中船海洋装备科技创新产业基地（一期）奠基仪式在京举行

人民网北京11月19日电 今天，中国船舶工业系统工程研究院在中关村国家自主创新示范区大兴生物医药产业基地举行中船海洋装备科技创新产业基地（一期）奠基仪式。

据介绍，中船海洋装备科技创新产业基地（一期）是代表我国海洋装备产业技术最高水平的集高端制造、系统集成、数据运营服务、通航产业及配套于一体的海洋装备特色产业园区，建设内容为海洋装备发展的高端制造中心、系统集成中心、全球运营服务中心、通航产业中心、航海导航产业中心和投资贸易国际交流中心。同时，立足国内市场、面向全球市场，打造国家级海洋装备研发生产基地，引领国内系统级海洋装备和船舶配套发展，在低空开放保障系统领域、雷达探测领域、船舶导航及船舶运营服务保障领域，形成具有全球竞争力的产业集群。

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