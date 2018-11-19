中国邮政储蓄银行：建设一流大型零售银行

党的十八大以来，随着我国金融改革巨轮驶向深水区，面对经营环境、竞争环境和监管环境的变化，我国大型商业银行业主动适应新常态，植根于服务实体经济发展，积极应对多重挑战，加速发展转型升级，取得了不俗成绩。

作为国有大型商业银行，中国邮政储蓄银行（以下简称“邮储银行”）着眼于国家经济建设大局，坚持服务社区、服务中小企业、服务“三农”的大型零售银行战略定位，与其他商业银行形成良好互补，发挥网络优势，自觉承担“普之城乡，惠之于民”的社会责任，树立了金融体系中的独特地位。

回顾过去5年，邮储银行准确把握了历史发展机遇，妥善应对了经济结构调整、金融改革提速、行业竞争加剧的严峻挑战，在公司治理、组织架构、产品体系、风险管理、人才队伍等方面取得了显著成绩，走出了一条有特色、可持续的发展之路。

5年来，邮储银行业务快速发展，产品线不断丰富和完善，打造了涵盖零售业务、公司业务、国际金融、金融市场、资产管理、投资银行等在内的现代银行业务格局，市场竞争力不断提升。特别是自2016年在香港上市以来，邮储银行积极借鉴先进经验，加快转变发展方式，使自身管理能力、服务水平和综合竞争实力有了大幅提升。

5年来，邮储银行呈现出良好的发展势头和广阔的发展前景。2012年至2016年，邮储银行资产规模、存款余额、贷款总额年均复合增长率分别达13.95%、11.83%、25.05%。截至2017年6月末，邮储银行资产规模8.54万亿元，较2012年末增长74.25%；存款余额7.81万亿元，较2012末增长67.54%；贷款总额3.34万亿元，较2012年末增长171.30%。在英国《银行家》杂志发布的“2017年全球银行1000强排名”中，邮储银行按2016年末总资产位居第21位。在《福布斯》发布的“2017全球上市公司2000强”榜单上，邮储银行位列第55位。

邮储银行始终坚持把党的领导和党的建设内嵌到全行战略发展、改革转型、经营管理、风险管理的全过程，坚持以正确的政治方向指引企业发展航向，确保党和国家方针政策、重大部署在邮储银行切实贯彻执行。把党的领导融入公司治理各环节，把企业党组织内嵌到公司治理结构之中，党委书记任董事长，党委成员作为执行董事进入董事会；党委成员任监事长，党建部门的负责同志作为职工监事进入监事会。凡属“三重一大”事项，都严格遵守“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，由党委集体讨论决定。

在班子建设方面，邮储银行通过加强领导干部思想政治建设，重点加强党性教育、宗旨教育、警示教育，教育各级负责同志带头讲政治、顾大局、守纪律，着力打造“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的干部队伍。通过书记讲党课、下支部，加强责任教育和大局意识培养等形式，为广大党员干部明方向、鼓干劲，确保党中央、国务院各项决策部署和重大政策措施在企业贯彻执行并融入企业发展。

不断夯实基层党组织建设

筑牢企业改革发展的战斗堡垒

加强党的建设、发挥战斗堡垒作用，必须坚持建强企业基层党组织不放松，确保企业发展到哪里、党的建设就跟进到哪里、党支部的战斗堡垒作用就体现在哪里。邮储银行金融服务具有覆盖范围广、服务客户多、管理半径长等显著特点，针对这些经营特点和业务快速发展形势，邮储银行党委把建齐配强基层党组织作为党建工作的重中之重，坚持党组织架构紧跟全行机构建设步伐。

5年来，邮储银行党委始终把加强基层党组织建设作为党建工作的重中之重，聚焦严肃党内政治生活，通过“示范点-强基固本-示范区”三步走，探索出一条以“夯实基础、多级示范、四级联动、注重实效”为特色的基层党组织建设的有效路径。

建设规范工作“示范点”。2015年，邮储银行党委在全行4000多个基层党组织中选取10个党支部建设示范点，聚焦组织建设、“三会一课”、党员教育管理、基础党务工作等统一建设标准，形成“总行统一领导、一分组织推动、二分具体指导、支部落地实施”的四级联动工作格局。

打造“强基固本”建设工程。2016年，邮储银行进一步扩大总行党委直接领导的基层党组织建设覆盖面，在全行开展“强基固本”建设工程，打造了近500家“领导班子过硬、党员作用突出、党内生活规范、组织保障到位”的优秀基层党组织。

建设规范工作“示范区”。2017年，邮储银行在全行组织开展“强基固本2.0”建设工程，以二级分行为单位打造6个基层党组织规范建设“示范区”，升级建设标准、建设措施和建设成效，力求到年底实现全行基层党组织规范化工作全覆盖。各级党组织以提升基层党组织建设整体水平为目标，以强化政治功能和服务功能为核心，认真落实“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、党员党性分析等基本制度，推动基层党建与业务发展深度融合，真正把基层党组织建成团结群众的核心、教育党员的学校和攻坚克难的堡垒。

协调推进党的群团工作

企业文化建设激发企业改革发展的内生动力

抓好党建工作，对于密切党群干群关系、促进企业科学发展、构建和谐企业等方面发挥着重要作用。邮储银行党委以凝聚发展合力为目标，协调推进党的群团工作、企业文化建设和精神文明创建工作。

加强党的群团建设。各级工会组织持续推进职代会规范化工作和职工劳动权益维护，计划年内实现一级分行、二级分行职工小家建家率100%目标。完善评先推优平台，全方位创新劳动竞赛形式，多渠道繁荣职工文化，畅通员工表达渠道。关心青年群体，加强各级团组织建设，支持共青团组织结合青年员工特点和需要，开展生动活泼、富于创造性的工作，助推青年员工成长成才。

加快推进企业文化建设。持续开展有邮储银行特色的企业文化建设活动，将吃苦耐劳、质朴诚恳的传统文化与现代银行业讲诚信、负责任的行业文化相融合，以文化凝聚力量，在全行营造勇于争先，敢于担当，乐于奉献的良好氛围。

持续开展精神文明创建工作。深入推进文明单位、文明窗口、星级窗口、文明职工、青年文明号的创建工作，积极做好全国银行业“雷锋岗”“雷锋标兵”创建工作。同时，注重做好先进典型培养选树和宣传推广工作，探索建立先进典型培育、选树、跟踪和激励机制，为企业改革发展凝聚正能量。

持续深化改革 建立现代企业制度

5年来，在党中央、国务院的正确领导下，邮储银行坚持全面深化改革，稳步推进“股改—引战—上市”三步走计划，成功在香港联交所主板上市，正式登陆国际资本市场。5年来，邮储银行瞄准先进机构的最佳实践和行业标杆，在公司治理、组织架构、人力资源、风险管理等多个领域，实施了大范围、大力度的体制机制改革创新，逐步建立了现代金融企业制度。

坚持深化改革

建立现代金融企业制度

按照“股改—引战—上市”三步走计划，邮储银行于2012年完成了股份制改造，并于2015年成功引入10家战略投资者，实现了股权多元化。这10家战略投资者包括6家国际知名金融机构：瑞银集团、摩根大通、星展银行、加拿大养老基金投资公司、FMPL（淡马锡全资子公司）、国际金融公司；两家大型国有企业：中国人寿、中国电信；两家互联网企业：蚂蚁金服、腾讯。2016年9月28日，邮储银行成功在香港联交所主板挂牌上市,成为两年来全球最大首次公开募股（IPO）项目。

5年来，邮储银行坚持全面深化改革，目前已搭建并完善了由股东大会、董事会、监事会和高管层组成的现代公司治理结构，形成了决策科学、执行有力、监督有效的公司运行机制。与此同时，按照现代金融企业制度的要求，构建起了垂直管理的内部审计体系以及能够覆盖信用风险、市场风险、流动性风险和操作风险等的全面风险管理体系。

同时，邮储银行通过推进流程银行建设，实现了部门前中后台分离和分支机构改革，不断完善了现代商业银行的组织机构体系；大力推进直属中心专业化运营、控股子公司综合化运营，提升了工作效率、支持了业务发展。此外，邮储银行把先进的事业部制管理模式引入到“三农”业务领域，扎实开展“三农”金融事业部改革，构建了邮储银行持之以恒服务“三农”的组织保障、制度保障和机制保障。

坚持走信息化自主可控之路

为提升管理保驾护航

银行是高风险行业，管理水平决定着事业的兴衰成败。一直以来，邮储银行把加强管理作为一项基础工程来抓，根据不同时期经营发展特点和监管要求，从管理体制、管理制度、管理技术等各方面不断加以完善。作为一家年轻的国有大型商业银行，邮储银行紧紧抓住“科技强行”“人才强行”两个引擎，推动了全行管理水平快速提升。

如今，信息化、数字化正成为商业银行转型发展的重要方向。大型商业银行对信息系统的安全性、可靠性要求高。邮储银行全面践行国家信息安全战略和金融安全战略，坚定不移地走核心技术自主可控的信息化银行建设之路，在大型商业银行中率先确立了基于开放平台采用分布式架构，以小型机集群替代大型机构建银行核心系统的技术路线，不仅有效节约信息化建设成本，更为国家实现核心技术“自主可控”的安全战略作出了积极探索，在业内形成一定的影响力。同时，邮储银行高度关注现代信息技术在商业银行的应用，推出基于区块链的资产托管系统，在中国银行业中率先成功实现将区块链技术应用于银行核心业务系统。实践证明，新科技的运用在促进业务发展、确保风险可控、推进转型升级等方面发挥了重要作用。

坚持人才强行

为转型发展提供有力支撑

人力资源是核心资源，人才优势是核心竞争优势，办好银行关键在人才。邮储银行坚定不移地走“人才强行”之路，把人才发展纳入全行战略发展的总体布局，打造了一支团结协作、勇于创新、勤奋敬业的员工队伍。

5年来，邮储银行员工队伍增加至18.7万人，本科及以上学历占比提高了25个百分点，知识结构持续优化。围绕专业型、实践型、创新型要求，不断提升干部队伍的专业化水平，分层分类多渠道培训员工千万人次。在内部培养提升的同时，邮储银行坚持“严格标准，宁缺毋滥；广纳贤才，人尽其用”的原则，通过“千人大招聘”等社会招聘引进了万余名高层次、专家型人才，在社会上引起强烈反响。

积极践行普惠金融 全力服务实体经济

金融是实体经济的血脉，为实体经济服务是金融的天职和宗旨，也是防范金融风险的根本举措。党的十八大以来，邮储银行紧紧抓住促进实体经济提质增效的核心主线，秉持服务国家战略、勇于担当的大局意识，基于自身的资源禀赋特点和优势，坚持“一大一小”的经营策略：一方面，将自身业务发展与国家战略相结合，主动调整信贷策略，积极创新金融服务，持续加大对国家战略、关键领域和重大工程、重点项目的资金支持力度；另一方面，坚持服务社区、服务中小企业、服务“三农”，脚踏实地，深入研究和积极践行普惠金融，自觉承担起“普之城乡，惠之于民”的社会责任。

创新金融资源供给方式

倾力服务国家战略

邮储银行主动服务国家战略，积极服务“一带一路”倡议、京津冀协同发展、长江经济带发展、“中国制造2025”等，推进国家战略落地和经济结构转型升级。认真落实供给侧结构性改革要求，按照“有扶有控、有保有压”的原则，严格控制“两高一剩”领域和僵尸企业和过剩产能的信贷投放。但对于生产技术先进、市场竞争力较强、有发展前景但暂时困难的煤炭、钢铁支柱型企业，继续给予支持，帮助其渡过难关。

通过全面梳理国家重点投资专项和重大工程，邮储银行积极支持了具有全局性、基础性、战略性的重大工程，如交通、水利等符合国家发展规划与产业政策的基本建设领域；燃气供应、机场等重点城市符合监管与授信要求的重大基础设施建设项目；高端装备制造等国民经济支柱产业；节能环保、健康养老等政策扶持力度大及发展前景较好的朝阳性产业；新能源等国家重点支持的战略性新兴产业；符合高新技术发展要求、成长性良好的信息技术、光电通信、航天航空及生物医药技术等行业。5年来，邮储银行在支持基础设施建设方面签约的借款合同金额达6500多亿元，贷款余额2500亿元，有效推动了基础设施建设和经济转型升级。

与此同时，为推动供给侧结构性改革，深入推进“三去一降一补”，邮储银行重点围绕基础设施建设、能源资源开发利用、经贸产业合作区建设等领域，以并购贷款、贸易金融、产业基金、融资租赁等方式，积极支持企业“走出去”。5年来，邮储银行累计为客户提供各类外汇贷款、内保外贷、海外代付等融资超1100亿元，其中支持国内电力、航空、燃气、钢铁等企业跨境投资超100亿元。

此外，顺应“社会融资股权化，债务融资资本化”发展趋势，邮储银行积极探索构建新型银企关系，创新运用“信贷+非信贷”“股权+债权”“商行+投行”等方式，整合各类资源，服务企业多元化金融需求，帮助企业降杠杆。邮储银行积极发挥资金优势，重点支持国家重大工程项目建设，相关贷款余额已达6400亿元。同时，邮储银行还通过市场化方式，积极认购国家专项建设债券7780亿元，用于扩大有效投资、支持基础设施建设。

以创新体制机制为保障

持续提升“三农”金融服务水平

一直以来，邮储银行高度重视“三农”金融服务，把支持农业经济发展摆在突出位置，把农村革创新摆在突出位置，把助力农民创收增收摆在突出位置，是“三农”金融服务的重要提供者。

邮储银行拥有近4万个网点、15万个助农取款点、10多万台自助设备在内的实体网络，覆盖了中国（除港澳台之外）近99%的县域农村地区，在普惠金融工作中发挥着主力军的作用。

邮储银行从传统农户小额信贷起步，逐步加大金融产品创新力度，目前已经形成了农户贷款、新型农业经营主体贷款、涉农商户贷款、县域涉农小微企业贷款和农业龙头企业贷款等五条产品线，每条产品线下又分别包含多项贷款产品，实现了对所有涉农市场主体的全覆盖。与此同时，针对各地农村差异性大问题，邮储银行因地制宜地创新抵质押担保方式。先后将大型农机具、大额农业订单、涉农直补资金、土地流转收益、设施大棚、水域滩涂使用权等纳入抵质押物范围。此外，针对“三农”有效抵押担保物匮乏、风险偏高等难题，邮储银行着力搭建“银政”“银协”“银企”“银保”“银协”合作平台。

2016年9月8日，邮储银行成立三农金融事业部，围绕“专业产品、专业服务、专业团队”的建设目标，打造专业化为农服务体系。

数据显示，5年来，邮储银行累计发放个人经营性贷款超过2万亿元，有效缓解了“三农”融资困难。截至今年6月末，邮储银行涉农贷款余额达10062亿元，为2012年末涉农贷款余额的5.36倍。

以优化服务模式为引领

重点解决小微融资难融资贵问题

服务社区、服务中小企业、服务“三农”是邮储银行自成立以来的定位。党的十八大以来，邮储银行保持战略定力不动摇，充分发挥网络、资金和专业优势，形成差异化发展战略，大力服务小微企业，与其他商业银行形成良好互补，取得了良好的社会效益。

针对小微企业金融需求“短、小、频、急”的特点， 邮储银行持续加大金融产品创新力度，形成了囊括“强抵押”“弱担保”“纯信用”各个担保方式的全产品序列，充分满足分布于不同行业、处于不同生命周期的小微企业的融资需求。相关产品如：致力于提升小微企业信贷速度，缓解小微企业“融资慢”难题的传统领域“快捷贷”产品；依托政府小微信贷风险分担体系，破解小微企业“融资难”的政银合作领域“助保贷”“政银担”等产品；立足服务供给侧改革，为民生领域小微企业量身打造的“医疗贷”“水利贷”等产品；为国家创新驱动战略“添柴加火”，服务于高新技术小微企业的“双创”领域“科技贷”“挂牌贷”等产品。

同时，邮储银行积极推进“融智+融资”综合服务。邮储银行联合团中央等机构连续8年举办创富大赛系列活动，吸引了数十万“双创”人群咨询、报名，为创业青年和小微企业搭建了集资金支持、技术指导、商业模式交流为一体的综合金融服务平台。

5年来，邮储银行累计发放小微企业贷款近4万亿元，帮助了大量小微企业解决了资金短缺困难。

坚持底线思维 全面加强风险防控

金融安全是维护国家安全的重要组成部分，是经济平稳健康发展的基础。邮储银行始终秉承现代风险管理的逻辑和理念，严守风险底线，加快全面风险管理体系建设步伐，在风险管理方面探索出符合自身发展的有效路径。

严守风险底线

保持良好资产质量

风险管理能力是衡量商业银行经营管理的重要标准,也是提高运行效率、有效服务实体经济的基础。邮储银行一直以来坚持建设和完善全面风险管理体系，持续提升全行风险管理能力，增强核心竞争力。

5年来，根据形势变化和管理需要，邮储银行不断探索加强风险防控工作的有力抓手。邮储银行始终秉承审慎的风险管理理念，严守风险底线，从解决体制性、机制性和基础性的问题入手，建立健全风险管理的长效机制，对各项业务持续健康发展发挥了重要作用。

邮储银行一直倡导审慎稳健的风险管理文化，自上而下确立了“风险管理人人有责、风险管理创造价值”的理念，不断提高全行的风险责任意识，强化合规经营、风险为本的理念。同时，邮储银行始终遵循审慎稳健的风险偏好，并且建立了分层次的风险偏好制度和传导机制，制定有针对性的风险管理政策。

受益于对风险管理的高度重视，邮储银行在业务飞速发展的同时，始终保持了优异的资产质量，截至2017年6月末，邮储银行不良贷款率为0.82%，仅为银行业平均值的一半左右；拨备覆盖率达288.65%，远优于行业平均水平。

建立健全风险管理组织架构

构建内控管理长效机制

5年来，邮储银行董事会、高级管理层通过深入调查研究，对于风险管理体制和信贷机制进行优化和调整。全行通过落实全员风险管理、强化班子责任、实现双向报告、完善风险抓总等举措，使得银行经营管理更高效、风险管控更有效，实现效率和风控在更高水平上的平衡。

邮储银行建立了健全的风险管理组织架构，提高风险管理的集约性和控制力，并且不断加强风险管理部门与各业务部门的工作衔接，为风险管理提供组织保障。

针对各类具体风险设定有针对性的风险管理制度和管理流程，邮储银行明确了风险识别、计量、监测和控制环节的具体内容和管理要求，并且持续推进风险管理的制度化、标准化和规范化建设，实现风险管理与业务管理相互融合、有机统一。

同时，邮储银行坚持实施全流程的授信管理，结合自身特点与国外先进技术，不断丰富小额贷款等各项业务的风险管理方法，提高自身风险管理精细化水平。

此外，邮储银行开展资本规划，坚持资本与风险相匹配、风险与收益相匹配的原则，完善资本充足率管理和资本限额控制。

加强内控合规建设

提升风险管理约束力

邮储银行认真贯彻落实国务院和监管部门关于金融风险防控工作的重要部署，加强信用风险、利率风险和流动性风险管理，持续深入开展“合规大讨论”“合规大行动”“合规回头看”以及“内控达标年”“内控优化年”等合规内控建设系列活动。

通过构建机构风险评价等考核机制，邮储银行推动各分支机构了解并提升自身风险管理水平，深化风险评价等机制在全行经营管理、特别是绩效考核和责任追究中的应用，提升风险管理的约束力。

值得一提的是，邮储银行拥有一支专业、高效的风险管理队伍，主要风险管理人员在理论和实践上均具有较高的专业素养。同时，邮储银行不断升级风险管理信息系统，已经将风险管理信息系统项目群建设纳入全行信息系统总体规划，不断健全完善风险管理信息系统，增强风险管理技术的支撑力度。

拥抱“数字时代” 加速转型发展显成效

步入“数字时代”，信息化、数字化正成为商业银行转型发展的重要方向。5年来，邮储银行大力发展电子银行业务，打造了包括网上银行、手机银行、自助银行、电话银行、“微银行”等在内的全方位电子银行体系，形成了电子渠道与实体网络互连互通，线下实体银行与线上虚拟银行齐头并进的普惠金融服务格局。目前，邮储银行电子银行客户规模达2亿多户，其中手机银行客户数超过1.6亿户。与此同时，邮储银行在互联网金融领域不断探索加速转型，致力于为客户提供体验更加良好的金融服务，加快打造“三个银行”，即开放协作、利用云计算打造的平台银行，“体验＋智能”的智慧银行以及平等共享的普惠银行。

确立“科技引领”战略

打造“数字金融网”

网络安全和信息化是事关国家安全和国家发展、事关广大人民群众工作生活的重大战略问题。邮储银行作为普惠金融的倡导者和积极践行者，积极响应国家号召，按照国家金融安全战略要求，勇于承担先行风险，探索出了一条成本节约、自主可控的信息化发展之路。

2014年，邮储银行正式确立了“科技引领”的信息化战略。在大数据领域，邮储银行采用了全面拥抱分布式、开源大数据技术，借鉴行业发展趋势和领先实践，全面提升大数据治理、管理和应用水平的发展思路。同年，邮储银行成立了互联网金融实验室，主要定位为邮储银行互联网金融前沿产品、技术、流程和商业模式研究中心、互联网金融产品创新工厂。目前实验室已经推出了60多款创新产品，如微信银行、自助发卡等，很好满足了业务需求，有效推进了普惠金融发展。

以科技创新实验室和互联网金融实验室为依托，邮储银行进一步完善了科技创新的体制机制，逐渐理顺了创新与业务发展、创新与资源投入、创新与经营管理、创新与风险防范之间的关系，通过总分联动，形成了全行科技创新合力。目前，邮储银行重点围绕人工智能、区块链、机器学习等科技前沿，持续创新，推进新技术新产品落地。

依托科技创新

有力提升普惠金融服务

数字金融能够大幅降低交易成本、扩展覆盖范围、提升效率，这正是传统普惠金融面临的突出难题。党的十八大以来，邮储银行积极利用移动互联网、云计算、大数据等新技术，持续推进作业自主化、营销批量化、风控系统化，全面深化普惠金融服务能力。例如：在信贷领域，建设“信贷工厂”，采用自动化决策模型，实现业务自动审批，推进贷款流程优化；对小微企业、个体工商户等普惠金融主体客群推出了“邮E贷”系列产品；支持农商户“工业品下乡、农产品进城”，推出了“掌柜贷”产品。在技术领域，大力推广移动展业，破解实现服务推介与业务处理无缝衔接。在支付领域，5年来，邮储银行电子银行交易笔数达390亿笔、交易金额37万亿元。

值得一提的是，中国邮政集团旗下拥有邮政、金融、速递物流和电子商务等多板块资源，具备信息流、资金流、物流和商流“四流合一”的先天优势。邮储银行以整合邮务、金融和速递物流三大板块资源为切入点，依托科技创新，形成了“互联网金融+农村电商”“互联网金融+速递物流”“互联网金融+跨境电商”等新业务发展模式。目前，邮储银行与多家互联网企业开展跨界合作，形成了协同发展的新业态，极大丰富了互联网金融服务内容，有力提升了对普惠金融客户的服务支持。

消费信贷“互联网+”升级

打造“线下+线上”互联网金融服务平台

伴随着中国经济转型升级的不断深入，消费驱动成为中国经济发展的新动能，消费升级趋势显著，对消费金融的需求快速增长。站在转型升级的十字路口，商业银行迎来的是消费提速和“数字经济”叠加的时代。在这样的大背景下，邮储银行提出了“以金融为中心，打造全场景式覆盖的一站式家庭生态经济圈”的目标，实现目标的重要举措之一则是，不断升级“线下+线上”互联网金融服务平台。

邮储银行根据我国经济发展结构调整，主动迎合市场、百姓需求，目前已形成住房贷款、汽车贷款、额度类贷款三大类产品，覆盖客户各类消费需求，重点支持百姓教育文化、旅游休闲、养老健康、绿色环保等新兴消费领域，同步探索金融科技，引入外部大数据，打造一系列全线上消费信贷产品；在丰富金融产品的同时，邮储银行以“幸福·加邮”社区行主题活动为抓手，引入生态金融理念，定制一站式金融服务，构建“产融结合”新模式，与汽车厂商、蚂蚁金服、车险公司、消费企业等合作伙伴对接线上、线下服务渠道，让消费金融服务深度嵌入百姓生活场景中，使客户获得良好的服务体验，打造消费金融新生态。

2016年，邮储银行顺应国家积极发挥新消费引领作用的政策导向，先后向市场推出旅游贷款、环保消费贷款等贷款产品，推出线上支用和刷卡支用功能，打通线下产品线上服务通道，备受市场关注。2017年，邮储银行进一步结合自身优势，扩充产品线，同时探索金融科技，应用新技术，打造了“邮享贷”“邮薪贷”“邮学贷”“邮家贷”等一系列全线上信用消费贷款产品，从贷款申请到支用最快仅需10分钟，拓展服务领域和客群，客户反响良好。

在一系列产品、服务的推出和升级下，邮储银行的消费信贷业务亦迎来快速发展。5年来，邮储银行累计发放消费贷款达1.4万亿元，积极满足居民消费需求，有力助推了中国经济转型升级。

真情回馈社会 植入践行社会责任基因

5年来，邮储银行改革发展所取得的成就得到了市场各方、社会各界的充分认可和高度评价。与此同时，邮储银行积极践行社会责任，在经济社会发展中树立负责任的大行形象。

推动金融精准扶贫

助推全面建成小康社会

5年来，邮储银行充分发挥网络、资金和专业优势，主动践行大行社会责任，创新工作机制，加大资金投入力度，逐步探索出一条以特色产业为依托、以产品创新为基础、以风险分担为保障的金融扶贫新模式。

按照“一行一策”的思路，邮储银行在全国建立了100家金融扶贫示范支行，因地制宜开展金融扶贫工作。针对建档立卡贫困户，邮储银行创新推出了金额5万元以内、期限3年以内、免抵押免担保的扶贫小额信贷专属产品“惠农易贷”，加大扶贫小额贷款精准投放力度。与此同时，邮储银行坚持“一县一业、一行一品”特色发展思路，立足贫困地区资源禀赋、产业优势，通过信贷支持贫困户发展地方产业，实现脱贫增收，变“输血”为“造血”。另外，通过构建“银行+政府+农户”三位一体的合作模式，创新多方风险分担模式，邮储银行探索建立了金融扶贫商业可持续发展机制，有效解决了贫困户抵押担保难题。

截至今年6月底，邮储银行在832个国家重点贫困县（区），持续抓好贫困地区小额贷款服务，支持贫困户通过生产经营脱贫增收，2015年至今，已累计投放小额贷款1000多亿元，服务农户110多万人次，贷款余额60多万笔、金额450多亿元。

践行绿色理念

致力于打造环境友好型绿色银行

当前，我国环境治理任务繁重，绿色发展已上升为国家战略，是我国加快推动经济结构调整升级、全面促进经济社会可持续发展的有效途径。在绿色理念实践层面，邮储银行通过完善差异化绿色金融政策，坚持“环保一票否决制”，优先支持节能环保产业和绿色经济、低碳经济、循环经济，严格限制“两高一剩”行业客户和项目授信，有力促进了实体经济的绿色发展。与此同时，邮储银行还大力推进低碳绿色运营，制定能源管理规定和绿色采购指南，构建绿色供应链。

发展绿色金融首先离不开健全的组织管理机制。目前，邮储银行董事会统一领导制定了绿色信贷发展规划，且设立了董事会社会责任委员会，负责监督、检查和评估绿色信贷战略、政策、基本管理制度等的执行情况及效果。同时，成立了“绿色银行”建设领导小组，由行长担任组长，其中总行有28个成员部门，分工协作，形成建设合力。

在此基础上，邮储银行持续健全支持绿色金融发展的制度体系。以绿色授信政策为例，邮储银行制定了绿色金融授信政策、“两高一剩”行业授信政策、71个重点行业（绿色）授信政策和50个小微企业授信政策指引，细化重点行业环境与社会准入标准和管理要求，差异化绿色金融政策。据统计，邮储银行累计制定绿色信贷分类、绿色采购等40余项绿色银行相关的政策制度，修订60余项政策制度，不断完善绿色金融政策制度体系。

此外，邮储银行持续健全绿色金融创新机制，建立“绿色通道”，积极创新光伏扶贫贷款、“掌柜贷”、小水电贷款、林权抵押贷款、污水处理收益权质押贷款等绿色信贷产品，积极投资和承销绿色债券。结合自身优势与特点，邮储银行重点围绕绿色交通运输、可再生能源及清洁能源、工业节能节水环保项目、绿色装备制造等十大重点领域，加大信贷支持力度，不断做大做强绿色金融。5年来，邮储银行向绿色信贷领域累计投放资金2000多亿元，有力支持了绿色经济发展。

把普惠金融向公益领域延伸

用行动力树立中国公益领域新标杆

邮储银行在不断提高客户服务水平与能力的同时，始终将奉献爱心、回报社会作为企业承担社会责任的重要内容，积极参加抗震救灾，热心支持慈善公益、文化教育、青年创业等社会公益事业发展。

今年3月20日，邮储银行在成立十周年之际对外宣布，其整合内外部资源打造的开放性公益平台——“邮爱公益平台”正式运行，自此，邮储银行把每年的3月20日，即成立日确定为邮储银行公益日。

“邮爱公益平台”是邮储银行进一步发挥优势，整合内部外部资源和线上线下资源，系统性、持续性开展公益事业的重要举措。其愿景是秉承普惠金融理念，凝聚社会力量，唤醒公益意识，传递人文关怀，以常态化、多元化、可持续的方式推进中国公益事业的发展，努力成为中国公益事业的创新者和践行者。

通过坚持开展关爱社区老幼、贫困山区爱心捐赠、金融知识宣传教育、青年创富大赛等系列社会公益活动，创立“邮爱公益平台”，邮储银行正为我国公益事业发展不断贡献力量。

注：此文属于人民网登载的商业信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。

(责编：朱江、仝宗莉)