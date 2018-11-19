邮政金融员工谈十八大以来的变化

党的十九大的召开，将开启党和国家事业的新征程。回首过去的五年，邮政金融员工感慨万千，随着国家发展越来越好，邮政金融转型发展成效显著，邮储银行服务实体经济的力度越来越大，自己的幸福感和获得感也逐渐爆棚。

邮储银行北京广安门支行的张译方说：“这几天又到了支取养老金的集中期，想起我当柜员那会儿，每到养老金发放日，柜台外总是排着大长队。现在，通过手机银行的新功能，客户在家足不出户就能办理业务，省时又省力。还有些客户晚上吃完饭遛弯，就顺便来自助银行取个钱，真是越来越便利。”

邮储银行黑龙江省大兴安岭地区分行办公室辛立岩感受到了十八大以来百姓的幸福感和获得感逐渐爆棚，精准扶贫、医疗改革、修建高铁、生态旅游、环境治理等一个个着力改善民生的举措，以润物无声的方式融入百姓生活，让大家深深地感受到被党和国家时刻牵挂着，是温暖而幸福的。他表示，自己将立足本岗，撸起袖子加油干，坚守在中国的北部边陲，不负百姓的期望，让普惠金融的理念深入城乡。

邮储银行江西省井冈山市支行谢桂保是一名入党25年的老党员，十八大以来的这五年，他用专业、真诚、执着的服务，为客户绘制属于他们的财富蓝图。身为一名老党员，他既感到骄傲，又感觉责任重大，骄傲的是井冈儿女跟着党走，日子越过越好了；责任在于党员工作和生活中要处处作表率、当先锋。作为一名生在长在红色井冈山里的金融人，他表示自己一定会“不忘初心、继续前进”。

在邮储银行河南省郑州市分行法律与合规部梁菁看来，十八大以来，党中央以前所未有的力度支持和帮助企业发展。邮储银行面对新的经济形势，全面领会中央精神，在管理和发展方向上做到了顺势而变，管理重点从传统型业务向新业务转变，在业务发展和风险管理上取得了重大进步。检查队伍思想素质和检查水平也在不断提升，从微小和表面问题中抓本质，为银行的资金安全和稳健运营保驾护航，守住了不发生系统性金融风险的底线。

中邮保险江苏分公司王梦表示，过去五年，在中国共产党的带领下，大家齐心协力向着举世瞩目的中国梦进发，创造着自己向往的幸福生活，也必然有信心和底气，去开创下一个五年的幸福时光。作为一名中邮保险培训讲师，他将牢记党的宗旨，立足本职岗位，用心做好每一次培训授课，切实服务基层、服务客户，以实际行动为建成世界一流邮政企业作贡献，向党的十九大胜利召开献礼。

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