邮储银行：开启助力“一带一路”建设新征程

“一带一路”建设是新时代中国特色社会主义的伟大开放实践。我国以“一带一路”建设为统领，步入了深度开放、积极参与、主动引领的新开放时代。
党的十九大报告指出，要以“一带一路”建设为重点，形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局。
中国邮政储蓄银行（以下简称“邮储银行”）充分发挥在资金、网络、客户等方面的独特优势，通过改革和创新，进一步增强做好金融服务“一带一路”的敏锐性和自觉性，开启助力“一带一路”建设新征程。
抢抓机遇 充分发挥独特优势
“一带一路”建设给商业银行业务发展带来诸多机遇。
事实上，“一带一路”建设需要长期、大额、稳定的资金支持。同时，“一带一路”建设的金融需求与普惠金融的融资需求很大程度上是重叠的，需要实体网络的支撑。
因此，商业银行要深度参与“一带一路”建设，须结合自身定位和特色，为“一带一路”建设贡献力量。邮储银行服务“一带一路”建设具有独特的优势。
一方面，邮储银行的资金优势与“一带一路”资金需求特点高度契合。截至2017年末，邮储银行各项存款余额达8.06万亿元，同时存贷比仅45.02%，信贷业务具有很大发展潜力。
另一方面，邮储银行具有遍布城乡的实体网络优势。截至2017年末，邮储银行近4万个网点覆盖内地所有城市和近99%的县域地区。其中，约60%的网点分布在中西部地区，中西部地区是“一带一路”建设的重点区域。
除了传统的信贷融资需求外，“一带一路”项目还衍生出跨境融资、投资银行、资产管理等诸多新兴金融需求，对商业银行综合金融服务能力提出了更高的要求。
邮储银行成立10年多来，已打造了涵盖零售业务、公司业务、国际金融、金融市场、资产管理、投资银行等在内的现代银行业务格局。
重点推进 提供全方位金融支持
邮储银行已经把服务“一带一路”建设提升到战略高度，致力于为“一带一路”建设提供全方位、多产品的综合金融服务支持。
为了帮助更多行业领军企业“走出去”，在“一带一路”沿线国家不断拓展项目，邮储银行有章法有重点地推进服务“一带一路”相关工作，研究制定“一带一路”专题授信政策，聚焦重点地区，重点支持重大项目，充分发挥人民币资金优势，积极为边境、沿海省份铁路、公路、港口等重点项目和企业提供资金支持，推动国内交通运输体系与境外的互联互通。
在跨境融资方面，邮储银行先后完成首笔主权贷款业务，为某主权国家提供主权贷款3.5亿美元，用于与中国相关的产业园区建设；完成首笔IT行业跨境贷款业务，为某IT企业境外公司日常运营提供贷款0.8亿美元，助其提升中国IT行业实力水平；完成首笔智能制造行业跨境投资贷款业务，为某行业龙头企业提供贷款4.9亿欧元，用于投资国际知名机器人制造企业，并首次在贷款中配套使用“货币互换”衍生工具，满足客户不同币种需求。
截至2017年末，邮储银行“一带一路”跨境融资余额约38亿美元，主要涉及国家有阿曼、新加坡、塞尔维亚、印度等。支持国内制造业、航空、燃气、钢铁等企业境外并购逾百亿元。
传统贸易融资方面，邮储银行为客户提供国际结算及贸易融资服务，不断加大进出口贸易支持力度，如为国家进口石油储备项目提供贷款与汇率组合、贸易融资配套，为企业降低财务成本；为多家金融租赁公司、工程装备龙头企业境外销售设备或进口先进设备提供内保外贷、海外代付；为某建筑等行业龙头提供保函及结算服务；为航空、能源等行业龙头企业提供传统贸易融资等。
境内机构布局方面，邮储银行已完成上海、广东、天津、福建等地自贸区机构设置，并在广西设立“中国邮政储蓄银行中国—东盟货币中心”。同时，邮储银行着力拓展“一带一路”沿线代理行网络。截至2017年末，邮储银行共建立代理行近1000家，其中，覆盖“一带一路”国家40个、银行240个。
邮储银行坚持“一大一小”的经营策略。除了持续加大对重大工程、重点项目的资金支持力度，还坚持服务社区、服务中小企业、服务“三农”，脚踏实地，不断优化网络布局，在支持“一带一路”建设中深入研究发展普惠金融的有效途径。
例如，邮储银行加强与涉农租赁公司合作，支持企业到“一带一路”沿线国家从事种植、养殖行业。同时，积极支持中西部地区农业做大做强，更好地吸引境外资本技术与本土产业合作。
又如，推出跨境电商一站式金融服务理念及“e邮汇”“跨境e贷”“保税e融”等跨境产品，满足跨境电商企业物流、结算、融资需求，推进境内企业与“一带一路”沿线国家上下游合作伙伴共同发展。
深化转型 新时代展现新作为
“一带一路”倡议的提出为邮储银行提供了新的发展机遇，也对深化转型、增强“一带一路”金融服务能力提出了更高要求。
当前，邮储银行已将“一带一路”金融服务作为重要内容纳入了《中国邮政储蓄银行“十三五”规划纲要》，将金融支持“一带一路”作为一项长期战略性业务，内化到邮储银行深化改革、转型发展的实践中。
同时，邮储银行将坚持立足市场与客户需求，把创新贯彻于服务“一带一路”倡议全过程。健全产品创新机制，持续丰富产品体系，打造综合化、国际化、个性化的产品体系，积极跟进政府信用、国有企业、投贷联动等领域新型融资模式的需求变化，设计符合当地实际和客户需求的金融服务方案。
此外，邮储银行努力打造智慧银行，在“系统整合、数据集中”的基础上，进一步实现“信息共享、渠道协同”。一方面，实现电子渠道与实体网络的互联互通、线下实体银行与线上虚拟银行协同发展的“大渠道”经营格局，进一步提升“一带一路”金融服务的便利性和用户体验。另一方面，充分挖掘、采集“一带一路”沿线客户和项目资料，加强大数据技术与互联网技术、区块链技术的融合运用，提升智能化服务水平。
进入新时代，邮储银行将始终坚持服务国家战略的使命担当，抢抓发展机遇，发挥自身优势，提升服务水平，加强风险防范，在改革创新和深化转型中为支持“一带一路”建设展现新作为。
注：此文属于人民网登载的商业信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。
股份回购继续升温 23天逾100家上市公司发公告 根据东方财富网的统计数据，自11月9日以来至记者18日发稿，共有40家上市公司发布与回购股份相关的公告。如果把时间拉长到10月27日，发布公告的公司达到107家。业界认为，这与近期上市公司股份回购得到政策力挺密不可分。 10月2…【详细】
上市不足四个月 拼多多被做空机构盯上 北京晨报讯（记者 陈琼）在上市不到四个月内，拼多多遭遇了美国做空机构Blue Orca的做空，尽管股价暂未受到做空报告的影响，对拼多多而言，接下来如何抵抗住做空机构后续质疑将是巨大的考验。 11月16日，拼多多就做空报告发表回应…【详细】
销售累计过万亿 彩票行业为何屡受诟病？ 销售累计过万亿的彩票行业为何屡受诟病？ 每年解决的就业岗位近百万人，参与彩票购买的人群近2亿人。但这个行业为何总受到各种诟病、质疑和声讨？ 最近，中国彩票负面事件接踵而至，再次成为舆论的风口浪尖。有专家戏称，彩票是具有“…【详细】
明年财政赤字率热议：3%红线是否要突破？ 从年初“稳中向好”到年末“稳中有变”，高层对经济运行形势的判断有所调整：当前“经济下行压力有所加大，部分企业经营困难较多，长期积累的风险隐患有所暴露。” 在此背景下，明年赤字率还要不要锁定在3%的安全线以内成为业内热议的话题。有…【详细】