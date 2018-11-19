邮储银行：开启助力“一带一路”建设新征程

“一带一路”建设是新时代中国特色社会主义的伟大开放实践。我国以“一带一路”建设为统领，步入了深度开放、积极参与、主动引领的新开放时代。

党的十九大报告指出，要以“一带一路”建设为重点，形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局。

中国邮政储蓄银行（以下简称“邮储银行”）充分发挥在资金、网络、客户等方面的独特优势，通过改革和创新，进一步增强做好金融服务“一带一路”的敏锐性和自觉性，开启助力“一带一路”建设新征程。

抢抓机遇 充分发挥独特优势

“一带一路”建设给商业银行业务发展带来诸多机遇。

事实上，“一带一路”建设需要长期、大额、稳定的资金支持。同时，“一带一路”建设的金融需求与普惠金融的融资需求很大程度上是重叠的，需要实体网络的支撑。

因此，商业银行要深度参与“一带一路”建设，须结合自身定位和特色，为“一带一路”建设贡献力量。邮储银行服务“一带一路”建设具有独特的优势。

一方面，邮储银行的资金优势与“一带一路”资金需求特点高度契合。截至2017年末，邮储银行各项存款余额达8.06万亿元，同时存贷比仅45.02%，信贷业务具有很大发展潜力。

另一方面，邮储银行具有遍布城乡的实体网络优势。截至2017年末，邮储银行近4万个网点覆盖内地所有城市和近99%的县域地区。其中，约60%的网点分布在中西部地区，中西部地区是“一带一路”建设的重点区域。

除了传统的信贷融资需求外，“一带一路”项目还衍生出跨境融资、投资银行、资产管理等诸多新兴金融需求，对商业银行综合金融服务能力提出了更高的要求。

邮储银行成立10年多来，已打造了涵盖零售业务、公司业务、国际金融、金融市场、资产管理、投资银行等在内的现代银行业务格局。

重点推进 提供全方位金融支持

邮储银行已经把服务“一带一路”建设提升到战略高度，致力于为“一带一路”建设提供全方位、多产品的综合金融服务支持。

为了帮助更多行业领军企业“走出去”，在“一带一路”沿线国家不断拓展项目，邮储银行有章法有重点地推进服务“一带一路”相关工作，研究制定“一带一路”专题授信政策，聚焦重点地区，重点支持重大项目，充分发挥人民币资金优势，积极为边境、沿海省份铁路、公路、港口等重点项目和企业提供资金支持，推动国内交通运输体系与境外的互联互通。

在跨境融资方面，邮储银行先后完成首笔主权贷款业务，为某主权国家提供主权贷款3.5亿美元，用于与中国相关的产业园区建设；完成首笔IT行业跨境贷款业务，为某IT企业境外公司日常运营提供贷款0.8亿美元，助其提升中国IT行业实力水平；完成首笔智能制造行业跨境投资贷款业务，为某行业龙头企业提供贷款4.9亿欧元，用于投资国际知名机器人制造企业，并首次在贷款中配套使用“货币互换”衍生工具，满足客户不同币种需求。

截至2017年末，邮储银行“一带一路”跨境融资余额约38亿美元，主要涉及国家有阿曼、新加坡、塞尔维亚、印度等。支持国内制造业、航空、燃气、钢铁等企业境外并购逾百亿元。

传统贸易融资方面，邮储银行为客户提供国际结算及贸易融资服务，不断加大进出口贸易支持力度，如为国家进口石油储备项目提供贷款与汇率组合、贸易融资配套，为企业降低财务成本；为多家金融租赁公司、工程装备龙头企业境外销售设备或进口先进设备提供内保外贷、海外代付；为某建筑等行业龙头提供保函及结算服务；为航空、能源等行业龙头企业提供传统贸易融资等。

境内机构布局方面，邮储银行已完成上海、广东、天津、福建等地自贸区机构设置，并在广西设立“中国邮政储蓄银行中国—东盟货币中心”。同时，邮储银行着力拓展“一带一路”沿线代理行网络。截至2017年末，邮储银行共建立代理行近1000家，其中，覆盖“一带一路”国家40个、银行240个。

邮储银行坚持“一大一小”的经营策略。除了持续加大对重大工程、重点项目的资金支持力度，还坚持服务社区、服务中小企业、服务“三农”，脚踏实地，不断优化网络布局，在支持“一带一路”建设中深入研究发展普惠金融的有效途径。

例如，邮储银行加强与涉农租赁公司合作，支持企业到“一带一路”沿线国家从事种植、养殖行业。同时，积极支持中西部地区农业做大做强，更好地吸引境外资本技术与本土产业合作。

又如，推出跨境电商一站式金融服务理念及“e邮汇”“跨境e贷”“保税e融”等跨境产品，满足跨境电商企业物流、结算、融资需求，推进境内企业与“一带一路”沿线国家上下游合作伙伴共同发展。

深化转型 新时代展现新作为

“一带一路”倡议的提出为邮储银行提供了新的发展机遇，也对深化转型、增强“一带一路”金融服务能力提出了更高要求。

当前，邮储银行已将“一带一路”金融服务作为重要内容纳入了《中国邮政储蓄银行“十三五”规划纲要》，将金融支持“一带一路”作为一项长期战略性业务，内化到邮储银行深化改革、转型发展的实践中。

同时，邮储银行将坚持立足市场与客户需求，把创新贯彻于服务“一带一路”倡议全过程。健全产品创新机制，持续丰富产品体系，打造综合化、国际化、个性化的产品体系，积极跟进政府信用、国有企业、投贷联动等领域新型融资模式的需求变化，设计符合当地实际和客户需求的金融服务方案。

此外，邮储银行努力打造智慧银行，在“系统整合、数据集中”的基础上，进一步实现“信息共享、渠道协同”。一方面，实现电子渠道与实体网络的互联互通、线下实体银行与线上虚拟银行协同发展的“大渠道”经营格局，进一步提升“一带一路”金融服务的便利性和用户体验。另一方面，充分挖掘、采集“一带一路”沿线客户和项目资料，加强大数据技术与互联网技术、区块链技术的融合运用，提升智能化服务水平。

进入新时代，邮储银行将始终坚持服务国家战略的使命担当，抢抓发展机遇，发挥自身优势，提升服务水平，加强风险防范，在改革创新和深化转型中为支持“一带一路”建设展现新作为。

注：此文属于人民网登载的商业信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。

(责编：朱江、仝宗莉)