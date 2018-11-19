邮储银行：增强服务实体经济能力助力建设现代化经济体系

建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点放在实体经济上，把提高供给体系质量作为主攻方向，显著增强我国经济质量优势。

作为国有大型商业银行，邮储银行以党建为引领，以服务供给侧结构性改革为主线，不断提升服务实体经济的能力和水平，积极助力现代化经济体系建设。

基于自身的资源禀赋特点和优势，邮储银行坚持“一大一小”的经营策略：一方面，将自身业务发展与国家战略相结合，主动调整信贷策略，积极创新金融服务，持续加大对国家战略、关键领域和重大工程、重点项目的资金支持力度；另一方面，坚持服务社区、服务中小企业、服务“三农”，脚踏实地，深入研究和积极践行普惠金融，自觉承担起“普之城乡，惠之于民”的社会责任。

支持乡村振兴提升“三农”服务水平

实施乡村振兴战略是中央做出的重大决策部署，是决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务，是新时代“三农”工作的总抓手。

作为一家定位于服务“三农”、服务中小企业、服务社区的大型零售银行，中央提出实施乡村振兴战略，对邮储银行来说是重大战略机遇。

邮储银行拥有营业网点近4万个，覆盖了中国内地全部城市和近99%的县域地区，且70%以上的网点分布在县域地区，服务个人客户达5.53亿，是国内网点数量最多、下沉最深的商业银行之一。在许多地区，邮储银行是农民、牧民获得正规金融服务的主渠道，可以说其服务已经延伸到了“最后一公里”。

“庞大的网点和客户数既是邮储银行与生俱来的优势，也意味着承担起‘普之城乡，惠之于民’的普惠金融服务责任。”邮储银行相关负责人表示。

为了加快探索有特色、商业可持续的“三农”金融发展道路，为实施乡村振兴战略作出积极贡献，邮储银行坚持把推进农业供给侧结构性改革作为重点方向，加快推进农业现代化，持续加大对家庭农场、专业大户、农民专业合作社等新型农业经营主体的支持。

邮储银行把新型农业经营主体、农业全产业链、农村骨干支柱项目和金融精准扶贫作为支持乡村振兴的重点领域，建立健全三农金融事业部“七个独立+两个倾斜”运作机制，打造专业化为农服务体系，进一步加大对三农金融的保障力度。

同时，完善涉农业务发展模式，发挥城市分行贴近总部、县域支行扎根乡村的优势，打造城乡协同模式；依托邮政网点更下沉、业态更丰富的优势，积极探索邮银合作发展“三农”金融的新途径，构建邮银协同模式；做好与“银政”“银协”“银企”“银担”“银保”等“五大平台”的合作，通过网络联通，资源共享，升级平台协同模式。

截至2017年末，邮储银行涉农贷款余额超过1万亿元，累计发放新型农业经营主体贷款超过1000亿元，服务新型农业经营主体近37万人次。

乡村振兴，摆脱贫困是前提。中央强调，坚决打赢脱贫攻坚战。今年的中央一号文件更是明确指出，做好实施乡村振兴战略与打好精准脱贫攻坚战的有机衔接。

邮储银行开发了以“扶贫小额信贷”为代表的特色产品，重点扶持建档立卡贫困人口。2015年至今，在832个国家重点贫困县（区）累计投放小额贷款1200多亿元，服务130余万人次。全行累计发放新型农业经营主体贷款1000多亿元，支持其带动贫困户脱贫致富。

同时，邮储银行创新贫困地区金融扶贫产品和服务模式，积极对接国家重点扶贫项目，为参与扶贫项目的贫困户设计专项信贷产品。同时还探索推出“产业引领+能人带动+金融帮扶”“金融+电商”“银政合作”“智力+资金”等多种扶贫模式。

助力创新创业优化小微金融服务

小微企业是经济社会发展的活跃因素，在国民经济中扮演着重要角色。金融支持是激发小微企业活力、助推小微企业成长壮大的关键力量。

然而多年来，“缺信息”、“缺信用”，有效抵押担保物匮乏、风险偏高等难题一直困扰着小微企业。

为破解小微企业融资难题，邮储银行主动搭建政银合作平台，以财政资金撬动银行资金。在总行层面，邮储银行与工信、科技、工商等部门，以及证券交易所和大数据企业等加强合作，打造银、政、企多方合作平台，形成支持小微企业发展合力。在分行层面，邮储银行已有27家一级分行与当地工信部门签订战略合作协议，并将服务小微金融作为双方合作的重要内容之一。15家一级分行与当地税务部门签订合作协议，“银税互动”支持小微企业发展。

同时，针对小微企业金融需求“短、小、频、急”的特点，邮储银行持续加大金融产品创新力度，形成了囊括“强抵押”“弱担保”“纯信用”各个担保方式的全产品序列，充分满足分布于不同行业、处于不同生命周期的小微企业的融资需求。

例如：致力于提升小微企业信贷速度，缓解小微企业“融资慢”难题的传统领域“快捷贷”产品；依托政府小微信贷风险分担体系，破解小微企业“融资难”的政银合作领域“助保贷”“政银担”等产品；立足服务供给侧改革，为民生领域小微企业量身打造的“医疗贷”“水利贷”等产品；为国家创新驱动战略“添柴加火”，服务于高新技术小微企业的“双创”领域“科技贷”等产品。

2017年，邮储银行当年累计发放小微企业贷款7607.52亿元，有效缓解了小微企业融资困难。

在为小微企业提供融资支持的同时，邮储银行不断提升小微企业金融服务质量，进一步优化产品、营销和风控“三大体系”，健全组织架构、绩效考核、员工队伍“三大保障”，加强信贷文化和科技“两大支撑”。

在服务领域上，积极布局国家高新技术产业开发区、经济技术开发区、现代农业示范区等领域，创新特色产业集群集约化服务举措，积极建设小微企业特色支行。在服务方式上，针对创业创新企业的特点，积极与各地小微企业信贷风险补偿基金对接，全力打造“政府扶持+银行支持+第三方机构担保”的风险共担、多方共赢服务模式。

邮储银行还于2014年初启动了小微企业运行指数的编制工作，并于2015年5月联合经济日报按月发布“经济日报-中国邮政储蓄银行”小微企业运行指数，构建了“互联网+小微企业”的新业态，为各方面更好地支持小微企业发展提供了及时、有效的信息参考。

2016年，邮储银行小微企业金融服务平台上线投产，成功实现了与企业纳税信息、企业销售开票数据的对接，依托大数据技术，能够进行有效的小微客户筛选，并支持小微企业发起线上申贷、支用、还款作业，提高了小微企业客户的服务质量；此外，网络爬虫技术在贷后监控系统的应用，也使邮储银行小微信贷贷前贷后管理的时效性进一步加强，移动终端手机APP的实时贷后预警功能，提升了贷后管理人员的作业效率。

服务国家战略支持区域协调发展

站在港珠澳大桥上，邮储银行广东分行员工刘威心情激动：“邮储银行为这个超级工程提供了资金支持，我非常幸运地见证了大桥从无到有的过程。”

邮储银行积极支持基建、高端制造、高新技术等具有全局性、基础性、战略性的重大工程。5年来，邮储银行在支持基础设施建设方面签约的借款合同金额达6500多亿元，贷款余额2500亿元。

同时，邮储银行还积极发挥资金优势，优化区域信贷投向，加大对革命老区、民族地区、边疆地区、贫困地区的资源配置优化力度，大力支持西部大开发、东北老工业基地振兴以及中部地区崛起相关项目，积极服务“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带建设等重大发展战略，促进区域协调发展。

例如，为服务京津冀协同发展，邮储银行北京分行推出产业基金投资业务，重点支持京津冀地区政府、企业的产业升级的融资需求，主要投资京津冀一体化当中用于发展新兴产业、升级原有产业的重点项目，助推京津冀产业升级。

未来，邮储银行将以新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻中央精神，始终不忘服务实体经济的初心，开创新时代邮储银行改革发展的新局面，在融入和服务新时代党和国家事业发展大局中展现新作为、作出新贡献。

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(责编：朱江、仝宗莉)