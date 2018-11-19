原标题：邮储银行：党建工作成为推动发展的“红色动力”

新华社北京6月20日电 题：邮储银行：党建工作成为推动发展的“红色动力”

新华社记者赵文君

党建抓得好，企业才有凝聚力，发展才有新动力。中国邮政储蓄银行将自身经营管理与党建工作紧密结合，创新为民服务，开创了党建工作和经营工作相结合的崭新局面。

基层党建打通为民服务“最后一公里”

红灿灿的党徽在胸前闪耀，真诚服务客户的微笑挂在脸上，邮储银行北京分行东城区支行通过党员“亮身份”，党员示范岗“亮牌子”，充分发挥党员率先垂范带动作用。

“每到发养老金的日子，邮储银行都提早开门20分钟，我们这些老年人冬天也不用在外面冻着排队了。”在邮储银行北京分行东高地支行客户意见簿上，退休职工李阿姨写下了这样的留言。

基层党员干部是为民服务的具体“操盘手”，也是党建工作的“最后一公里”。近年来，邮储银行涌现出了一批扎根基层、为民着想的党员典型以及先进服务网点。

在北京延庆支行，每月推出一天为出行不便或子女不在身边的老人领取养老金提供上门服务。北京广安门支行“金融夜市”将个人业务营业时间延长至20点，与“朝九晚五”的其他银行实行“错时经营”，使市民下班后也能享受到优质的金融服务。

各支行结合自身专业特长，为提升网点金融服务开展了形式多样的党建活动。如为社区居民提供金融咨询，向老百姓普及反洗钱、反假币、防诈骗等金融知识，增强风险防范意识。以北京分行广安门支行为例，曾协助警方成功拦阻数十起电信诈骗，帮助客户避免损失数百万元。

基层党建工作与经营发展同步

邮储银行探索党建工作与经营融合发展新模式，根据实际不断拓展“党建+”内涵，真正让广大党员干部可行可用，广大群众可感可见。

“党建+经营”新模式，要求党员倡导“讲奉献，守规范，比业绩，防风险”的工作精神，积极开拓业务。

邮储银行北京分行开通了京城首家“邮益财富中心”、为市民提供升级版理财服务，成功办理全市首笔敞口银行承兑汇票业务，营销分行首笔棚户区改造项目贷款。以北京分行2017年成立的“优享贷”青年突击队为例，197名突击队员4个月累计营销优享贷19.2亿元，累计授信金额13.15亿，累计放款3.34亿，累计处理业务笔数4253笔，彰显了党建引领、助力发展的作用。

邮储银行始终坚守零售银行战略定位，持续推动金融资源向三农和扶贫领域倾斜。截至去年年底，北京分行完成了15个金融空白村的助农取款服务，为贫困地区农户提供基础金融服务。持续开展“送贷下乡”“送金融知识下乡”活动，改善农村地区信用环境。截至今年一季度末，邮储银行北京分行各项贷款不良率控制在0.19%，低于同业0.44%的平均水平。

以党建为核心管理考核

在“阳光”下晒晒成绩单，每年年底，邮储银行各党支部书记、支行行长都要过述职述廉“考试关”。从各基层党支部中选出的党员代表、群众代表齐聚一堂，听取各党支部书记、支行行长述职述廉报告并根据各人所述情况当场打分，作为绩效考核的重要一项。有的支部书记、行长因为脱稿讲述而紧张，也有的因为工作没做好而焦虑。

党建工作在评优评先工作中“一票否决”，党建工作考评结果与领导班子年度绩效考核挂钩……邮储银行开展以党建为核心的考核评价办法，让各级党组织成员从心底重视党建，自发承担党建责任，自觉落实党建目标，使党建工作真正从“边缘”走向了“中央”。

以北京分行党委为例，在19个支行党总支中都设置了纪检委员，并在辖内全部二级支行网点创新设置纪检监督员。党总支纪检委员每年从全面从严治党等方面对本单位主要负责人进行“画像”，“画像”结果直接交到党委书记手中；各网点监督员适时提醒领导干部，及时反馈员工心声，推进作风建设常态化，为基层党风廉政建设和反腐败工作安上“千里眼”“顺风耳”。

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(责编：朱江、仝宗莉)