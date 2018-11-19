小时候，你是一枚小小的邮票，我在这头，思念在那头。

长大后，你是一张窄窄的汇款单，我在这头，父母在那头。

再后来，你是一张薄薄的银行卡，我在这头，客户在那头。

而现在，你是一抹深绿的烙印，我在这头，梦想在心头。

明天啊，我将用点滴的汗水和勤劳共创你我美好的未来。

——题记

我今年32岁，生于1986——改革开放的第八年。这一年，改革的春风吹拂着希望的田野，同时也吹开了邮政的大门——1986年，邮政部门恢复开办邮政储蓄业务。

生于改革的年代，势必与改革同行。

一

儿时，祖父牵着我的小手漫步在乡间的小路上，准能遇上骑着自行车的邮递员叔叔，他们穿着深绿色工作服，自行车后面载着沉重的邮包。那时的我，对于“邮包”也有着无限的想象，“爷爷，叔叔的包包里有糖果吗？有玩具吗？”祖父总是笑而不语，更加增添了邮包的神秘感。

一天晌午，祖父正准备躺在老藤椅上休息，邮递员叔叔走了进来，给祖父递上了报纸和书信。渐渐长大后，我才知道原来邮递员叔叔是走村入户送书信、送报纸、送包裹的，邮包里装的就是这些东西。祖父接过报纸和书信，专注地看了起来。我依然好奇，缠着祖父问道：“爷爷，这上面都有什么呀？你能跟我讲讲吗？”祖父笑道：“等囡囡识字了，就能给爷爷念信啦。”

后来，我学会了认字，能够给祖父念信、读报纸了。稚嫩的发音蹦出一串串“错别字”，惹得祖父哈哈大笑。其实无非就是一些家长里短的家书而已。多年过去了，我已记不清邮递员的样子，却清晰得记得他那一身深绿。如今，祖父也已作古，但他毕恭毕敬接过邮递员手里报纸的场景，以及躺在老藤椅上读信、看报纸的画面，历历在目，犹在昨日。

现在想来，儿时我对邮政的情深，大概是源于邮递员那一身深绿，它连通着外界、连接着亲情、传递着思念。

二

2006年，那时我20岁。这一年，争奇斗艳的社会主义市场经济“百花园”里多了一株花骨朵，金融领域涌现了一支新生力量——2006年12月31日，国务院改革邮政金融体制又迈出了重要一步，在国家邮政局邮政储汇局基础上，批准设立中国邮政储蓄银行有限责任公司；2007年3月20日，中国邮政储蓄银行正式挂牌成立。

邮储银行虽是一家新银行，却早已有着百年的历史。邮储银行成立后，依托百年邮政的网络优势，立足于长远发展战略，着眼于向零售商业银行转型，并积极拓展各项业务和多种金融服务产品。在外省上大学的几年间，父母的牵挂与思念都伴随着一个个邮政包裹、一张张汇款单寄送给我。

2008年，我所在的城市有了面貌一新的邮政储蓄银行，父母依旧通过邮政速递给我寄出一个个饱含爱的包裹；一张张汇款单，也浓缩进了一张薄薄的邮政储蓄银行绿卡，一切变得更加高效便捷了。我还记得卡片上的邮驿，驿使头戴黑帽，身着短衫，足蹬长靴，持缰举牍，飞马急递，神采飞扬。后来我才知道，原来绿卡卡面上的“驿使图”距今已有1600多年的历史了。如今，这张绿卡“驿使图”作出的承诺也已经得到广大客户的认同。

其实在邮储银行成立之前，家乡已有不少银行，但于父辈和祖辈而言，他们早已习惯了以前的老邮局、如今的邮政储蓄。父母说，邮政储蓄是他们最放心的银行。我心里清楚，这是一家承载了他们几代情感的银行。

三

2012年，那时我26岁。这一年的1月21日，国务院正式批准邮储银行股份制改革方案，邮储银行完成股份制改造，正式更名为中国邮政储蓄银行股份有限公司，迈出了向更强方向改革发展的坚实步伐。

2012年2月22日，农历二月初一，同事调侃说：一个够“二”的日子。这一天，带着憧憬与向往，我开始了在邮储银行基层网点的柜面实习工作。也是从这一天起，我成长的每一步都与邮储银行的发展息息相关。在这里，我真正沉下心来踏实工作，学会了分析与思考，学会了丰富与凝练，学会了合作与竞争，学会了继承与创新，也学会了如何不断超越、突破自己的极限而成长。

在基层工作期间，我先后从事过前台储蓄柜员、对公柜员、大堂经理、基层信贷员等一线工作，这段经历，也让我更加近距离了解了邮储银行和邮储银行的客户。真正走近邮储银行，我才发现了她的与众不同。邮储银行由邮政集团体制改革后转型而来，这让这家银行有着浓重的社会责任和普遍服务特色。在一些最偏远、经济最不发达的地区，邮储银行仍在坚持为广大民众提供基础金融服务。特别是一些边远地区，邮储银行是当地唯一提供金融服务的机构，深得百姓的信赖。

“进步，与您同步”，这正是我与邮储共进步、邮储与祖国共发展的真实写照。

四

2016年，那时我30岁。这一年，邮储银行在香港交易所主板成功上市，正式登陆国际资本市场，完成“股改—引战—上市”三步走改革目标。正如国内外媒体评论所言，作为国有大型商业银行，邮储银行成功上市，是中国经济金融体制改革的又一丰硕成果。

上市的顺利完成，为邮储银行提供了更多的改革发展机遇。如今的邮储银行拥有近4万个营业网点，服务个人客户达5.65亿户。在中国经济转型升级、金融改革纵深推进、信息技术蓬勃发展的大背景下，邮储银行继续紧抓战略新机遇，推进业务升级、服务升级、改革升级，并表现出了强劲的发展潜力。

“不忘初心，牢记使命”，十年余来，邮储银行一路保持着快速发展的势头，并一直默默践行着“人民邮政为人民”的初心使命，不嫌贫，不爱富；不喧嚣，不张扬。多年来，邮储银行坚持为大众服务、践行普惠金融的宗旨始终没有变，并始终保持着与农户、与个体工商户、与小微企业主的血肉联系。

2018年，改革开放已四十年。勤劳、智慧的邮储人正继续加快改革创新、转型升级的步伐，让这抹绿色焕发出新的生机和活力。

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(责编：朱江、仝宗莉)