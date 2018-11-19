改革四十载，邮储伴成长

春花秋月，风雪雨霜，
从一张业务单一的储蓄“绿卡”，到大型零售商业银行先锋，
艰苦创业，百年邮政基石，我们拓荒前行；
时光荏苒，岁月如梭，
从坚持深耕“三农”金融服务，到不断助力小微企业成长，
开拓创新，十年邮储发展，我们日夜兼程。
面对市场经济的波涛汹涌，
我们用专业与自信驾驭惊涛骇浪；
面对时代发展的瞬息万变，
我们用勤劳和智慧开启全新征程。
一体两翼、协同发展，立足特色服务，
邮银一家、共拓蓝海，共享强大资源。
锐意改革，点燃了金融创新的思想，
成功上市，彰显了综合银行的力量。
与祖国共奋进，邮储转型创造了一个个奇迹，
同邮储共成长，千万“邮”子书写了一次次辉煌。
“储汇九州，银通天下”是我们不变的使命，
“志存高远，不断超越”是我们永恒的追求。
让我们用满腔的热血，
戮力同心，共同搏击金融大潮，
昂首阔步，不断谱写锦绣华章！
注：此文属于人民网登载的商业信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。
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