改革四十载，邮储伴成长

春花秋月，风雪雨霜，

从一张业务单一的储蓄“绿卡”，到大型零售商业银行先锋，

艰苦创业，百年邮政基石，我们拓荒前行；

时光荏苒，岁月如梭，

从坚持深耕“三农”金融服务，到不断助力小微企业成长，

开拓创新，十年邮储发展，我们日夜兼程。

面对市场经济的波涛汹涌，

我们用专业与自信驾驭惊涛骇浪；

面对时代发展的瞬息万变，

我们用勤劳和智慧开启全新征程。

一体两翼、协同发展，立足特色服务，

邮银一家、共拓蓝海，共享强大资源。

锐意改革，点燃了金融创新的思想，

成功上市，彰显了综合银行的力量。

与祖国共奋进，邮储转型创造了一个个奇迹，

同邮储共成长，千万“邮”子书写了一次次辉煌。

“储汇九州，银通天下”是我们不变的使命，

“志存高远，不断超越”是我们永恒的追求。

让我们用满腔的热血，

戮力同心，共同搏击金融大潮，

昂首阔步，不断谱写锦绣华章！

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(责编：朱江、仝宗莉)