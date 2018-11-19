又是一年秋渐远，又逢盛世盈心香。

当改革开放迎来40周年，当“一带一路”连通亚欧大陆，当“中国梦”响彻全球，当欢歌笑语盈满天山南北，我们在金秋十月里，蓦然回首，一派欣慰。此时，此际，总有一重别样的激跃，让我们内心激荡！

梦之始

作为一名“70后”邮储一线的“老资格”，从1995年进入邮电局工作至今，在23年从业履历表上，这里的点滴变迁都是改革开放的生动见证和精彩缩影。

启航之始，昂扬无限。还记得，那时我们的办公条件，在全区来说，都是顶尖的――－人手一台“奔腾286”，身着草绿色的制服，每天迎来送往着万千的群众，经常帮助不会写字的群众填写汇款单据，天天忙得不可开交。那个时候还没有一栋超过8层的大楼，但是，改革的春天已经蔓延到街头巷尾，人们行色匆匆，步履飞快，“想致富”成为那个时代最共鸣的心声。

那时，我们邮电局的涵盖业务面还是很广的，每天直面民生一线的各样诉求，包括快递、快件、电汇、信件等诸多业务。那时，尽管每天忙得不可开交，岁月也伴随着日历翻飞，但是，我们年轻的心灵却是非常快乐。那时，我曾对未来充满了信心和憧憬，“和邮电一起成长”的种子，开始渐渐在我的心上萌芽。

梦之翔

千僖年前，在改革大潮的推进下，我和邮电局一起，迎来了人生的一大转折点――邮政和邮电正式“分家”。从此，我们伴随着邮政局的扬帆启航，在改革的声声加疾号角之中，继续前行。

发展路上，总是伴随着太多的馨香。那个时候，曾经让我们引以为傲的“奔腾286”早已谢幕，取而代之的是一台台宽屏、高清的“奔腾586”，不仅屏幕更大、显像更清更好，而且网速也更快；那时，全区的大楼开始呈现出“井喷式”新面貌，一栋栋崭新气派的高楼大厦鳞次栉比，让我们感受到了改革所带来的速度；那时，街头巷尾的店铺如同雨后春笋般涌现，群众的钱包逐渐鼓起来了，办理电汇的数额从四年前的几十、几百元，逐渐上升到几千、几万元；那时，我们的业绩每年都以两位数的速度上升，薪资待遇也有了大幅度的改善。市面上多出了繁华的气息，而党中央“坚定不移推进改革”的铿锵号召，更让我们感受到了盛世的魅力和精彩！

从那时起，“和时代同行”的梦想，助推着我在区邮政一线的岗位上奋发向前、拼搏成长！

梦之丽

追梦征程，总是伴随着太多的记忆。它们平凡得如同白水一盏，它们渺小得如同沧海一粟；但是，点点滴滴的记忆，却勾成了我成长生涯的最美画卷，同时也见证了改革征程的峥嵘旋律！

“忆往昔，峥嵘岁月稠”，伴随着飞速发展的改革节奏，许多美好的经历和体验，逐渐写满了我的成长岁月。还记得，在改革开放渐行渐深的步履中，我们战胜了“非典”“禽流感”，取消了农业税，迎来了一簇簇新景观；还记得，在追随改革东风的征程上，私家车、手机正以难以想象的速度，迅速涌进我们的生活；还记得，我们的办公电脑变成了配置更高、性能更优越的“联想”，系统实现了数度的升级，办理起业务更加快捷方便，更便于携带的笔记本电脑也开始普及推广。作为局里的“老员工”，我结识了许多的大学生新人，他们有知识、有冲劲、有活力，为邮政局的发展前行补充了新鲜血液，更让我产生了一种莫名的危机感――改革的步伐面前，如果不学习充电，就很容易被时代、被岗位所淘汰！

也就是从那时起，“和改革同步奔跑”的梦想，让我捧起了EXACL、《财会实务》等专业书籍，开始争分夺秒地为自己“充电”！

也就是从那时起，“不前进，无退路”的状态，推动着我在人生事业的征程之上，纵享着改革的瑰丽，更体验到党中央“全面深化改革”的魄力之雄、阻力之艰、决心之强！

梦之歌

如果说，从1995到2010这十五年的改革征程，是一曲激进的旋律；那么，自党的十八大以来的新时代、新征程，则是对“继续深化改革”的再回应、再共鸣！

从2007年成立邮政储蓄银行至今，我和区支行更是在改革的劲风中，深度憧憬着“中国梦”的美丽与芬芳。特别是党的十八大以来，我们积极响应省行、市行的部署号召，积极对接客户，努力刷新业绩，支行的发展更是如同“芝麻开花节节高”；我们热情服务群众，倾情公益事业，支行的品牌力、影响力都有了巨大的攀升；我们响应区委区政府号召，关注“三农”建设，对接市场需求，不断创新产品，努力为广大客户提供最优质的“贴心服务”……而今，区支行在全区的父老乡亲心中，已经成为了有担当、有作为的“信任品牌”！此时，回眸改革开放40年的征程，自己不觉已是中年，更有幸见证了祖国从富到强、社会飞速发展、人民“幸福指数”不断攀升的这段波澜壮阔的行程，真是与有荣焉！

这一切，都是党引领人民坚定不移改革开放的巨大成就！这一切，都是党把握潮流坚定不移改革开放的辉煌结晶！身处这样的盛世，聆听这样的强音，我自豪、我欣慰、我骄傲！

后记

而今，秋声里，忆征程。凉意渐入骨，芳华满心头。

而今，祖国“两个15年”战略业已启航，“中国梦”正快马加鞭，“全面精准脱贫”“全面建成小康”的憧憬指日可待！让我们聆听党的教诲，放眼新时代，立足新潮流，一如既往，信步向前！相信，未来的改革之程，定会出现更多更精彩的美景，更会让我们的身边变得更美好、更璀璨！

注：此文属于人民网登载的商业信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。

(责编：朱江、仝宗莉)