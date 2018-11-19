荣光四十载 润物细无声

一

1971年，著名诗人余光中的《乡愁》中这样写道：小时候，乡愁是一枚小小的邮票，我在这头，母亲在那头。

1978年，中国大地上吹起了改革开放的春风。那时，中国邮政已历经八十三个春秋。

1991年，我三岁。那是我第一次看到邮递员叔叔的模样。初春的暖阳里，我端坐在家门口的小板凳上。由远而近的，除了一阵一阵的自行车铃声，还有一个爽朗的嗓音：“张大妈，你好！”“王大哥，锄草呢！”……一身绿色制服，身后的自行车架上，左右两边各一个鼓鼓囊囊的绿色麻布包裹。

他来到我的家门口，停好自行车，从一个麻布袋里掏出一份报纸，塞到爸爸的手中，转过头朝着我憨憨地笑：“小朋友，你好啊！”

“小雪，叫林叔叔。”

2000年，又是一个早春。每逢周末的早晨，我总是把属于我的小凳子、小桌子搬到家门口，背朝暖暖的太阳写作业。上午9点左右，邮递员林叔叔总是骑着他的“公车”准时出现在巷口。路过我家门前，也总是热情地跟我打招呼。

记忆中，不管是刮风，还是下雨，甚至从爸爸的口中得知林叔叔生病了，林叔叔也从未缺过勤。小学六年级的我，刚刚学会如何写信，写给外婆的第一封信就是托林叔叔给我投递的。

我的父辈们对改革开放的感受最深。这一年，村里的摩托车开始多了起来，不少人家用上了彩色电视机、电话机、BB机。

外婆收到我的信，兴奋地给我打来电话，直夸我的字写得漂亮。

也是在这一年，林叔叔不再负责我们村的信件投递和派送了，换了其他的邮递员叔叔。爸爸说:“林叔叔啊，是升职了，再也不用辛苦地跑来跑去啦。”我的心里既高兴又有些失落。

二

随着经济的改革和市场的开放，物流业快速发展，快递公司也如雨后春笋般遍地开花，快递市场竞争的加剧，给广大市民带来更好体验和更快速度的同时，也带来了对传统行业的冲击，刺激着包括中国邮政在内的各家公司不断探索和进步。

2007年，我如愿考上大学，收到由EMS寄来的一份特殊的信件——大学录取通知书。进入大学生活，除了手机，还有QQ，远程的联络实在是简单，并且多样化。偶尔，会收到远在千里的老同学寄来的贺卡、明信片，虽短短数语，读来心头充满暖意。

在交通和通讯越来越发达的年代里，很多物品仍旧离不开邮寄，比如我的大学录取通知书。手握EMS信件的那一刻，不知为什么，我想起了儿时的“邮递员小林叔叔”，多想与他分享这个令人高兴的消息。林叔叔一定会热忱地冲我笑：“小雪小朋友，祝贺你！”

2011年，大学快毕业了，我已经集满了厚厚五本集邮册，有一两套限量版的，是爸爸托林叔叔排队买来的。

三

2018年7月，算算我参加工作的时间，整整六年。六年邮储，有辛勤、迷茫、慌张，也有成长、自信和骄傲。

2007年3月，中国邮政拥有了自己的银行——中国邮政储蓄银行，是在改革邮政储蓄管理体制的基础上组建的国有商业银行。

就是在这里，我从一个懵懂的少年逐渐蜕变为能够自主开展工作的青年。这离不开邮储的良好平台，离不开邮储前辈们的指导和帮助。

步入21世纪，市场经济带来的竞争加剧，越来越多的企业认识到，市场的竞争，也将是人才的竞争。邮储银行十分重视人才对自身发展的重要性，重视对大学生的培养和再教育。

闲谈间，常常与父辈们聊起工作。对比父辈们年轻那会儿，我们这一辈在就业方面，能够选择的机会不知道多了多少，选择面也是越来越宽。

我认认真真学习，踏踏实实做好本职工作，一点一点向前进步。

2016年，通过竞聘，我被聘任为网点营业主管，肩上多了一份沉甸甸的担子——从此，我在管好自己的同时，也要帮助别人。这对我自身将是一种新的挑战，对个人综合素质的要求也更高，激励着我更加刻苦地学习，更加勤奋地工作。

四

昨天傍晚，带着孩子在公园散步。偶遇“邮递员林叔叔”。

熙熙攘攘的人群中，迎面走近，我一眼就认出了精神矍铄的他，手里还牵着一个可爱的小男孩，看着约莫跟我的女儿年龄相仿。

“林叔叔好！”

他先是愣了一下，随后两眼放光似的：“哎呀，小雪同志，你好！”

林叔叔拉着我聊了很久，得知我现在也在邮政系统工作，更添了几分亲切。他说他去年刚退休，现在的生活含饴弄孙，过得自在而幸福。十多年不见，上次偶遇是在一家商场。林叔叔还是待人热忱的林叔叔，乐呵呵地唠一些家常，末了要我转达对我父母的问候，也关心我的生活和工作，叮嘱我不要像她女儿一样成天喊着减肥，健康最重要，改革开放前，大家的生活条件不好，吃都吃不好哪有人折腾自己的身体去减肥。年轻人年纪轻轻要努力工作，珍惜现在的机会，付出总有回报。

初秋时节，暑气退去，晚风吹拂在脸上，和着公园的各种四散的淡淡花香，令人心旷神怡。望着林叔叔远去，渐渐消失在悠闲漫步的人群之中，脑海里浮现年轻时的“邮递员林叔叔”，穿着整齐的绿色制服，打着一阵又一阵清脆的自行车铃由远而近……

“妈妈，妈妈，别发呆啦，我们继续往前走。你看，前面的花花更美呢。”

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