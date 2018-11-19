中秋在即，怀着与家人团聚的急切心情，坐上大巴，飞快地行驶在高速公路上，迎面而来的擎天柱广告牌——“中国邮政储蓄银行 进步与您同步”，让我思绪万千。我仿佛看到邮储银行改革蜕变的过程一幕一幕呈现在我眼前，叩击着我心中无限的绿色情思……

孩童时，邮储是一张薄薄的汇款单

在我童年的记忆里，家里只有母亲、姐姐、哥哥和我，住在偏僻的农村。而有关父亲的记忆，则是从一张张长方形、带有条纹的纸片开始的。母亲告诉我，那些薄薄的纸片叫“汇款单”。每隔一个月的某天早晨或午后，门外一阵清脆的自行车铃声响起后，就会有一名身穿绿色制服的叔叔走进我家，拿着一张母亲称之为“汇款单”的纸片让她签字。然后这一整天，母亲整个人都变得眉开眼笑。

到了晚上，在昏暗的油灯下，母亲就会小心翼翼地捧起那张薄薄的纸片，一字一句地给我们三姊妹念父亲在上面的留言“我在外面一切安好，你们放心”或“见字如面”。每当读到这些留言的时候，我总能感觉到母亲脸上洋溢的幸福和甜蜜。

第二天一早，母亲便会带着我们三姊妹，走进镇上的邮政储蓄所。从那里出来后，母亲便会给我们买好吃的糖果和点心，虽然我当时一直不明白为什么汇款单能换回钱，但镇上的邮政储蓄所一直是我儿时幸福和快乐的源泉。

长大后，邮储是一张小小的绿卡

时光荏苒，日月如梭。经过高中三年的刻苦拼搏，20岁的我带着全村人的骄傲，怀揣着儿时对邮政储蓄特殊的情结，我踏上了离家求学的火车。一路上，我的手都揣在衣兜里，紧紧攥着那张小小的、坚硬的、温暖的卡片。父亲的话不时在我耳畔响起：“儿子，你的学费和生活费都存在这张绿卡里了，我和你妈就不送你到学校了，记住一定要好好学习。”

四年的大学生活快乐而充实，在每个月的固定日子里，当我拿着绿卡走进异乡的邮政储蓄所时，儿时乡村邮政储蓄所的亲切感便会扑面而来。是啊，小时候父亲把对全家人的爱浓缩在那张薄薄的汇款单里，现在疼爱我的父母又把对我的关怀浓缩在这张小小的绿卡里。从一张薄薄的汇款单到一方小小的绿卡，我见证了邮储事业日新月异的巨变——邮储网点遍布全国城乡，邮储绿卡深入千家万户，邮储事业一步一个脚印，一步一个新台阶，谱写了与祖国共进步的一首首华美的诗篇。

如今，邮储银行成了百姓心目中的绿色银行

2006年12月31日，经国务院同意，中国银监会正式批准中国邮政储蓄银行成立；2007年3月20日，中国邮政储蓄银行正式成立。经过二十多年的改革和发展，历经分营、股改、引战、上市……邮政储蓄沐浴着改革开放的春风，一路披荆斩棘、奋勇向前，最终实现了完美的蜕变。如今，邮储银行已成为我国金融领域的一支不可或缺的力量。

邮政储蓄银行成立后，依托邮政网络优势，立足于长远发展战略，着眼于向商业银行转型，以逐步扩大资金运作渠道为目标，拥有了众多业务合作伙伴，并拓展了绿卡业务发展领域，以绿卡为载体发展的多种零售金融服务产品如雨后春笋层出不穷。“商易通”，电话机上集成刷卡器、绑定客户绿卡和电话号码，实现实时转账支付，给商业活动繁多、资金规模较大的工商业者提供了便利、安全的个人结算“绿色通道”；“淘宝卡”，让客户享受了网上购物与创业的无限乐趣，感受了足不出户的现代时尚生活节奏；电子银行，以通讯网络和互联网为媒介，利用雄厚技术、业务资源，为广大客户提供了安全、快捷、丰富多彩的线上金融服务；还有绿卡通、金融IC卡、信用卡……

邮储银行每一项新业务的诞生，不仅为广大客户提供了高效、方便、快捷的服务，而且留下了一个又一个进步的足迹，谱写了跨越式发展的光辉篇章，搭上了祖国经济腾飞的快道车。

博观而约取，厚积而薄发。自邮储银行挂牌成立以来，10余年时间，邮储银行已华丽转身，成为一家全功能、综合性大型商业银行；从单纯的只存不贷的储蓄业务拓展到个人、信贷、理财、国际、公司、批发类资产、信用卡等多个领域；从一名金融界的“新兵”蜕变为直面竞争的金融改革排头兵。在各级政府、金融监管部门以及社会各界的关心支持下，邮储银行充分依托覆盖城乡的网络优势，坚持服务“三农”、服务中小企业、服务社区的定位，自觉承担起“普之城乡，惠之于民”的社会责任，走出了一条“普惠金融”的发展道路，不断影响着和改变着百姓们的生活，被人们亲切地誉为百姓银行、绿色银行。

改革蜕变中的邮储银行，正破茧成蝶！

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(责编：朱江、仝宗莉)