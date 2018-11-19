按：春秋十余载，时间卷轴中小小一页，历史长河之轻轻一瞥，却载满邮储人十年之艰辛，书写下大金融之史篇。

百年蹉跎，荡涤云烟尘埃；十载磨砺，铸就邮行新生。汇聚古今之旋律，拢收天下之英才。助金融进城乡，创同业之辉煌。伴家国共成长，书岁月之华章。敢问何人先？惟吾邮行遐迩美名扬。

忆往昔，甘苦备尝。先贤踏破铁鞋，寻求治行良方；后辈同聚一堂，携手共建金融大行。其初时，筚路蓝缕创业艰，奋勇攀登涉险滩。初建时间侠路难，为创名流广纳贤。名流汇聚，高士满堂，于一陋室生智囊。构新曲，写华章，于无声处听惊雷，在传统外辟新疆。

曾记否？夜半将至，室内仍灯光荧荧；田间巷道，随见身影碌碌。上下同气，新老扶帮。承前启后，任重远航。唏乎，得心惠民，享太平之盛世；践行社会，得民泰之荣昌。

小小幼苗，今已成长。存款盈壑，贷款满川。网点遍布，功能突显。短信银行、网上银行、电话银行、手机银行，便捷客户功能强；小贷、商贷、企业贷，贷贷出新惠民忙。审慎经营，合规当自强。十条严禁牢心记，八不准政策永不忘。惠民三农出佳绩，累创辉煌，业界称扬。

为与他行试比高，展现大行真风尚。香港上市，如虎增翼，群雄共执掌。睿哲第现，亦龙亦凰，合力同成长。

试看来日谁家衔得锦标回，干云豪气复顾谁？

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