进步，与人民邮政同步

转眼间，我参加工作已经20个年头了。从1998年到2018年，我经历了个人的成长和进步，更亲眼见证了人民邮政的进步与发展。也许是一种职业习惯吧，我总是喜欢留一些老物件。闲暇时拿出来看看，既是对过去的回顾，也是对未来的憧憬。

我的第一件珍藏是一张汇票

我曾经是一名军人，在部队的大熔炉里锻炼了四年，荣获过多项奖励，带着一颗炙热的心，我在1998年被分配到三里河邮局，做一名普通的学徒工。我从简单的收寄信件、收发包裹和汇款开始学起，每天要从狭小的柜台窗口为客户收寄发往五湖四海的邮件，每天忙碌而重复着点数、核对、盖章、手撕条码等工作，每天下班时鼻孔内全是灰尘，手指全是黑色，且混杂着鲜红色印油，但心中从无半分怨言。

随着岗位调整，我开始负责汇票检验工作，开始从事此项工作之前，听老师傅们讲过去她们都是手工为客户开具汇款单，而现在我们全是电脑录入系统为客户办理汇款，我的工作就是为前台员工做最后的把关，核对汇票信息，装封、盖章、点数，人工处理马虎不得，因为“邮件似生命，事故无小事”。

后来，中国邮政电子汇兑系统上线了，手工分拣、检验汇票成为历史，实现了高效、快捷的汇款服务，实现减员增效。电子汇兑系统上线的前一天，我自己办理了一笔汇款，并把汇票留作纪念。每次看到这张汇票，我都感慨万千，中国邮政伴随着改革开发的步伐，时刻以人民为先，不断突破进步，让我深刻理解了什么是“人民邮政为人民”。

我的第二件珍藏是一笔老存单的照片

2001年，我的岗位从汇兑调整到邮政储蓄。新的工作新的使命，看着老师傅们拿着客户的老版存单，娴熟的手工计算利息，我也暗自下决心，抓紧提高业务技能。师傅们技高一筹，都是数字行家，一到年底结算利息时，整夜加班结息那是常事。

还记得一个寒冷冬日，一位老大爷拿着一张90年代的老存单过来，忐忑的问我们还能否取出来。当我为老大爷算清楚本息并告诉他，可以兑付时，老大爷激动得掉了眼泪，说邮政储蓄真是人民的“好管家”。客户的认可是我前进的动力，在征得老大爷同意后，我给这张珍贵的存单拍了一张照片并留存至今。

2007年3月20日中国邮政储蓄银行正式挂牌成立，伴随着银行的成立，业务的发展、技术的革新，在储蓄集中系统上线后，业务流程在优化，员工操作更简洁，在互联网的新形势下，客户办理业务更加便捷，足不出户就可以轻松办理各种业务。

2008年我从邮政储蓄来到邮储银行，过渡期间任过二类行网点负责人，协助邮政管理储蓄业务，积极参加各种培训，实地营销，慢慢的公司业务和贷款业务由懵懂阶段逐步发展到营销时游刃有余。随着时代的改革，邮储银行不断发展，网点支行紧密围绕邮政集团战略，在分行领导的正确带领下业务逐步在做大、做强、做好，网点的客户经理团队、理财经理团队和大堂经理团队攻坚克难，团队作战，共同提升了业务水平，提高了对外服务能力形象。

我的第三件珍藏是一封银行业协会的感谢信

2010年，我来到了邮储银行北京分行，先是处理客户投诉，后又从事服务规范管理，重点工作是参与集团公司、银行业协会、总行和分行的评选工作。分行经过多年来的规范管理，加强员工服务和技能培训，改善网点服务环境，通过参与中国银行业协会“百佳”示范单位、“千佳”示范单位和“星级网点”创建评选工作、北京银行业协会特色网点的创建评选工作、总行的“五星级”网点创建工作和北京分行“服务示范”网点的创建评选工作、“明星大堂经理”的评选工作，提升了整体服务水平和服务形象，缩短了与同业间的服务差距，实现了服务助推经营的理念和品牌宣传。

邮储银行左家庄中街支行是我开展服务规范创建的重点。左家庄支行是一个综合型全功能网点，组建时的定位就是服务首都建设与功能定位发展。团队中既有清华硕士，又有来自其他网点的骨干营销人才。怎样带领这支精英团队，在强手如云的首都银行业闯出一片天呢？我带领支行从网点布局入手，建立了智能服务区、敬老专区、母婴关爱区、无障碍绿色通道，处处以温馨为导向。我们设计了“六个一”敬老服务法，一杯水、一份专报、一个专座、一个专区、一项专属活动、一个专享产品，看似平凡的方法，却让许许多多老人觉得温暖，心里热乎。贴心、暖心的“六个一”敬老活动得到了社区居民的高度认可，时间一长，支行也成了他们交流生活与办业务的“共享地”，甚至有位推着轮椅的客户特意到左家庄中街支行感受这特殊的服务。

每年从7月份至10月份要参与北京市银行业协会组织的评选检查工作，检查的路上冒着酷暑打着烈日奔波各家检查单位开展检查工作，在检查过程中我不光是按照标准执行履职，还为检查单位提出更好的改进建议，得到了北京市银行业协会的认可和好评，收到了一封银行业协会的感谢信。

几年评选下来，我行共获得中国银行业协会、北京市银行业协会、总行荣誉的网点有38家，获得分行荣誉的网点有24家，中国银行业协会“明星大堂经理”2名，总行“明星大堂经理”3名。邮储银行对外在监管部门的荣誉在增加，在同业的形象口碑在提升；对内网点环境得到改善，员工文化得以建设，客户满意度和客户体验度得以提升，邮储银行不忘初心，秉承着“进步与您同步”的理念终得客户的认可，充分体现了邮储人“志者恒进”的精神。

20年，改变的是我的岗位、我的职责，不变的是身为邮政人永不言败、甘于奉献的热血！

20年，改变的是邮政储蓄网点不断进步的形象和设施，不变的是“人民邮政为人民”的初心！

20年，改变的是我们日益美丽的北京、是日益强大的祖国，不变的是我们勇于迎接新时代，建设中国特色社会主义新中国的使命和责任！

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(责编：朱江、仝宗莉)