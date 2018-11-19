世界著名作家、大思想家斯宾塞·约翰逊曾经说过：“唯一不变的是变化本身。”宇宙万物，世事沧桑，无时无刻不在发生着变化。

1972年，我出生在安徽北部一座县城——蒙城，对于5岁以前的事情，我几乎没有任何记忆。但是改革开放那年，我正好6岁，上小学一年级，有些事情深深地印在了我的脑海里。转瞬间，40年已经过去，蓦然回首，我惊奇地发现，我的成长伴随着邮政发展的进程，我的生活沐浴着邮政改革的春风，我的工作见证了邮政历史的变迁。

记忆中的邮车

小的时候，每当看到邮递员叔叔骑着自行车路过我家门口来送信，我就会活蹦乱跳地跟着、闹着、跑着、追着，一直追到很远才放弃。因为那个时候，能够骑上自行车是一件很时髦的事。依稀记得，那时的邮递员们骑的基本都是老式的永久牌自行车，绿色的车身上还写着“中国邮政”四个大字。信件放在自行车大杠间的三角包里，报纸杂志则放在后座上的褡包里，到了一户人家就投递过去，他们穿梭在大街小巷为市民送信送报，这是只有自行车才能给我们带来的幸福感觉。随着经济的发展，寄送信件的越来越少了，而邮车也变成了电动三轮车和专用汽车，派件效率也有了很大的提升。

印象中的邮路

1994年，我进入蒙城县邮电局工作，虽然我从未投递过信件，但我深知当年走在邮路上的艰辛。生活在平原地区的小县城，没有险山要岭，不像李白描述的“行路难，难于上青天”。然而当时的乡村道路全是土路，就连县城的大部分街道，也都是石板路和砖渣路，很少有柏油路，每逢下雨，泥泞不堪，也可说是寸步难行。但这并没有难倒广大的邮政投递员们，无论严寒酷暑，无论雨雪风霜，他们都依然坚持在邮路第一线，骑着、推着或者扛着自行车挨家挨户送邮件。

转瞬弹指，改革开放40年过去，随着村村通工程的加快推进，全国邮路总长度已超过150多万公里，邮政集团具有自备火车邮箱500多辆，邮运汽车9600多辆，加上委托民航运邮，在全国范围内基本形成一个水陆空邮政运输网。

脑海中的邮票

纸质邮票升级黄金邮票。记得初中时代，搞收藏是一件很流行的事情，有的人喜欢收集明信片，有的人喜欢收集糖果纸，而我却喜欢收集各种邮票，有1分的、2分的、5分的、8分的等等，大都是从信封上剪下来的。然而经过几次搬迁，当年的集邮册现在已不知所踪了。近几年来，随着生活水平的提升和邮票主体产品的推陈出新，集邮不再局限于纸质邮票了。自2016年起，中国集邮总公司先后发行了猴年、鸡年、狗年生肖邮票金，将纸质邮票升级成更具收藏和观赏价值的黄金邮票，在全国一经上市，立即掀起了一波集邮高潮，迅速得到了广大集邮爱好者的一致好评。

改革创新的邮政业

“过去，邮政窗口就是寄信寄包裹，现在，还有特快专递、国际小包、金融服务等；过去，查询一个包裹至少要一周时间，现在，自己就能在网上实时监控邮件位置；过去，我们走着送邮件，现在都用起了摩托车、三轮车和专用汽车送邮件。”一名邮政老员工忆往昔岁月时感慨地说。从1998年邮电分营，政企分开，再到2007年邮储银行成立，作为一名邮政员工，我真切地感受到，是改革开放让中国邮政实现了前所未有的高速发展。特别是党的十九大以来，中国邮政全面深化改革，加快转型升级，业务领域不断拓宽，企业规模不断扩大，邮政有了新的发展，找到了新的出路，目前已经发展成为经营传统邮政、金融、包裹快递、电子商务等业务的现代化大型综合企业集团。

锐意进取的邮政人

我历经1998年进邮电分营后，进入安徽蒙城县邮政局工作，成为一名光荣的邮政人。2007年，邮储银行成立，我又被分派到邮储银行亳州市分行从事金融工作至今。光阴荏苒，岁月如梭，邮政陪我走过了风雨同舟的25年。在新时代的起航之年，面对激烈的市场竞争和挑战，履行“情系万家、信达天下”的使命，坚守“普惠金融、服务三农”的宗旨，邮政人以责任赢信任，为做好普遍服务，切实解决投递和金融“最后一公里”问题，付出了艰辛的努力，得到了社会各界的充分肯定和高度评价。

难以割舍的邮政情

20年前，我待邮政如初恋，20年后，我待邮政情未变。日常生活中，快递、文件、书籍等寄送和接收，虽说有顺风、申通等快递，但我还是不自觉地首选邮政快递和包裹，除了邮政行业系统本身业务素质、运输能力和技术操作水平大大提高以外，最主要的原因也许就是我本人对于邮政的那份本真的感情。如今，随着科技的飞速发展，也许部分人已与中国邮政渐行渐远，慢慢忘却了她曾经带给我们的惊喜与欢乐，忽视了她曾经在我们平淡的生活中所占据的重要位置。但是，作为一名邮政老员工，我对中国邮政依然有着一份难以割舍的情缘。

新时代下的邮政梦

凝聚青春，不忘初心，扎根邮政，砥砺奋进。从最初的人民邮政发展到今天的邮政集团，百年邮政，历经沧桑，凝聚着几代人的辛勤汗水和不懈追求，她将继续朝着建设世界一流邮政企业的梦想大步前进。人生如船，梦想如帆。邮政员工的美丽梦想是邮政梦的源泉，也是中国梦的缩影，正是有了千千万万个小梦想的实现，才汇聚成伟大中国梦的洪流。十九大的胜利召开，作为一名邮政老员工和邮储银行的一份子，我的梦想是全力实现邮储梦，为实现邮政梦和中国梦奉献自己最大的能量。

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