邮政锦绣园 一朵莲花开

“历史，总是在一些特殊年份给人们以汲取智慧、继续前行的力量。”这句充满睿智的话让我印象深刻。

2018年，是一个特殊的年份。对国家来说，是改革开放40年；对我来说，今年是我参加工作的第35年。

历史车轮滚滚向前，时代潮流浩浩荡荡。

回望过去，初上岗时的信心满怀，学习业务时的不懈奋斗，邮电分营时的不舍与期待，取得一点成绩时的深怀感恩……都历历在目，恍然如昨。

“邮电世家”走出的接班人

我家是邮电世家，父亲是抗美援朝的通信老兵，母亲是老财务干部，我和弟弟承接了父母的事业，在邮电的道路上继续前进。弟弟是电信机务员，而我在1983年的最后一天，从几十个竞聘者中脱颖而出，进入湖北襄樊市（2010年更名为襄阳市）邮电局，成为“女子投递班”一员。

两位严肃认真的老党员，在我参加工作的前一天，召开家庭会议。老妈给我讲述了新中国第一代女投递员、劳动模范罗淑珍的故事，老爸郑重地提出“好好干工作，不要怕吃苦，争取早入党！”的要求。在老妈一个晚上的训练下，我学会骑自行车，第二天就摇摇晃晃地跟着师傅上路了。

我师傅姓杨，是个文艺青年，投递路上常常豪情万丈地朗读毛泽东诗词。他还给我起了笔名，叫何鸿祯，鸿雁美好的意思。三天出师，我自豪地单飞，端端正正地写下满满三页纸的“入党申请书”。

我很幸运，赶上了邮电大发展的黄金期。参加工作前十五年，从基层到机关，经历了报刊投递、发行、集邮、纪检监察岗位，在28岁那年入党。

那些年，我见证了报刊发行从手工到计算机应用，报刊从纸质版到电子版；深切地体会到，从信函投稿经历漫长的等待煎熬，到实时发送电子邮箱，快速变成铅字的喜悦。

不断学习成就更好的自己

“你怎样度过一天，就将怎样度过一生。”没能进入全日制大学是我的终身遗憾，只能笨鸟先飞、不断学习。白天在投递邮件的路上，坚持刻苦自学，非常艰难地考取汉语言文学专业的大专文凭、法律专业的本科文凭。

领导十分看重笔杆子，推荐我参加襄樊市“五讲四美三热爱”巡回演讲，成为《人民邮电报》《湖北邮电报》通讯员，发表了一批优质服务类的文章。

我6次参加湖北省邮电管理局策划的文学笔会，有幸聆听方方、刘醒龙等大家传授文学创作的真谛，受益良多。

1997年1月，邮电部作出实施邮电分营的重大决策。1998年底，我从市邮电局纪检组分配到市邮政局办公室。那一年，改革的喜悦与阵痛交织，促使我以邮电分营为素材创作了小说《分营前后》，刊登于《长江文艺》。

那十年，我亲历邮政储蓄业务大发展征程，在绿卡村建设、邮政业务统版上线等轰轰烈烈的发展浪潮中，拿着相机四处奔波，常常挑灯夜战，以新闻、小说、散文、摄影等多种文体记录让人泪奔的闪光点，传播邮政企业普遍服务的大爱、传递“人民邮政为人民”的情怀，成为《中国邮政报》记者。

亲身感受邮政发展的速度，我深感学习新知识、培养新技能的重要性。日新月异的新技术、品种繁多的新产品、朝气蓬勃的新员工，让我清醒地意识到，停止学习就意味着落后、将被淘汰。

“你吃的苦会铺成你要的路”。我一直努力地学习、学习、再学习，不断更新知识体系。让自己不断增值，成为一个长期而明确的目标。

我很幸运，从秘书岗位一步一个脚印，走到办公室主任职位，难忘一路上帮扶过我的恩师。

我的邮政情结传递给了儿子，他从小喜欢邮票、明信片，至今未变。儿子12岁生日的纪念品，是为他量身定制的个性化邮票、明信片，还有在邮政储蓄开户的红色存折。

最重要的时刻，我与邮储银行同在

在2007年龙抬头这个好日子，中国邮政储蓄银行成立，举行挂牌仪式；2008年1月22日，邮储银行湖北省分行成立。对于邮储银行人来说，这是值得终身记忆的日子。

改革带来创新，压力成为动力。银行成立之初，我在襄阳市分行工作，当过总审计师，在全国第一个推行集中式稽查；当过副行长，创下襄阳分行在全省跨年度竞赛中储蓄余额净增第一的好成绩。

邮储银行进步，带动客户进步。邮储银行成功完成“股改—引战—上市”三步走，拥有近4万个网点，服务个人客户5.65亿户。湖北分行通过创富大赛，助推小微企业客户融资、融智、融人脉，不少客户成长为知名企业家，2名客户登上中央电视台《创业英雄汇》舞台。

邮储银行行进步，带领员工进步。2011年，我调入湖北省分行工作，经历党群、监察、风险合规、办公室等部门副职后，成为独当一面的新闻中心主任。这是我从未奢望过的高度，究其原因，不外乎不断学习、帮助他人、成就自己。

历经三次机构大改革、多次人事改革，我参加过数十次竞聘，有成功有失败。牢记“临事而惧，好谋而成”八个字，坚信“是金子在哪里都发光”“越努力，越幸运！”

35年不懈奋斗，35年携手并进，35年春华秋实。一路走来，我幸遇许多良师益友，对所有的岗位都心存敬畏，对所有的良师益友都心怀感恩，对所有的同仁都心存善念。

我是一名邮政人，我骄傲！

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(责编：朱江、仝宗莉)