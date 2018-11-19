我与改革共奋斗 我与邮政共成长

时光荏苒，白驹过隙，从1978年至今改革开放已悄然走过40年的历程。40个春秋，它说长不长弹指一挥间犹如昨天。40个春秋，它说短不短，可以造就一片森林，也可以改变一个国家。

作为一名90后，我是幸运的。我生而逢时，沐浴着改革开放的和煦阳光，一帆风顺地成长，虽然没有经历过这40年的风云变幻，但从书本上，我了解了1978年十一届三中全会做出了改革开放的重大决策，从此中国人民用奋斗开启了历史性创造性的40年；作为90后，我虽未亲眼目睹从大邮电时期到邮政时代，再到邮储银行的辉煌时刻，但我却时常听爷爷讲那过去的故事……

六零年代---大邮电时期

“那个年代的老百姓称我们为绿驿天使，一辆绿色的二八自行车，一个绿色的邮包是那个年代的标配。”爷爷回忆起六十年代总是带着一脸骄傲。

爷爷属于邮政的老人了，他1952年参加工作，刚刚十几岁便成为了一名乡村邮递员，这一干就是十几年。爷爷说六七十代通讯不发达，当时的人们沟通交流全靠写信。那个时候的农村都是坑坑洼洼的土路，再遇上个雨天雪天基本就变成泥巴路了。每天一早他就得把有二三十斤重的邮包搭在后车座上，便开始了一天的投递工作。

“我们那时候送信全靠着那辆自行车，村子多、路又不好骑。但要是赶上特别偏僻的地方，那就得背着邮包走着去送信了。但最怕赶上下雨，生怕把信都淋湿了,一封信对当时的人们太重要了。”爷爷回忆起当时的场景好似历历在目。

据爷爷说，按照当时的要求邮递员是每两天送一次信，当时送信送报的地点、路线、人员都是固定的，正因为这样他与当地的村民结下了深厚的友谊，谁家娶妻生子还总是请他进门喝一碗喜酒。在送信的十几年中，爷爷恪守原则，从不因任何原因延误，他说这是邮政人的一种使命，要对得起身上的这套工作服。

八零年代---邮政时代

1986年4月1日，全国恢复开办邮政储蓄业务。邮电局在原有几项主要业务的基础上,利用原邮电系统人、财、物，增开了邮政储蓄业务，每逢星期天，邮局就出现排队汇款的长龙。爸爸就是在八十年代邮政改革的重要时期，子承父业进入了邮政这个大家庭。

1998年，国务院对邮电经营管理体制进行改革，将原有的邮政、电信由邮电局统一经营模式，实行邮政、电信分开经营。邮政开始独立运营，成为国民经济的一个独立部门。90年代，邮政的人员是幸福的。他们不用再被风吹雨打，也不用背着沉重的快递包走遍每一个村落。随着社会的进步，他们的交通方式已经从自行车、摩托车，升级为邮政汽车。他们可以每天开着中国邮政汽车，送邮件、送报纸、送包裹等货物，在极大得节省了人力、物力的同时，也为用户提供了更方便、快捷的邮政服务。

在我儿时的记忆里，爸爸的工作服是绿色的，爸爸的雨衣、雨靴、雨伞是绿色的，爸爸开的大货车是绿色的，就连六一儿童节爸爸送给我的小书包都是绿色的。在我小小的认知里有绿色的地方，就是爸爸的工作单位，那一抹熟悉的绿带给我莫名的温暖。

零零年代---邮储银行

邮政的这抹绿，像一根长长的丝带牵引着我们祖孙三代，很荣幸在2014年，我正式加入邮政这个大家庭，中国邮政储蓄银行已经成立，虽然与邮政集团分开独立运行，但作为一名邮政人所秉承与传扬的精神却从未改变过。

步入千禧年之后，邮政银行如一匹蓄势待发的黑马，在国家改革良好的前景下，迅猛发展。2007年3月20日正式挂牌成立； 2012年2月27日，中国邮政储蓄银行有限责任公司依法整体变更为中国邮政储蓄银行股份有限公司；2016年9月28日中国邮政储蓄银行在香港联交所主板成功上市。这一个又一个时间节点都记载着邮储银行从无到有、从小到大、从弱到强的全过程。与此同时，邮储银行现已建成全国覆盖城乡网点面最广的金融服务网络，其中近百分之七十的网点分布在农村地区，成为为城乡居民提供金融服务的重要渠道。

作为一名邮储银行的基层员工，我身处服务百姓的最前线。几年的工作经历让我我深深地体会到只有不断地提高自身的业务技能、学习新的金融知识、加强全新的服务意识，才能更好服务于每一名客户。我认真办理的每一笔业务就犹如爷爷亲手送到的每一封信件、爸爸安全运送的每一箱货物，我们承载着同样的使命。

改革开放40年，伴随我走了28年，我目睹着祖国翻天覆地的变化，也见证了邮政的岁月变迁。40个春秋，时代在变、风景在变，不变的是我们邮政人对生活的美好追求，对工作的无怨无悔。90后的我将怀着一颗感恩的心，伴随着邮政一起变大、变强，我将以饱满的热情、昂扬的斗志，在加快推进高质量发展的新征程中续写邮政辉煌篇章。

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