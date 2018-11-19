有一种情怀，它承载着人们的希望，这种情怀它看似平淡，但却能让人产生不可思议的能量，它叫做梦想；有一种工作，它寄托着人们的心血，这种工作貌似平凡无奇，但却让人无怨无悔地为之奋斗终身，它叫做事业。

记得从第一天进单位时，上辈的老人和街坊邻居都说我找到了一个铁饭碗，进了一个好单位。是的，当时的邮储刚恢复开办不久，伴随着改革开放需要国家在邮政的基础上开办了邮政储汇业务。人们都说这是一家新银行，可老人们却说，它是一家老银行，它的历史很悠久，清朝的时候就有了，1898年成立时叫储金汇业局。原来邮储是一家百年银行，是有故事的，它有着厚重的历史。

1986年恢复开办后的邮储业务范围很小，只能办理单一的储蓄业务和汇兑业务，所有业务办理全部是手工完成，清点、记帐、计息、盘点都是手工的。每到年终决算，办公室灯火通明必须是一个晚上。那时全地区仅有一个网点——南珍储蓄所，这是个舟山邮储人梦开始的地方。

梦的开始-----第一个十年（1986-1996）网点布局和互联互通

开银行必须要有网点，当时舟山的金融机构只有工农中建和信用社，邮储是一个小得不能再小的非银行金融机构，却承载了国家回拢资金进行改革开放的期望。

1993年，当年的储汇科老科长拿着一台康柏386台式计算机语重心长地对我说：“小伙子，这台机器是省里发下来的，据说在单位里是最先进的、价格也是最贵的，你好好学学，研究研究，说不定以后会有大用场。”

多少个日日夜夜，无数个键盘敲击，从系统安装到应用软件测试，从手工数据导入到前台电子化的应用，从单点电子化到网点的互联互通，从省内联网到全国联网。寄托了一代邮储人的梦想，我们的网点要同四大行一样多、一样先进。

经过十年的奋斗，舟山邮储不负众望，从1个手工储蓄网点发展到39个储蓄网点，完成了对舟山全地区网点的布局，并实现了39个储蓄网点的互联互通，业务实现通存通兑。这十年，舟山邮储为国家回拢资金8个多亿，存款规模排名前列。

梦的继续-----第二个十年（1997-2007）心的期待

1997年邮电分营的阵痛，在舟山邮储人心中激起了不小的涟漪，开办邮储第一个储蓄所的房产所有权归属电信了。人行对邮储资金缴存方式的改变，将邮储从国家的怀抱推向了市场的前沿，人民银行不再支付全额的上存资金利息。

发展，只有发展才是硬道理。舟山邮储利用自己的技术优势，开展平台建设，先于四大行开发了水、电、煤代理系统，取得了各项业务的代理权，获得了11万户的有效基础客户，取得较好的社会反响。

管理，向管理要效益。各类管理办法和奖励措施的出台，提高了员工业务发展的积极性。这十年，舟山邮储储蓄存款突破了25亿元，并实现了与各大银行业的互联互通。

业务发展的喜悦突破不了央行对邮储的业务限制。我们只能从利差和代理水、电、煤、保险、基金业务中去获取收益。我们在想，我们什么时候也可以像四大行一样。我们也尝试着开展存单质押贷款业务，我们知道：我们离那一天已经不远了。

梦的蜕变----第三个十年（2008-2018）梦想成真

2008年4月28日，中国邮政储蓄银行舟山市分行挂牌成立。从此舟山有了一个响亮的名字----中国邮政储蓄银行。就在那一天，承载了两代舟山邮储人的梦想终于实现了。

就在那一年，我们从邮政局分营出来，搬进了新的大楼。

就在那一年，我们可以发放小额贷款了。

然而，一切并没有想象中的那么美好，刚刚开办的红红火火信贷业务由于信贷人员对风险识别、防控不足和当地社会征信体系建设的不健全，出现了较多的贷款逾期，业务发展停滞不前。贷款风险、员工效益工资、新大楼的租金支付……这对新成立的舟山分行产生了巨大的压力，多少个不眠之夜，时任老行长的心从来没有如此沉重过。

“不发展才是最大的风险。”这是挂在省分行领导嘴边每次开会必说的一句话。

2011年底，中国邮政储蓄银行变更为中国邮政储蓄银行股份有限公司，以“进步，与您同步”为理念，服务社区、服务中小企业、服务“三农”，致力于打造有特色的零售商业银行，产品种类也从传统的储蓄、汇兑业务发展到零售负债业务、信贷业务、理财业务、国际业务、公司业务、批发类资产业务等六大板块，结束了“只对私，不对公”的历史。

2016年9月28日，中国邮政储蓄银行在香港引战上市，正式登陆国际资本市场，成为中国最年轻的大型商业银行。

同一年，舟山市分行买下了真正属于自己的办公大楼。

舟山邮储人凭借着改革开放的东风，凭借着对邮储梦不懈的追求和对邮储事业兢兢业业的奉献，在发展中壮大自己，实现了从无到有、由小到大的华丽转身。

三十年的历程，三十年的梦，寄托着两代邮储人对邮储事业的坚持和邮储梦的期待。三十年与邮储一路同行，实现梦想是邮储人终身无悔的追求。

邮储梦，我的梦，梦在远方……

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(责编：朱江、仝宗莉)