祖孙三代薪火相传 见证邮政40年改革变迁

我出身于一个平凡的邮政世家。我的外祖母、我的母亲和我一家三代都是从事邮政工作，默默无闻地战斗在邮政事业的第一线，共同见证了改革开放40年来，中国邮政从纯人力手工时代向全面智能“互联网+”的时代发展。对中国邮政不忘初心就是我们祖孙三代的中国梦。

外祖母是一个典型的中国妇女，勤劳、善良。改革开放前的1974年，她心怀一颗热爱邮政事业的心，义无反顾的走进了中国邮政的大门，成为了一个普通的邮件投递员，一干就是近40年。

一辆“二八”自行车、一个绿色邮包，是我外祖母的标配。每天，外祖母将几十斤重的邮包放在自行车篮里，便开始了一天的邮件投递工作。当时，中国的道路条件还不好，外祖母负责投递的地方有的比较偏远。外祖母当时年纪也不大，吃力地蹬着自行车，颠簸在坑坑洼洼的路上，一出去就是一天。有的乡村没有道路，外祖母还要把数十斤重的邮包拿下来，背在肩上，徒步将一封封寄托游子思念的家书、传递思慕的情书亲手送到收信人手上。当时通信不发达，每一封信件对收信人来说，都是非常重要的。外祖母每次都是小心翼翼地保管着信件邮包，不让雨水雪水打湿了。

外祖母给我讲过一件往事。有一个下雪天，土路很滑，外祖母骑着自行车，摔倒了，邮包掉到了路旁的田畦下，信件散落一地。外祖母不顾身上的疼痛，一封一封的捡起信件，捡完信件，送到乡亲们手中的时候，天已经很晚了。乡亲们心疼外祖母，请她吃了一顿热腾腾的农家饭，然后把炕烧得旺旺的，让外祖母睡到第二天再回去。外祖母第二天早上回到单位，单位的领导告知她早上很多同事都出去找她了。说到这里，外祖母热泪盈眶，既为热情的乡亲们，也为关心她的邮政同事。

母亲看到了外祖母当邮递员的辛苦，也看到了这份工作的意义。母亲告诉外祖母，她也想当邮递员，为中国的邮政事业贡献自己的力量。外祖母既欣慰，又很怕母亲吃不了这份苦。外祖母带着母亲出去跟她一起送了好几天信件，然后问母亲：“知道辛苦了吧，还想当邮递员吗？”母亲毅然地点点头。

母亲如愿以偿地成为了一名光荣的邮递员。80年代末90年代初，虽然城市电话有了跨越性的发展，但是信件仍然是人们沟通的主要方式。当时，正值改革开放如火如荼，社会人员流动性加剧，使得邮件量增加，给邮政带来了良好的发展机遇。每天进出的信件大量增加，报刊种类也在逐年增多，也增加了投递工作量。中国邮政对自身服务水平和效率提出了更高的要求，一封邮件从收寄到运输、分拣再到投递，都有着严格的时间限制。一般情况下，平信一个星期，快件三至四天就可以到达全国。

母亲一边从事着邮政的基层工作，一边也努力学习，提高自己。当时，母亲白天上班从事邮递员工作，照顾着家里的老人小孩，晚上还去夜校学习。“现在社会和知识技术发展得很快，不充实自己，会被这个时代淘汰的。”母亲经常这样跟小时候的我说，“你也学习，我也学习。我们母子俩一起进步。”母亲虽然白天邮递员的工作并不轻松，但是印象里母亲总是很乐观，每天笑容始终挂在她的脸上。很多母亲负责投递的地区人们都说母亲是一个“微笑天使”。我想，如果是在现在，母亲一定会被评为“最美邮递员”。

在祖辈们的影响下，长大的我也成了一个邮政人。现在的我，虽然在邮政工作的时间只有几年，但是，我深深以“邮三代”的身份而自豪，为自己是一名邮政员工而感到骄傲。

现在的中国邮政，早已不是“二八自行车，绿色邮包”的时代。经过改革开放40年，中国邮政的业务从单一的寄递信件，到邮政、金融、保险、速递、证券等全面发展。在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，中国邮政坚持创新发展，转型升级，积极投身新业态，由一家传统的邮政企业发展成为经营邮政基础性业务、金融业务、快递物流业务和电子商务的现代企业集团。目前中国邮政全网日处理能力达2400万件，全国县及县以上快递包裹全程时限缩短至60小时以内。

我也在工作中不断积累实践经验，从刚出校门的愣头青，逐步成长到一个合格的新时代邮政人。工作中，我把客户当朋友，尽已所能帮他们解决实际问题，维护好客户关系。每当完成上级领导交给我的任务时，我心里都有说不出的高兴。我以“双先”的标准严格要求自己，尤其在学习了十九大精神后，我认识到要把“工匠精神”真正贯彻到平日工作中去，不断寻找自身不足，不断明确努力的方向，把心思精力用在想干事上，把本事用在能干事上，把目标定在干成事上。

我深深知道，不管时代怎么变，祖辈们薪火相传的东西不能变。一代代邮政人必将乘风破浪、砥砺前行，使中国邮政的光荣传统和奋斗精神薪火相传、生生不息。

注：此文属于人民网登载的商业信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。

(责编：朱江、仝宗莉)