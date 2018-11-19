邮储银行部署落实中央一号文件精神 深化落实乡村振兴战略

近日，中国邮政储蓄银行部署落实《中共中央 国务院关于实施乡村振兴战略的意见》（下称“中央一号文件”）要求，研究制定落实中央一号文件精神的实施方案，提出深化三农金融事业部体制机制建设，持续加大“三农”重点领域信贷投放力度，积极服务农业供给侧结构性改革，助力乡村振兴战略。

中央一号文件已连续15次聚焦“三农”，其中12次提及邮政储蓄、邮储银行。今年的中央一号文件明确提出，“加大中国农业银行、中国邮政储蓄银行‘三农’金融事业部对乡村振兴支持力度”。

自2016年中央一号文件提出 “支持中国邮政储蓄银行建立三农金融事业部，打造专业为农服务体系”的相关要求后，邮储银行积极贯彻落实党中央、国务院“三农”发展战略部署，成立三农金融事业部，努力打造专业化为农服务体系，并积极将三农金融事业部改革在全行进行推广，现已完成三农金融事业部省-市-县各级机构事业部组建工作。目前，已建立起“四级架构+三个层级”的管理机制，业务领域实现批零联动，服务范围实现对各种农业经营主体的全覆盖，并内嵌信贷审查审批职能，提高业务办理效率。

邮储银行相关负责人表示，全面建成小康社会最艰巨、最繁重的任务在农村，最广泛、最深厚的基础在农村，最大的潜力和后劲也在农村。实施乡村振兴战略，是实现“两个一百年”奋斗目标的必然要求，是实现全体人民共同富裕的必然要求。乡村振兴是农业农村的全面进步，是关系农村经济、社会、文化全面发展的系统性工程，邮储银行将充分认识乡村振兴的重大历史意义，整合各项职能，采取多种形式，为乡村发展注入资金，为实现乡村可持续发展提供有力支撑。

据了解，在完善三农金融事业部运作机制的同时，邮储银行将围绕金融监管部门相关要求，制定支持乡村振兴战略实施意见。在战略发展规划上，聚焦支持乡村振兴的重点领域，把新型农业经营主体、农业全产业链、农村骨干支柱项目和金融精准扶贫作为四大服务重点，从“小三农”向“大三农”升级；在体制机制建设上，构建“三农”金融服务的支撑体系，在三农金融事业部“七个独立+两个倾斜”运作机制的基础上，进一步加大对“三农”金融的保障力度，从部分倾斜向全面保障升级；在业务发展模式上，完善涉农业务发展模式，发挥城市分行贴近总部、县域支行扎根乡村的优势，打造城乡协同模式；在人员队伍建设上，进一步细化部门职责与分工，培养更为专业的“三农”金融服务队伍，加强专业知识、实操能力、风险防控等方面的培训力度，保障“三农”金融人才队伍的规模和质量；在平台合作拓展上，依托邮政网点更下沉、业态更丰富的优势，积极探索邮银合作发展“三农”金融的新途径，构建邮银协同模式。继续做好与外部平台的合作，通过网络联通，资源共享，升级平台协同模式。

作为国有大型零售商业银行，邮储银行始终秉持着服务国家战略、勇于担当的大局意识，不断深化“三农”领域体制机制改革，坚持把推进农业供给侧结构性改革作为重点方向，加快推进农业现代化，持续加大对家庭农场、专业大户、农民专业合作社等新型农业经营主体的支持。截至2017年9月末，邮储银行涉农贷款余额突破1万亿元，累计发放新型农业经营主体贷款近1000亿元，服务新型农业经营主体近33万人次。

邮储银行相关负责人表示，邮储银行将深入学习贯彻中央一号文件精神，以三农金融事业部为抓手，加快探索有特色、商业可持续的“三农”金融发展道路，将“三农”金融服务打造成服务国家战略、落实零售银行战略的典范，为服务乡村振兴战略注入新动力，为决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家增添新动能。

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(责编：朱江、仝宗莉)