邮储银行用普惠金融灌溉“三农”良田

推进普惠金融，优化、推进和升级“三农”金融服务是绕不开的话题。在这方面，邮储银行一直不懈努力。通过不断推进的服务和业务创新，该行让“三农”客户获得了更有效、易获得的金融服务。

普惠基因将扶贫推向深入

自成立起，邮储银行就依托中国邮政建立起了“自营+代理”运营模式：邮储银行一边科学规划自营网点，一边委托中国邮政网点代理存取款、结算等基础业务。

“通过这一特色模式，邮储银行既将其业务延伸到了广袤的城乡，解决了我国大型商业银行‘沉不下去’的难题，在将普惠金融的触角延伸到最基层百姓的同时，也为银行本身争取了长期、稳定的资金来源。”中国社科院金融研究所银行研究室主任曾刚如此评价。

如今，邮储银行已拥有近4万个实体网点，覆盖了中国除港澳台以外的全部城市和近99%的县域地区，将业务下沉到广大县域农村和偏远地区。

数据显示，仅近5年来，邮储银行累计发放个人经营性贷款超过2万亿元，累计发放小微企业贷款约4万亿元，帮助大量农户、小微企业解决了资金短缺困难。

记者了解到，在宁夏最贫困的乡村之一——固原蔡川村，邮储银行携手当地合作社和农户构建了金融精准扶贫的“蔡川模式”，通过村委会干部、养殖户能手、贷款农户和银行共担风险，解决普通农户贷款缺乏抵押担保物的难题，实现了农户意愿贷款的应贷尽贷，使该村人均纯收入几年间翻了近4倍。在邮储银行扶贫贷款的支持下，蔡川村于2016年末顺利实现脱贫。

互联网+推动乡村振兴

互联网与农村金融的有机结合，利用大数据、云计算等新技术，打破了传统金融模式在时间、空间与成本上的约束，提升了农民信贷的可得性。

在邮储银行行长吕家进看来，依托中国邮政庞大的实体网络，邮储银行发挥中国邮政资金流、物流、信息流和商流“四流合一”的先天优势，搭建了互联网金融综合服务平台，打造“互联网金融+农村电商”“互联网金融+速递物流”等多领域合作新模式。

“此外，我们还与500多家互联网企业开展合作，形成银银合作、银企合作的开放式平台。”吕家进介绍，邮储银行进一步凸显了自己的普惠金融基因。

中国邮政的农村电商平台就为邮储银行的业务注入了新活力。在县域地区，中国邮政以小型商业超市为基础搭建了农村电商服务体系，并提供相应的物流服务。这些小型商业超市的经营业主协助其所在区域内的农民通过农村电商平台进行交易。邮储银行依托这些小型商业超市，为其所在区域内农民提供小额取现、开户办卡、缴费充值、代收代付等服务。同时，邮储银行和中国邮政旗下电商平台邮乐网合作，依托大数据和云平台技术，建立风控模型和自动化授信审批，先后推出“商乐贷”“掌柜贷”等产品，实现了电商平台客户和中小微企业客户从贷款申请、授信审批到支用、还款的全流程线上服务的“互联网金融+农村电商”创新模式。

“优势要保持，更要深化。我们要打造平等共享的普惠银行。”吕家进说。

对此，邮储银行利用移动互联网技术，部署移动智能终端，可在田间地头完成信贷现场调查、实地拍照、信息上传、实时在线审批等功能，大大简化了农村小额信贷的审批流程。

“这种场景性的建设尤为重要。”吕家进介绍，接下来将加快布局，重点围绕大数据、物联网、区块链等技术创新，搭建资金流、信息流、物流和商流为一体的、开放的互联网金融综合服务平台，全面打造线下网络最大、线上功能齐全的O2O立体服务网络，进一步加快邮储银行互联网金融发展。

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(责编：朱江、仝宗莉)