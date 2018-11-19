邮储银行：谱写服务乡村振兴新篇章

农业强不强、农村美不美、农民富不富，决定着全面小康社会的成色和社会主义现代化的质量。

实施乡村振兴战略是党的十九大作出的重大决策部署，是决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务，是新时代“三农”工作的总抓手，是关系农村经济、社会、文化全面发展的系统性工程。

作为一家定位于服务“三农”、中小企业及社区的大型零售商业银行，中央提出实施乡村振兴战略对邮储银行来说是重大战略机遇。

在业内专家看来，无论是实现乡村振兴战略提出的“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”五个要求，还是落实中央精准扶贫、精准脱贫方略，都离不开资金的大力支持，而银行在这个过程中更是扮演着举足轻重的角色。

实践中，邮储银行持续加大对“三农”领域的金融支持力度，积极探索金融精准扶贫新方式，深入贯彻落实党中央、国务院发展战略，谱写服务乡村振兴新篇章。

深耕“三农” 激发乡村振兴内在动力

“从当初的苦日子到今天过上好日子，我特别感激邮储银行的支持。”海南省定安县龙门镇的越南归侨吴世文说，2012年他向邮储银行贷款5万元承包土地种植荔枝。随着经营规模扩大，他的贷款额度也提升至30万元。如今，吴世文年收入已达百万元。

这只是邮储银行深耕“三农”，服务乡村振兴战略的一个缩影。

作为国有大型商业银行，中国邮政储蓄银行始终秉持服务国家战略、勇于担当的大局意识，坚持把推进农业供给侧结构性改革作为重点方向，加快推进农业现代化，持续加大对家庭农场、专业大户、农民专业合作社等新型农业经营主体的支持。

邮储银行拥有营业网点近4万个，覆盖了中国内地全部城市和近99%的县域地区，且70%以上的网点分布在县域地区，服务个人客户达5.53亿，是国内网点数量最多、下沉最深的商业银行。在许多地区，邮储银行是农民、牧民获得正规金融服务的主渠道，可以说其服务已经延伸到了“最后一公里”。

庞大的网点和客户数既是邮储银行与生俱来的优势，也意味着承担起“普之城乡，惠之于民”的普惠金融服务责任。

为此，邮储银行长期坚持“地域差异化、产业特色化”的经营思路，力求为长尾客户提供有效、易获得的融资服务。例如，针对“三农”缺乏有效抵押物，小微企业、农户缺乏信用信息等问题，邮储银行建立起银政合作平台，引入政府担保基金、风险补偿基金等新型增信措施，创新多方风险分担模式，有效破解了农户强抵押缺失难题。截至2017年末，邮储银行涉农贷款余额超过1万亿元，累计发放新型农业经营主体贷款超过1000亿元，服务新型农业经营主体近37万人次。

精准扶贫 筑牢乡村振兴坚实基础

河南兰考县红庙镇夏武营村贫困户老付因为没有资金和技术，只能靠种地和打零工，全家一年收入只有六七千元，日子过得非常紧。在邮储银行扶贫贴息贷款的精准帮扶下，老付建起了两个蔬菜大棚，一年种菜收入7万多元，成功实现了脱贫。

党的十九大报告指出，坚决打赢脱贫攻坚战。要动员全党全国全社会力量，坚持精准扶贫、精准脱贫。确保到2020年我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫。

业内专家指出，推进乡村振兴战略的过程中，需要把握好脱贫攻坚与乡村振兴的关系。脱贫攻坚为乡村振兴战略创造了条件，而乡村振兴战略又有利于巩固脱贫攻坚的成果。

作为资金的重要供给主体，商业银行在促进贫困地区经济发展和贫困人口增收脱贫方面能够且应该发挥重要作用。

实际上，邮储银行在推进乡村振兴战略的过程中，有力推动了与脱贫攻坚的有机结合。针对新时代扶贫面临的由“重数量”向“重质量”转变、由“广覆盖”向“攻难点”转变、由“富口袋”向“富脑袋”转变、由“短效应”向“可持续”转变等新形势和新挑战。与此同时，邮储银行充分调动各级党组织、相关部门、各方机构平台、各基层组织的积极性，形成社会合力，并利用科技创新为金融扶贫减负增效。

5年来，邮储银行充分发挥网络、资金和专业优势，主动践行大行社会责任，创新工作机制，加大资金投入力度，逐步探索出一条以特色产业为依托、以产品创新为基础、以风险分担为保障的金融扶贫新模式。截至2017年末，邮储银行金融精准扶贫贷款余额458亿元。

在中央提出乡村振兴战略的大背景下，邮储银行将充分发挥覆盖城乡的网络优势、规模庞大的资金优势，加快探索有特色、商业可持续的“三农”金融发展道路，提升贫困地区金融服务水平，为服务乡村振兴战略注入新动力，为决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家增添新动能。

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(责编：朱江、仝宗莉)