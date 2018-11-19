邮储银行：全力提升小微企业金融服务质量

近日，原银监会印发了《中国银监会办公厅关于2018年推动银行业小微企业金融服务高质量发展的通知》，推动银行业小微企业金融服务由高速增长转向高质量发展。

作为大型零售商业银行，中国邮储储蓄银行（下称“邮储银行”）始终坚持服务社区、服务中小企业、服务“三农”的战略定位，充分发挥网络、资金和专业优势，大力服务小微企业，提升小微金融服务水平，与其他商业银行形成良好互补，取得了良好的社会效益。

2017年，邮储银行当年累计发放小微企业贷款7607.52亿元，有效缓解了小微企业融资困难。

提升小微金融服务质量

邮储银行小微企业客户覆盖面较广，而这与该行庞大的机构网络不无关系。从邮储银行在全国范围的网点布局和数量便可看出其具有天然的普惠基因。

截至2017年末，邮储银行拥有营业网点近4万个，覆盖了中国内地全部城市和近99%的县域地区，有70%以上的网点分布在县域地区，网点数量多、下沉深。依托庞大的网络，邮储银行为城乡小微企业提供包括投贷融存等各方面的金融服务。

邮储银行不断提升小微企业金融服务质量，进一步优化产品、营销和风控“三大体系”，健全组织架构、绩效考核、员工队伍“三大保障”，加强信贷文化和科技“两大支撑”。在服务领域上，积极布局国家高新技术产业开发区、经济技术开发区、现代农业示范区等领域，创新特色产业集群集约化服务举措，积极建设小微企业特色支行。在服务方式上，针对创业创新企业的特点，积极与各地小微企业信贷风险补偿基金对接，全力打造“政府扶持+银行支持+第三方机构担保”的风险共担、多方共赢服务模式。

截至2017年末，邮储银行在建小微企业特色支行有123家。根据邮储银行与工信部门签订的《中小企业金融服务战略合作》显示，2017年至2021年，邮储银行将充分发挥网络优势，依托各级中小企业主管部门政策支持，建设600家小微企业特色支行。

邮储银行还于2014年初启动了小微企业运行指数的编制工作，并于2015年5月联合《经济日报》按月发布“《经济日报》-中国邮政储蓄银行”小微企业运行指数，构建了“互联网+小微企业”的新业态，为各方面更好地支持小微企业发展提供了及时、有效的信息参考。

2016年，邮储银行小微企业金融服务平台上线投产。自此邮储银行成功实现了与企业纳税信息、企业销售开票数据的对接，依托大数据技术，能够进行有效的小微客户筛选，并支持小微企业发起线上申贷、支用、还款作业，提高了小微企业客户的服务质量；此外，网络爬虫技术在贷后监控系统的应用，也使邮储银行小微信贷贷前贷后管理的时效性进一步加强，移动终端手机APP的实时贷后预警功能，提升了贷后管理人员的作业效率。

破解小微企业融资难题

从2014年的抵押物不足、贷不到款、资金链濒临断裂，到如今拥有上百项专有技术，康达电梯董事长闵文辉感慨道，企业有今天，离不开邮储银行的资金支持。

闵文辉回忆道，在康达电梯捉襟见肘的一年，邮储银行江西省分行恰与江西省相关部门开展政银合作，推出了“财园信贷通”贷款。据了解，“财园信贷通”即由政府财政、企业所在工业园区按1∶1的比例筹集企业贷款风险保证金存入银行，银行按一定系数放大后，可为缺乏抵押物的中小微企业发放无抵押的低息流动资金贷款。康达电梯正是“财园信贷通”的受益者，该公司通过这一贷款产品很快拿到450万元的资金，解了燃眉之急。

多年来，“缺信息”“缺信用”，有效抵押担保物匮乏、风险偏高等难题一直困扰着“闵文辉们”。

为破解小微企业融资难题，邮储银行主动搭建政银合作平台，以财政资金撬动银行资金。在总行层面，邮储银行与工信、科技、工商等部门，以及证券交易所和大数据企业等加强合作，打造银、政、企多方合作平台，形成支持小微企业发展合力。在分行层面，邮储银行已有27家一级分行与当地工信部门签订战略合作协议，并将服务小微金融作为双方合作的重要内容之一。15家一级分行与当地税务部门签订合作协议，“银税互动”支持小微企业发展。

同时，针对小微企业金融需求“短、小、频、急”的特点，邮储银行持续加大金融产品创新力度，形成了囊括“强抵押”“弱担保”“纯信用”各个担保方式的全产品序列，充分满足分布于不同行业、处于不同生命周期的小微企业的融资需求。

例如：致力于提升小微企业信贷速度，缓解小微企业“融资慢”难题的传统领域“快捷贷”产品；依托政府小微信贷风险分担体系，破解小微企业“融资难”的政银合作领域“助保贷”“政银担”等产品；立足服务供给侧改革，为民生领域小微企业量身打造的“医疗贷”“水利贷”等产品；为国家创新驱动战略“添柴加火”，服务于高新技术小微企业的“双创”领域“科技贷”等产品。

“融资+融智”助力创新创业

随着经济发展，仅仅为小微企业提供融资服务已经无法满足发展需求。邮储银行积极创新服务模式，将创富大赛活动作为支持“双创”的重要举措、践行普惠金融、助力实体经济发展的重要工作、帮助小微企业融资融智的创新实践。

对于土生土长的山里人陈文艺来说，邮储银行是他梦想的起点，也是成就他梦想的桥梁。高中毕业后，凭着对家乡的热爱，陈文艺开始打造原生态茶叶和蜂蜜产品，希望通过自己的努力，将家乡的产品带给广大的消费者。

然而，山里的交通非常不便，当地产品只能在周边地区推广售卖。在邮储银行广东揭西支行的贷款支持下，陈文艺成立了自己的公司，成功打开了产品销路。参加邮储银行2017年大众创业创富赛，让陈文艺的创富之路更上了一个台阶，也让他的品牌推向了更广阔的市场。

“参加邮储银行创富大赛收获的不仅仅是好成绩，还在过程中与志同道合的创业者互相交流，并在专业创业导师的指导下，发现了自身项目的不足之处，也为新项目和新产品的诞生发展奠定了更扎实的基础。”陈文艺说。

邮储银行2010年以来，连续8年举办创富大赛活动。创富大赛活动以邮储银行小额贷款、个人商务贷款、小企业贷款三种产品为依托，通过引入政府、专家、媒体多方参与，将融资和融智结合,为大量创业者和小微企业搭建了集资金支持、品牌传播、技术指导以及商业模式交流为一体的综合金融服务平台。

在创富大赛活动中，邮储银行充分发挥线上线下立体化金融服务网络优势，将活动传播深入到市、县、乡等各个层面。报名参赛项目分布于几十个行业，既有来自城市的计算机、电信、绿色环保、文化教育等高科技产业和服务业，也有一大批生态农业等企业前来竞技，在全社会掀起了一浪高过一浪的“双创”热潮。

创富大赛不仅为小微企业带来“融资”,更是带来“融智”。创富大赛平台汇聚了一大批知名专家、学者、企业家、风投人士担当评委，他们与选手一起分析商业模式、交流观点、分享经验、指引未来方向，进一步引导全社会肯定小微企业的社会价值，为小微企业更加科学有效地规划创业道路起到了积极的作用。

此外，邮储银行积极响应国家支持创新创业的号召，与中央电视台合作，依托财经频道《创业英雄汇》栏目，为全国优秀创业者和小微企业提供权威的品牌展示舞台、专业的创业辅导和广阔的融资平台，并在线下为其提供全方位金融服务。借助栏目，邮储银行扮演了创业者圆梦的推荐者、引导者和支持者的角色，同时为带动全社会支持助力创新创业贡献了力量。

创富大赛使邮储银行更加了解小微企业，也推动了该行不断提升小微企业金融服务质量。近年来，邮储银行通过创富大赛积累经验，不断提升服务水平，创造了更多个性化、有针对性的融资品种，积极探索大型银行持续支持小微企业的有效模式。

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(责编：朱江、仝宗莉)