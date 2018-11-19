邮储银行：紧抓消费升级机遇 加快拓展汽车消费金融市场

4月25日，中国邮政储蓄银行（下称“邮储银行”）以“2018（第十五届）北京国际车展”为契机启动了主题活动，联合相关汽车厂商开展“百城试驾”“微车展”等活动，并在手机银行、个人网银、网点进行同步宣传推广。

此次活动旨在通过线上线下多种传播渠道，实现自身品牌与车贷业务多点深度切入，推广汽车消费贷款业务，为消费者提供便捷的汽车消费信贷产品服务。

邮储银行具有天然的普惠基因，这是发展零售业务的有利基础和先决条件。因此，邮储银行成立之初就根据自身资源禀赋特点，确立了服务“三农”、服务中小企业、服务社区的大型零售商业银行战略定位。截至2017年末，邮储银行近4万个网点覆盖中国内地所有城市和近99%的县域地区，个人客户量达5.53亿户，服务客户数量超过中国总人口的1/3。

党的十九大报告指出，现阶段我国社会主要矛盾是人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。作为大型零售商业银行，邮储银行充分发挥自身的网络渠道优势，紧抓汽车销售渠道下沉、县域消费升级的市场机遇，立足践行普惠金融的使命，加强融合创新，不断优化推出汽车消费贷款产品及线上信用消费贷款产品，不断加大市场推广力度，逐步形成“互联网金融+消费”新模式，在消费信贷产品设计和市场拓展上更加趋于亲民化，让广大百姓通过优质金融服务提高生活品质，追求美好生活。

邮储银行于2011年试点开办汽车消费贷款业务。通过发挥扎根县域地区、网点渠道众多的优势，邮储银行逐渐吸引了多家汽车厂商前来寻求合作，为开展汽车“总对总”合作赋予了新机遇。

2016年，邮储银行开启了汽车金融服务新模式，邮储银行分别与长安汽车、一汽丰田达成了战略合作，并结合彼此业务特色实现了产品创新，研发了“长安汽车电商平台车贷”和“一汽丰田贴息车贷”两款新产品。

“长安汽车电商车贷”是一款互联网汽车金融产品。客户可通过长安汽车自营的电商平台申请贷款，邮储银行通过预审批系统快速处理，客户在线下完成签约放款。

“一汽丰田贴息车贷”则是邮储银行对传统车贷业务的补短。一汽丰田厂商为客户贷款提供一定比例的利息补贴，并直接与邮储银行结算贴息款，客户完全按照实际承担利率还款。厂商贴息和流程创新不仅极大地优化了客户体验，更提升了邮储银行汽车消费贷款业务的市场竞争力。

2017年，邮储银行加强与汽车主机厂商的合作，不断升级业务模式，成功与广汽丰田、一汽轿车、猎豹汽车和上汽通用、东风小康汽车厂商开展合作，持续扩大“总对总”厂商合作范围。

值得一提的是，邮储银行还联合多家合作厂商，通过整合银行网点资源，在全国范围内开展“微车展”活动，将更多款新车与金融服务带到广大百姓身边。

“微车展”不同于人们常见的大型车展，没有动辄上万平米的展示厅和眼花缭乱的车型，但与目标市场和客群相匹配，成本低、成效好，实现了银行、厂商和经销商、购车客户的“三赢”。

对邮储银行而言，“微车展”强化了金融产品对消费场景的嵌入，实现了场景营销。对厂商和经销商而言，借助邮储银行的网点开办“微车展”可以将宣传和销售网络延伸到县城、乡镇地区，弥补门店覆盖度不够的短板。对客户而言，在方便购车的同时更享受到了贴息贷款的优惠。2017年，邮储银行在全国共举办500余场“微车展”，参与客户人数超过7万人。

党的十九大报告提出，建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点放在实体经济上，把提高供给体系质量作为主攻方向，显著增强我国经济质量优势。邮储银行坚守金融服务实体经济的初心，不断提升服务实体经济的能力和水平。2018年，邮储银行将利用汽车销售市场下沉、金融渗透率显著提升的契机，突出自身网点渠道优势，计划在全国建设100家汽车金融特色支行，培养一支业务能力强、专业素质高的车贷金融服务团队，加深与已有合作厂商的联合，把消费金融服务深入到千家万户，满足广大客户消费升级需求，助力百姓实现更加美好的生活。

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(责编：朱江、仝宗莉)