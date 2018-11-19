中国邮政储蓄银行多措并举支持民营企业发展

近日，习近平总书记在给“万企帮万村”行动中受表彰的民营企业家的回信中指出，“支持民营企业发展，是党中央的一贯方针，这一点丝毫不会动摇。”党的十九大报告明确指出，“必须坚持和完善我国社会主义基本经济制度和分配制度，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。”

邮储银行自成立以来认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和监管部门工作要求，牢牢把握金融服务实体经济的根本宗旨，把防范化解金融风险和服务实体经济结合起来，充分发挥资金、网络优势，结合各类民营企业特点，优化服务流程，不断提升民营企业金融服务水平。

截至2018年三季度末，邮储银行小微民营企业贷款客户146万户、同比净增4.3万户，贷款余额5463亿元、同比净增630亿元；大中型民营企业客户签订借款合同金额累计3168亿元，合同余额914亿元，较年初增长160亿元。2018年新签合同签约放款率88%，三季度小微民营企业贷款发放利率较一季度下降了74BP，着力解决“融资难”“融资贵”“融资慢”难题。2017年全年理财支持民营企业相关业务规模超过1100亿元；近三年通过股票质押、优先股、产业基金、可交债等多种产品形式，陆续参与31家民营企业资本市场融资，累计投资金额超过170亿元。

多措并举，破解民营企业“融资难”

“邮储银行的小微易贷产品无需担保，解决了民营企业缺乏有效抵押物担保的融资难题，且放款快、手续简单，业务办理效率非常高，解决了我的燃眉之急，真心感谢邮储银行的帮扶支持！”安徽省滁州市百之源工贸有限公司相关负责人说。

滁州市百之源工贸有限公司主要从事纸质包装制品、包装装潢印刷品加工生产。近期，企业为扩大生产规模急需融资，但苦于无有效抵押物。一边是红红火火的市场，订单络绎不绝，另一边是急需提前预付货款，流动资金紧张。如果筹集不到资金，企业只能眼睁睁地看着市场机遇白白溜走。

了解到该企业情况后，邮储银行第一时间主动上门走访，根据企业实际情况，向企业推荐了一款融资新品——“小微易贷”。企业主喜出望外，随即向邮储银行提出了正式申请。仅用了半个工作日，邮储银行便成功向其发放了小微易贷税务模式贷款100万元，无需提供任何抵押物担保，满足了企业的融资需求，缓解了企业资金周转压力。

这只是邮储银行化解民营企业“融资难”、支持民营企业发展的一个缩影。邮储银行全面部署民营企业服务工作，充分利用大数据技术，探索推出农村地区互联网线上贷款产品，与电商平台合作，推出“掌柜贷”。同时，积极优化小微金融服务机制，加强小微企业特色支行建设，激发小微贷款投放动力，提升民营企业服务能力。此外，邮储银行持续推动与工信部联合共建小微企业特色支行的深度合作，与科技部签订战略合作协议，通过政银合作持续加强对民营企业的金融支持。

值得一提的是，为了给优秀创业者和小微企业创造更多的融资机会、提供更大的展示平台，邮储银行自2017年8月独家冠名了中央电视台《创业英雄汇》栏目，已成功帮助13个优秀项目在央视舞台进行展示并获得意向融资。今年8月-10月，邮储银行联合央视在南京、成都、南昌、石家庄举办了4场项目选拔，35个项目脱颖而出，获得了登上央视舞台的机会，营造出全社会支持民营企业发展的良好氛围。

多管齐下，缓解民营企业“融资贵”

除了“融资难”，“融资贵”也是横亘在民营企业发展道路上的一大难题。为降低民营企业融资成本，邮储银行及时制定方案措施，积极推出创新产品，不断为民营企业减费让利，缓解民营企业“融资贵”。

“苏科贷”是邮储银行江苏省分行与江苏省生产力促进中心合作打造的一款弱担保、低利率的科技型民营企业专属产品。该产品由政府补偿资金提供部分增信，银行发放基准利率贷款。

南京吉佳新材料科技实业有限公司是一家主要从事新型节能产品和环保节能工程的企业。2017年，企业进入技术项目投入期，融资成本高、贷款额度不足成了摆在企业面前的一道难题。

在了解到该企业的实际情况和困难后，邮储银行江宁支行客户经理向企业推荐了“苏科贷”。目前，企业在邮储银行贷款达440万元，支用利率为基准利率。在邮储银行的支持下，企业成功拓展了下游客户群，仅今年下半年就增加订单额1300万元。

为了让更多像该公司一样的民营企业享受到融资优惠政策，邮储银行制定印发了小微企业贷款利率管控方案，对新老小微贷款客户全面降价让利，价格底线调整为基准利率。邮储银行积极推出无还本续贷业务，有效缓解“过桥资金”的问题，降低小微企业续贷的融资成本，目前已累计发放超200亿元，为2000余户民营企业贷款节约近2亿元转贷成本。

同时，邮储银行严禁向小微企业客户收取承诺费、资金管理费、财务顾问费、咨询费等与贷款直接挂钩的服务费用，进一步降低贷款成本。

强化支撑，优化民营企业金融服务

为确保支持民营企业发展的政策措施真正落实到位，切实提升民营企业金融服务质量，邮储银行不断优化金融服务，为金融支持民营企业发展提供坚强保障。

助力科伦药业发展便是邮储银行优化民营企业金融服务的典型案例。邮储银行针对科伦药业销售、采购量较大，经营周转速度快，流动资金需求较多等特点，设计了包含基础结算、流动资金贷款、票据、债券、供应链金融等金融产品的一揽子金融服务，并协助企业发行中期票据、超短期融资券等银行间债券，助力企业快速成长。

与上海均瑶集团的合作同样是邮储银行支持大型民营企业发展的典型。为做好均瑶集团的金融支持，邮储银行与其签订战略合作协议，充分发挥融资、融智优势，在航空、消费、金融等领域进行全网对接，在资源配置、综合服务、金融创新等方面予以优先支持，并将在资产业务、现金管理服务等领域进行深入合作，全方位、多举措支持企业发展。

邮储银行不断强化授信政策支撑，制定民营企业专题授信政策，有效引导资源配置，适度提高对民营企业信贷风险容忍度，有效支持民营企业发展。不断提升审查审批技术，提高审查审批效率，及时满足民营企业金融需求。同时，为满足民营企业多元化融资需求，拓宽民营企业融资渠道，邮储银行设计出多种有针对性的金融产品，不断创新融资方式，优化民营企业融资结构，推动民营企业产业升级，以多样化、全方位的综合金融服务，实现与民营企业的合作共赢。

邮储银行还按照监管部门的要求，积极推动债委会工作，持续提供融资支持，不抽贷、不断贷，促进民营企业开展资产重组和改善管理，切实做好民营企业的风险化解工作。

下一步，邮储银行将深入研究民营企业金融需求，尽快出台邮储银行支持民营企业发展的指导意见，持续加大对民营企业发展的金融支持力度，为民营企业“心无旁骛创新创造，踏踏实实办好企业”创造更加健康的环境。

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(责编：朱江、仝宗莉)