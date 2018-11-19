鑫龙海塑料制品有限公司总经理朱剑飞做梦都没想到自己的公司能上央视。作为邮储银行海南省分行推荐的优秀企业，鑫龙海公司登上了央视财经频道由中国邮政储蓄银行独家冠名的《创业英雄汇》栏目。鑫龙海公司是一家成立仅四年的民营企业，是海南省昌江黎族自治县招商引资企业，落地昌江县循环经济工业示范园区，以塑料丝绳及编织品和其他塑料制品制造、包装装潢印刷品制造与销售为主，在邮储银行昌江县支行的大力扶持下，一跃成为全省的龙头企业，在不断扩大规模、壮大发展的同时扶助贫困、残障人员，走出了一条和谐发展之路。

抓商机助发展

创业之初，应昌江县招商引资之约，朱剑飞曾多次到昌江考察。他发现有“水泥之都”美誉的昌江县是海南省最大的水泥生产基地，每年水泥厂生产有几百万吨的产量，有上亿个水泥包装袋的需求量，此前主要靠从苏浙一带采购，要经过海运，成本很高。看到了这个商机，他决定在昌江选址建一个生产水泥包装袋的工厂。建厂需要资金，为此，他找到了当地多家银行提出贷款要求，却无功而返。执着的他找到了昌江县支行，没想到昌江县支行的负责人当场便安排信贷员上门考察。通过考察及对项目的前景等进行分析后，昌江县支行仅用了半个月时间，就审批并发放贷款200万元，解决了公司创建时的燃眉之急。

朱剑飞从苏浙引进先进技术和设备将厂子建立起来，并在2014年底实现了第一条生产线试投产。他们厂生产的水泥包装袋质优价廉，很快占领市场，至2017年营业额达到3800万元，实现利润总额432万元，纳税额672万元，成为昌江县民营企业的利税大户。鑫龙海公司还根据市场需求增加产品种类，开发农业地膜喷带、香蕉套袋等产品，除了供应昌江县本地外，还发往省内的澄迈、乐东、儋州、东方、白沙、屯昌、琼海等县。

据昌江县支行副行长吴秀介绍，近年来，昌江县支行在信贷规模紧张的情况下，重点支持缓解小微企业“融资难、融资贵”问题。在昌江县支行的大力帮助下，鑫龙海公司不断快速发展壮大。

帮扶困难人群

朱剑飞凭借敢想敢干的胆识和智慧，在昌江县支行的支持下，通过自身的努力拼搏和顽强奋斗，成就了自己的事业。他认为扶贫助弱是一个企业义不容辞的社会责任，为此公司秉承“壮大自己，回报社会”的宗旨，根据海南省“百企帮百村精准扶贫提质增效行动”要求，积极对接贫困户和社会弱势群体再就业，帮扶贫困群众同时招收残疾员工，为他们全额缴纳五项社会保险。据朱剑飞介绍，公司现有员工120人，其中残疾人员35人。厂里为他们盖起了四层楼的员工宿舍免费住宿，一楼是员工食堂，为了照顾大家的生活，厂里将行动不便的残疾员工都安排在二楼居住。结束了车间里的忙碌，工人们回到空调房里享受清凉，厂里一视同仁的待遇让很多工人都把这里当成了自己的家。

在车间里正动作娴熟地折着水泥袋的工人颜小英，是附近的乌烈镇人，因小儿麻痹症致残，之前和老公在家里种地。2014年她看到了鑫龙海公司的招工广告，于是过来工作，她从事的是计件工作，因为动作麻利，做得又快又好，她每个月能挣到3000多元的工资。她的大儿子也在厂里上班，每个月能挣到2000多元。如今他的儿子已经成家，本想让她在家里帮忙带孙子，但她不愿意离开工厂。通过支持能人创业，邮储银行金融助力小微企业给这些残障人士带去的不仅是就业机会和劳动收入，更是一份尊严。

提到将来的发展，朱剑飞表示，目前公司有6300多平方米的厂房，二期厂房生产线工程建设已启动，新建的8000多平方米的厂房正在紧张施工中，共规划三条塑料编织品生产线，全面投产后，年产值可达1亿多元人民币，计划吸纳员工300人，其中残疾员工100多人。实践目标定位，争取产值翻番，在用工方面继续帮扶就业困难人士。

建塑料制品厂最主要的问题就是环保问题，从建厂之初朱剑飞就把这项工作作为一项要务来做，他们在建厂的同时注重环保设施同步到位。一方面加大投入，加快主产品第二、第三条生产线建设，另一方面成立海南新津农业环保科技有限公司，扩大生产经营规模，朝着零排放、高附加值、低能耗的项目和废旧塑料回收利用深度加工进行转型升级，实现回收循环利用增值。昌江县之前也有几家同类企业，但由于环保不达标纷纷关停，如今的鑫龙海公司成为全省唯一的环保达标塑料制品企业，优势明显，前景宽广。

注：此文属于人民网登载的商业信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。

(责编：朱江、仝宗莉)