金融着墨 描绘乡村新画卷

还没走进福建省永安市五一村连片的葡萄种植大棚，一股甜香已经扑鼻而来，散发出让人垂涎欲滴的味道。大棚里，一串串晶莹剔透、鲜嫩水灵的“珍珠玛瑙”缀满了枝头。在邮储银行的支持下，这个曾经的受灾村如今成了远近闻名的富裕村。在乡村振兴战略下，邮储银行福建省分行整合各项资源，采取多种形式，为乡村发展注入资金，以金融画笔绘就福建农村发展新画卷。在福建，在邮储银行金融活水的“灌溉”下，像五一村这样的富裕村、美丽村已遍地开花。

润泽农业产业 激发乡村振兴内在动力

几年前，五一村有着截然不同的景象：特大洪灾来袭，村里农田被淹，庄稼无收，村民的泥瓦房经洪水浸泡都成了危房。而想要摆脱灾后困境的村民却因“贷款条件不成熟，没有抵押物”被多家银行拒之门外。

得知此事，邮储银行永安支行连夜召开了紧急会议，决定用“小额联保贷款”来破解五一村无抵押物的难题。最终，全村140多户村民都获得了邮储银行的信贷帮扶，迈出了致富的第一步。得益于邮储银行金融活水，

如今的五一村已成为十里八乡争相学习的乡村振兴新榜样。

扎根八闽的福建省分行因地制宜，紧抓乡村振兴战略全面推进的政策利好，持续发力，开拓特色农业金融服务的新局面。

支持优势产业发展。围绕福建省政府出台的《关于加快农业七大优势特色产业发展的意见》，加快新型农业经营主体、特色商圈、集中市场的综合开发，构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系。截至2018年6月末，福建省分行涉农贷款余额达414亿元，较2017年底增长15.5%。

支持特色农业建设。以服务“绿色经济”“蓝色经济”为方向，主动对接“清新福建”品牌创建活动，加强支持国家可持续发展试验区，推进该省“三品一标”农产品和农业标准化规模生产基地发展。加大海洋渔业特色产业开发，着力提高海水养殖，渔获捕捞，海产品加工、销售、仓储行业客户的信贷支持力度。今年上半年，该行“绿色经济”产业贷款新增6.89亿元，“蓝色经济”产业贷款新增5.36亿元，打造了“蓝·绿金融”可持续发展模式。支持三产融合发展。着力支持农产品加工和流通体系建设，支持大型农产品批发市场、冷链物流设施建设和优质农产品仓储流通企业，推动农业产业化龙头企业延伸产业链条，发挥农业产业龙头企业对乡村振兴的带动作用，促进农村一二三产业的融合发展。

搭建合作平台 筑牢乡村振兴建设基础

邵武市绿农食用菌有限公司正处于产业升级的关键阶段，购置智能化的竹荪菌种生产线、建设标准化的竹荪智能控温培养室都需要一大笔资金。“钱从哪里来”一度困扰着董事长郑朋武。

邮储银行与福建省农业担保公司的工作人员联合走访后，很快就给企业发放了195万元的农业担保小额贷款授信支持。产业跑得快，要靠龙头带。在邮储信贷资金的支持下，绿农食用菌公司竹荪菌种生产线优化升级，带动近2000名农户发展竹荪种植，信贷支农的溢出效益显著。

好风凭借力。“农担贷”是福建省分行借平台之力，服务乡村振兴的举措之一。同时，该行还积极搭建金融精准扶贫平台，主动对接各地政府及扶贫主管部门，争取地方支持。截至6月末，福建省分行75%以上的县域支行与当地政府、扶贫部门签订合作协议，金融精准扶贫贷款结余1.22亿元，获取各级政府存入该行风险补偿金1.37亿元；探索林权抵押贷款，创新形成“林权抵押+林权收储中心+资产处置公司”的平台模式，有效激活林业金融市场。

金融搭台，“三农”唱戏。在支持改善基础设施环境方面，紧盯各地美丽乡村建设示范工程，支持农村安全饮水、电网改造、道路硬化等基础设施建设；在支持农村生态环境建设方面，着力支持农村光伏发电、污水处理、节水净水等民生工程；在支持优化公众服务环境方面，进一步加大“医院贷”“学校贷”业务规模，提升乡村医疗、教育、文化、健康养老等“幸福产业”发展水平。

走遍“万村千乡” 扩大乡村振兴惠民广度

为扩大金融惠民覆盖的广度和深度，福建省分行在广泛调研后提出“立足万村千乡，做深做细农村市场”的发展思路，在全省范围内启动“三农”金融业务“万村千乡”大走访工程。依托全省1.4万个行政村，近千个乡、镇的广阔市场，通过发动全行干部员工持续走访和宣传，实现向空白行业、空白区域延伸，形成覆盖多行业、多产业客户领域的“三农”发展格局。

在对农村环境不断深入了解的基础上，福建省分行加大力度推进全省信用村建设，按照“整村授信”“批量开发”的推进要求，借助村委、烟草站等银村合作平台，集中完成材料收集及信贷业务受理工作，有的放矢地将信贷资源投向广大农村。截至6月末，福建省分行已创建信用村595个，累计信用户达1.6万户。同时稳步推广信用村农户信用贷款业务，对达到评定标准的信用村给予了担保方式、贷款利率等多方面的政策支持，不仅填补了农村信贷空白，还有力推进了信用村的农业发展和农民增收。

“我们村被评为信用村，我也被评为信用户。办理邮储银行信用贷款的时候，我就提供了基本材料，也不用担保人，3到4天左右10万贷款就到我手上了，非常方便。”邮储银行降下来的这场及时雨让茶农王根志笑逐颜开。

基于“万村千乡”工程打下的良好基础，福建省分行还启动了银政平台建设行动，逐步建立起“县—乡—村”三个层级的走访制度，主动对接各级政府部门、村“两委”，共同搭建银政、银村合作平台。截至6月末，该行小额贷款业务已覆盖全省1.04万个行政村，覆盖率达到72.8%；全行小额贷款结余达94.93亿元，较上年末新增了11.85亿元。

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(责编：朱江、仝宗莉)