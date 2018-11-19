邮储银行福建省分行今年以资助为基础，以育人为核心，在全面深入分析校园金融需求的基础上，以新理念和新举措打造全方位的校园金融服务新模式。截至9月末，福建省分行累计发放校园贷款2.49亿元，资助了全省9096名在校学生。

“国家+银行”助学新模式

近年来，校园金融案件高发，不断成为社会公众关注的热点话题。为了让有合理资金需求的学生获得正规渠道的信贷支持，推动校园金融市场健康发展，福建省分行积极落实国家资助政策，紧贴学生需求，不断拓展普惠金融的广度和深度，通过产品创新，多渠道助推校园金融正规化发展，不断提升校园金融服务的覆盖面、可得性和满意度。

福建省分行实行“国家+银行”助学新模式。该分行以国家助学贷款为基础，积极开办生源地信用助学贷款业务，加大对普通高校贫困家庭学生的资助力度。借款学生可向家庭所在县(市、区)的学生资助管理中心申请国家助学贷款，用于在校学习期间的学费和住宿费，从而满足贫困学生在校学习期间的基础金融需求。为弥补生源地信用助学贷款服务面不足的问题，福建省分行针对普通在校生推出银行助学贷款业务，成为福建省内唯一同时推出国家助学贷款和银行助学贷款的金融机构。同时，联合保险公司，完善独有的学生救助机制，通过保险兜底，对于学生在校期间及毕业后发生意外、重疾、死亡等情况的，以保险代偿方式，直接予以减免贷款本息。

此外，为积极探索教育类贷款多样化发展，满足学生在校和毕业后的再教育或特色资金需求，福建省分行还推出了出国留学贷款等金融产品，基本实现了各类学生校园金融服务需求的全覆盖。

让信息多跑路 让学生少跑腿

郑慧芳是福建省福鼎市第六中学的高三毕业生，与父母、弟弟一起生活，家庭收入来源主要依靠在外打工的父亲，平均月收入3000元左右。“我从小想当老师，今年如愿考上宁德师范学院，每年6000多元的学费和住宿费，对于我们这样的贫困家庭来说压力还是蛮大的。”郑慧芳说，“有一次刚好遇到邮储银行的工作人员来学校进行助学贷款讲解，一听觉得邮储银行这方面的措施很好，就着手准备申请，没想到只要将自己的身份证和户口簿以及贫困证明和高校录取通知书上传到助学贷款APP即可，贷款很快就办下来了。”

为进一步方便学生获取助学贷款，提高金融服务的质量，邮储银行在福建省内首创线上申贷流程，学生通过下载助学贷款APP，线上注册身份信息和提交申请资料，即可完成贷款申请。偏远乡镇的学生及家长无须到资助中心现场，节省了大量的时间和费用。同时，资助中心无须进行资料扫描和信息录入等工作，管理人员在电脑上直接完成所有审核工作，极大地提高了工作人员的办理效率。

“以往每到助学贷款申请高峰期时，资助中心基本都是人山人海，工作压力很大，自从流程改造以后，尤其邮储银行将贷款移到了线上平台，对学生来讲，程序越来越简单，所需材料越来越少，办理速度越来越快。真正体现了‘让信息多跑路，让学生少跑腿’。”福建省教育厅学生资助管理中心副主任李萍如是说。

“针对校园学生的合理资金需求，我们秉承普惠金融的服务宗旨，主动承担社会责任，在服务理念、服务产品、服务渠道、服务手段上进行创新，推出校园金融创新项目，对于品学兼优的学生，还给予贷款基准利率的优惠。”福建省分行相关负责人表示，这样不仅满足了学生合理资金需求，而且帮助学生提高了金融知识水平，树立了健康的消费观，助力福建校园金融市场和谐、健康发展。

营造健康校园金融环境

为配合相关部门打击“校园套路贷”，更好地净化校园贷市场，给在校学生营造健康的学习和金融环境，邮储银行以“国家队”身份进驻校园，发挥大型国有商业银行的引领作用，在提供全方位金融服务的同时加大校园贷款宣传力度，着重提高在校学生正确使用金融服务的意识和能力，努力满足校园合理金融需求。

针对校园内正规信贷渠道缺乏、部分学生消费结构不合理及金融知识匮乏等问题，福建省分行充分发挥遍布城乡的网络优势，利用学校场地、贫困库名单等资源，加大“进校园”力度，通过“点面结合”的宣传，多管齐下，开展金融素养教育，依托3月“消费者权益保护日”、6月“守住钱袋子”金融知识宣传、9月金融知识宣传月等契机，向在校学生宣传普及金融知识。同时以贷款和理财知识讲座等形式，引导学生辨别正规贷款产品，传播正确理财观念。截至目前，福建省分行已累计举办校园讲座数十场。

同时，福建省分行借力当地扶贫办、妇联等单位，积极参与相关部门每年的公益资助工作，强化志愿者培训，加大助学贷款产品等宣传力度，定点张贴和发放校园贷款宣传海报，丰富公益资助内容，推动校园金融知识进学校，多渠道营造健康的校园金融环境。

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(责编：朱江、仝宗莉)