安徽省分行的“党建+”样本

坚持党的领导、加强党的建设是国有企业的“根”和“魂”；推动经济高质量发展，要把重点放在推动产业结构转型升级上，把实体经济做实、做强、做优。

党的十九大以来，邮储银行安徽省分行党委以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，以严实的态度、担当的意识、扎实的工作，结合地方实际，创新党的工作，致力于发挥党在转型发展中的引领作用，全面提升高质量发展水平。

引领发展有党建

安徽省分行党委认为：“认真践行党中央要求，以高度的政治责任感，将服务实体经济作为一切工作的落脚点与出发点，这既是贯彻落实十九大精神的应有之义，更是商业银行回归本源的必然要求。”

安徽省分行党委要求各级分支行党组织切实保证战略重点与服务方向不偏、政策决策导向不偏，将更多资金投向实体经济，积极服务“三农”、服务中小企业、服务社区，服务地方重大项目建设，把转型发展融入地方经济转型升级。该分行近年来积极推动邮储银行与安徽省政府全面战略合作落地，又与淮南、六安等10个地市政府签署战略合作协议，在资源配置、项目安排、金融服务等方面优先安排，把邮储银行的“金融活水”送到安徽经济社会发展的“田间地头”。

安徽省分行党委还提出了“红色银行”概念，积极打造“党建+”模式。通过“党建+业务”“党建+风险”“党建+管理”等一系列举措，通过组建零售信贷业务发展党员突击队、不良资产清收党员突击队等形式，切实发挥党在转型发展中的引领作用，凝心聚力谋发展，量质并重促转型。

实功实做抓党建

“‘9911’工作法，目标、措施、路径清晰明确，为我们分支行扎实做好党建工作设计了工作蓝图，既统一标准，又有的放矢，让基层的党建工作有了很好的抓手。”邮储银行淮南市分行党建工作部主任汪洵说。

据了解，安徽省分行党委推出的“9911”工作法包括四个方面：“9查”，即详细查看党委会议记录、中心组学习记录、党委书记年度抓党建承诺落实情况、党建重点工作“四查”情况、“两学一做”学习教育情况、学习宣贯十九大和全国国企党建会精神情况、党内组织生活专项自查督查情况、年度党建政工工作自查情况、年度工青妇工作情况9个方面内容。“9问”，即“9问党委书记”，围绕党建工作难点，对党组织发挥作用的总体评价、书记抓党建工作的总体评价、书记研究部署党建工作和抓督促落实的情况、书记协调解决党建工作中存在突出问题情况、班子成员履行“一岗双责”抓党建情况、书记年度抓党建工作的特色亮点、书记抓党建工作或单位党建工作存在的主要问题和不足、对书记抓党建及单位党建工作的意见建议、党组织书记抓党建举措9方面具体做法。“11”分别是“一查看”“一听取”，即实地查看基层党建阵地建设情况，了解党建投入与阵地作用发挥情况；听取基层党员干部员工的意见与建议。

“有了工作规范与标准，通过下级对上级负责、一级抓一级，让目标任务进度数据化，建立任务清单，再以检查反馈、年度述职实现闭环管理，扎实有效推进了基层党支部工作。”淮南市分行机关第三党支部书记刘敏丽表示。

近年来，安徽省分行党委十分重视党建体制机制建设，大力构建长效机制，不搞“运动式”的党建工作，先后开展了《党建工作考核细则》等一系列顶层设计；加大党建工作考评权重，将党建工作考评与各级领导班子任免、薪酬、奖惩挂钩；制定年度党建工作“十件实事”“五大工程”等具体方案，形成了跟踪督办、阶段问效等闭环机制，把从严治党切实推向了经营一线。

普惠金融靠党建

六安市是安徽省贫困人口最多、分布面积最大、扶贫任务最重的地区，被国家列为全国14个扶贫攻坚的主战场之一。地处大别山腹地的金寨县是省级深度贫困县，金融扶贫成为当地精准脱贫的突破口。

“为了落实好金融扶贫政策，我每次去贫困户家庭开展扶贫工作，都要通过地方政府扶贫工作手机APP进行卫星定位，上传相关信息，报告扶贫动态。”邮储银行六安市分行党委委员、副行长钱海银指着手机说道。

根据金寨县老区文化特点，六安市分行出台了《“创建红色银行 打造红色名片”工作方案》，就如何发扬革命老区精神，创新开展红色服务提出了工作意见。

“我们就是结合革命老区个性化、多元化、特色化金融需求，围绕普惠金融、乡村振兴、精准扶贫等领域，积极探索创新金融产品，力争提供更加精准和高质量的金融产品与服务。”邮储银行金寨县支行党支部纪检委员、副行长刘昌胜说。

在支农惠农方面，该分行结合安徽农业地域特色，创新开发了“贡菊贷”“徽商贷”“农家乐”“皖林邮贷通”等一系列涉农金融产品，得到了社会各界的好评。

授人以鱼不如授人以渔。安徽省分行党委不仅要把安徽大地上的贫困家庭扶起来，更要让他们把天然的资源禀赋盘活，真正脱贫致富。2014年，该分行与界首市均张村“结对子”，定点帮扶该村整体脱贫。4年来，该分行为均张村援建光伏电站、发放扶贫贷款、派驻驻村干部、提供物资帮扶，多措并举开展扶贫工作。在2017年度省直单位定点扶贫工作考核中，安徽省分行获得评价的最高等级——“好”。

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(责编：朱江、仝宗莉)