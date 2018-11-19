宁夏区分行：扎根宁夏同跨越

截至2018年6月末，邮储银行宁夏回族自治区分行资产规模超过224亿元，资产规模、存款余额、贷款总额年均复合增长率分别达11.7%、11.3%、56.5%，各项存款余额突破200亿元、贷款余额为160亿元，累计在宁夏投放资金超过1000亿元。这一靓丽的“成绩单”，同时也是对宁夏回族自治区成立60周年最好的献礼。

宁夏区分行自2007年12月28日挂牌成立以来，始终不忘服务宁夏社会经济建设大局的初心，始终坚持服务社区、服务中小企业和服务“三农”的战略定位，始终坚持扎根宁夏、服务宁夏、助跑宁夏，做到与宁夏经济社会同发展共跨越，大力发挥网络和资金优势，直接为超过26万户农户、商户、中小企业主提供融资服务，多次荣获自治区政府颁发的“支持地方经济发展贡献奖”“支持‘小微企业’和‘三农’突出贡献奖”“金融服务创新一等奖”等。

发挥资金优势 全力服务地方经济

银西高铁、滨河管廊、宁夏枣泉电厂一期超超临界机组工程项目……这些备受瞩目的宁夏重大项目背后，都有“邮储力量”的支持。

宁夏区分行依托自身资源禀赋，紧跟宁夏重点项目建设和产业转型升级的步伐，积极发挥金融的支撑作用和专业优势，主动对接服务地方重大项目建设，研究制定了支持新型城镇化、丝绸之路经济带、精准扶贫等系列服务国家重大战略的金融方案，重点加强对银西高铁、新能源产业等重大项目的信贷投放，积极支持纳入国家及区级规划的重点在建续建项目，将交通、能源、民生等领域列为信贷重点领域，有效引导信贷资金投放，全力为宁夏重点行业、核心项目和民生项目、公益工程建设提供融资服务。

为切实提升金融服务实体经济的效率，推动供给侧结构性改革，宁夏区分行深入推进“三去一降一补”，加大PPP、产业基金、并购基金等领域的产品创新力度，重点支持重大民生领域、基础设施建设、落后地区基础公共服务建设，实现了银行、政府、企业、民生等多方共赢，有力支持了宁夏经济结构调整和转型升级。

根据邮储银行与宁夏回族自治区政府签订的战略合作框架协议，从2017年至2021年，邮储银行将针对宁夏经济社会发展各领域的融资需求，统筹安排融资总量和融资方式，从源头促进资金和其他资源的合理配置，5年内将向自治区提供超过1000亿元的融资支持，进一步增强助推地方经济发展的“邮储力量”。

履行社会责任 致力普惠金融服务

无论是在宁夏广袤的农村大地、祥和的村庄，还是在繁华的城市、和谐的社区，都深深烙下宁夏邮储人努力奋斗的脚印。作为普惠金融的先行者，宁夏区分行始终不忘初心，砥砺前行，坚守在普惠金融的最基层，用实际行动履行社会责任，共建美好社会。

在乡村，宁夏区分行不断拓展金融服务渠道，填补金融服务的空白区，为农民提供全方位、多层次的金融服务，由此成为宁夏普惠金融服务的主力军。目前，宁夏区分行在全区设有202个遍布城乡的邮政储蓄服务网点，覆盖22个县（市、区）60个乡镇，有效缓解了农村地区金融服务“最后一公里”的难题。其中，宁夏区分行设在县及县以下网点有106个，占全行网点总数的52.5%，是宁夏部分偏远区域唯一的金融机构。

在城市，宁夏区分行主动服务社区商圈，创新推出了“零售金融生态圈”，努力打造本地化银商联盟服务平台，实现“四位一体”的发展模式，即以零售金融生态圈为平台，创富卡为载体，实现政府、客户、商户、银行四方共赢模式，以支行为中心，联络周边非金融资源，为客户提供涵盖“衣、食、住、行、游、学、乐、康、儿、美”等全方位的差异化、个性化服务，真正践行“以客户为中心”的零售服务理念。

随着宁夏旅游业的快速发展，旅游消费和旅游支付需求快速增长。为助力宁夏创建“全域旅游示范区”，宁夏区分行首次发行“中国邮政储蓄银行·美丽宁夏旅游信用卡”。该卡承载全国旅游资源，可享受全国旅游专属优惠权益，极大地提升了客户体验。

针对小微商户和企业融资难问题，宁夏区分行实施创新驱动战略，加大信贷支持力度，开发了政银保、税贷通、医院贷等十余种新产品；与阳光财险、宁夏股权交易中心联合打造“股贷保”贷款产品，扎实服务新三板小微企业。截至6月末，宁夏区分行累计发放小额贷款157亿元、个人商务贷款近65亿元，有效缓解了全区3万户商户、小微企业生产经营资金短缺的难题，成为服务小微企业的重要力量。

真情服务“三农” 推进金融精准扶贫

近年来，宁夏区分行深入贯彻落实中央打好脱贫攻坚战、实施乡村振兴的战略部署，大力发挥普惠金融特色优势，立足宁夏实际，不断深化改革，推动“三农”金融服务不断升级，有力支持了贫困地区脱贫。

宁夏区分行以“好借好还”小额贷款、“惠农易贷”等产品为抓手，立足贫困地区的资源禀赋，找准金融扶贫的切入点，精准对接特色产业，以固原市原州区寨科乡蔡川村为代表，通过“产业引领+能人带动+金融帮扶”，构建了“银行+致富能人/合作社+农户”的“蔡川模式”，解决了贫困农户“缺资金、缺产业、缺技术、缺抵押物”问题。从2008年14户、17万元贷款开始，该分行累计发放贷款超过2922笔、1.16亿元，贫困户信贷获得率超过80%，帮助蔡川村253户、1238人实现脱贫，蔡川村于2016年底实现整村脱贫销号。同时，该分行的产业扶贫还辐射到附近两个村，为村民建立了行之有效的信用评级，实现了“真扶贫、扶真贫，真脱贫、真致富”。

截至6月末，宁夏区分行累计在全区9个贫困县（区）投放小额贷款超过70亿元，尤其是2015年中央提出打赢脱贫攻坚战以来，近3年年均增速达28%，高于分行贷款平均增速，贫困户贷款增速高于农户贷款增速。目前，“蔡川模式”已在全区503个行政村推广，2018年上半年新发放扶贫小贷3.19亿元，完成自治区下达扶贫任务的53.17%，实现了时间过半、任务过半。

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(责编：朱江、仝宗莉)