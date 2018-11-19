“谈起对安保的第一印象，大多数人可能都还停留在看家护院的保安上。”邮储银行山西省分行安全保卫部总经理程俊飞诙谐地说，“但深入接触后，你就会知道，安保是一项极具专业性的工作，懂专业、懂标准、懂术语都只是基本功。”

贴近业务 主动安保

了解银行业务及银行业发展方向，变“被动安保”为“主动安保”，这是山西省分行一直提倡并遵循的安保理念。“安保或许表面上看起来离业务很远，但回头来看我们的工作要是做得扎实了，离业务发展也就近了。”程俊飞说。业务发展到哪里，安全认识及理念就普及和树立在哪里，安保工作就抓到哪里，正是在这种执着和坚持下，山西省分行安保工作切切实实实现了贴近服务、为业务发展保驾护航。

据悉，针对当前离行业务发展便利但安全风险较大的特点，该分行主动将离行自助机具安全管理纳入非现场重点检查范畴，为业务条线开展离柜业务巡查、远程监督提供支撑服务。例如，该分行要求各班次值守人员重点做好营业期间工作人员对自助机具定时、定点巡查及加钞操作情况的巡查记录，主动出击及时驱离滞留在自助区内闲散人员、可疑人员等。

过程管控 搭建平台

当前，邮储银行精细化管理正在稳步推进，提高检查效能是邮储银行安全保卫工作面临的现实考验。如何在有限的软、硬件及人力基础上深度挖掘非现场安全管理，实现资源利用最大化？这是摆在山西省分行安保工作面前的现实难题。

2017年，该分行创新性地制定了《非现场安全检查工作指引》（以下简称《指引》），明确了日常安全管理、重点数据信息分析、监控中心日常巡查三项内容，并通过《指引》积极搭建了全省季度安保资料会审平台。程俊飞介绍：“按照《指引》，我们随机抽查调阅监控影像，发现重要节点、人员、应急预案演练过程中存在的问题并予以纠正，交叉佐证现场检查，做到严查细管。”今年4月，吕梁市分行监控中心按照《指引》对营业网点进行日常安全巡查时，发现石楼支行因暴雨造成屋顶漏水现象而及时处理，避免了事态恶化。

在安保资料会审平台的运用上，山西省分行按季度将各地市工作人员及资料集中省分行会审，引导分行间互相学习、取长补短、找问题、找差距、找原因、找方法。2017年初，大同市分行摸索出解决报警系统信号冲突问题的方法，通过该平台分享继而解决了全省部分地市共性问题。同年，山西省分行通过平台交流，了解到基层语音对讲现实需求，反复测试验证，最终攻克了现有条件下“营业网点语音对讲向二级分行监控中心转接收”的技术难题。

用好千里眼和顺风耳

“延安南路支行的演练有练前布置，有练后点评，而且全员参与。”长治市分行监控中心工作人员通过监控中心远程非现场检查对该演练情况作了分析。

监控中心如何实现支撑和服务？这是山西省分行一直探索的课题。走进该分行监控中心，一间不到三十平方米的房子里，全省营业网点、重要场所的监控画面跃然眼前，令人目不暇接。

据了解，2012年底，山西省分行省监控中心自成立伊始便实行了7×24小时双人值守制。在日常培训基础上，监控中心按照《指引》针对不同时间节点、监控侧重点进行调整，让千里眼、顺风耳看得远、听得真。考虑到监控中心服务外包普遍性和风险特点，该分行建立健全了双方沟通交流机制、月度例会制度、“每周学习一小时”活动、薪资报备机制和外包人员优胜劣汰调整机制等。通过耐心探索，山西省分行赢得了总行监控系统新增功能试点单位的信赖和托付，试点工作同样走在前列。依靠总行的大力支持与自身日常非现场管理上的不断强化，山西省分行打造出一支专业、敬业的监控队伍，做到辖内各类风险事件防患未然。

以人为本 实演重防

“刚才的防抢劫应急预案演练中，大家能够临危不惧、各司其职……”长治市延安南路支行安全员杨柳在前不久的应急预案演练中如此总结道。延安南路支行是全国第一批总行授予的安全管理标准化达标网点，上述的例行应急预案演练是该网点落实省、市分行安全管理工作要求的重要举措之一。

“发展好不好是能力问题，安全不安全是底线问题，不合规是最大的隐患，安保工作事关企业发展、员工人身安全。”这是长治市分行行长范麦义对银行安保工作以人为本的有力注解。“我们行按月组织全员学习，编发口袋书，编写安全管理操作顺口溜。”该分行分管安保工作的副行长高鹏补充道。现在，诸如“开门营业谋发展，落实制度保安全……”这样简短易记的“安全段子”已为该分行各网点人员所熟知。自2008年建行以来，长治市分行坚持以人为中心的安防理念，在实演重防方面的投入逐年提升，实现了“零事故”安全管理目标。

通过自上而下的努力，山西省分行安保工作连年来获得内外部多项殊荣。展望未来的工作方向，该分行将重点围绕“守护平安、护航发展”主线，巩固非现场安全管理团队建设，明确职责，将其打造成集应急演练管理、日常履职监督、现场检查导航、重要节点管控、服务管理支撑为一体的“平台型团队”，以此助推“平安邮储”的建设。

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(责编：朱江、仝宗莉)