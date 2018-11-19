邮储银行：发力精准扶贫 助推全面建成小康社会

全面建成小康社会艰巨的任务在农村，深厚的基础在农村，潜力和后劲也在农村。坚决打赢脱贫攻坚战，要动员全国全社会力量，坚持精准扶贫、精准脱贫。确保到2020年我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫。

一直以来，中国邮政储蓄银行（下称“邮储银行”）高度重视扶贫工作，主动践行大行社会责任，充分发挥网络、资金和专业优势，致力于探索精准扶贫的有效方式，助力打赢脱贫攻坚战，助推全面建成小康社会。

持续加大金融扶贫投入力度

邮储银行具有天然的普惠基因去服务乡村县域，也是率先提出并践行普惠金融的国有大型商业银行。邮储银行植根农村，全国近4万个营业网点覆盖了内地所有城市和近99%的县域地区。在许多地区，邮储银行是农民、牧民获得正规金融服务的主渠道，服务已经延伸到了“最后一公里”。

通过充分发挥覆盖城乡的网络优势、规模庞大的资金优势，邮储银行积极探索商业可持续的扶贫道路，制定了《中国邮政储蓄银行关于做好金融脱贫攻坚工作的实施意见》，持续加大金融扶贫投入力度，切实支持脱贫攻坚工作。

在战略发展规划上，邮储银行聚焦支持乡村振兴的重点领域，从“小三农”向“大三农”升级，把金融精准扶贫作为四大服务重点（新型农业经营主体、农业全产业链、农村骨干支柱项目和金融精准扶贫）之一。

在体制机制建设上，邮储银行以服务整体“三农”金融为抓手，推进并深化三农金融事业部改革，构建“三农”金融服务的支撑体系。在三农金融事业部运作机制的基础上，完善事业部下设的扶贫业务部工作机制，加快100家金融扶贫示范支行建设，促进示范支行抓好重点、细化落实、带动影响，发挥示范效应。

在业务模式上，邮储银行重点推广金额5万元以内、期限3年以内、免抵押、免担保的扶贫小额信贷服务，加强与各地扶贫部门的沟通协调和信息共享，了解贫困户的基本生产、生活信息和金融服务需求，及时掌握贫困地区特色产业发展信息，找准切入点。

在人员队伍建设上，邮储银行强化贫困地区的队伍建设，打造服务脱贫致富的生力军。挖掘贫困地区特色产业优势，总分联动支持贫困地区分支行开展金融扶贫产品服务创新；明确要求贫困地区分支行配备专职信贷员开展扶贫小额信贷工作；专人对接扶贫部门，联结驻村扶贫干部队伍，充分运用基层组织力量，共同做好扶贫小额信贷服务。

截至2017年末，邮储银行金融精准扶贫贷款余额458亿元。

创新优化金融扶贫产品和服务

邮储银行在金融扶贫工作上可谓全行上下联动，创出了不少特色模式、特色产品、特色案例。

地域上，邮储银行36个分行已全部开办扶贫小额信贷业务，四川、宁夏、云南、河南等贫困人口比重大的重点扶贫区域受到了更多重视。其中，截至2017年末，云南分行扶贫小额贷款累计放款超过24亿元，贷款余额超过13亿元，服务贫困户超过5万人次，并建立了“政府出具风险补偿金、邮储银行放大倍数发放贷款”的扶贫小额信贷模式；河南分行在全省推广“惠农易贷”等扶贫小额信贷产品，累计放款8亿元，累计支持贫困户近1.8万户；内蒙古分行主动与自治区扶贫办对接联系，加大对地区贫困农牧户、新型农业经营主体的资金支持力度，在全区范围内推广“三到村三到户”扶贫贷款，已累计放款超过10亿元。

据了解，2015年以来，邮储银行在832个国家重点贫困县(区)累计投放小额贷款1200多亿元，服务农户130多万人次。

邮储银行采用了“一县一业、一行一品”的特色拉动思路，瞄准贫困地区优势产业，通过信贷支持贫困户发展地方产业，变“输血”为“造血”。例如，在山东推出“奶牛托管养殖”贷款，帮扶贫困户学习养殖技术，获取致富技能；在福建依托“山”（农林业）、“海”（海洋渔业）经济特色，重点支持海水养殖、花卉园艺、渔船捕捞等13个当地特色产业。

此外，邮储银行采用了银政合力、发挥熟人社会作用、能人带动脱贫等多元化、综合化方式。例如，通过政银合作模式，借助“产业+扶贫”合作发挥“村级致富带头人”的作用，建立了“小贷跟着穷人走、穷人跟着能人走、能人跟着产业走”的长效机制。同时，利用基层组织力量，开展农户信用评级，重点对道德品格、发展意愿进行考核，降低对资产和收入的要求。

“扶贫先扶智”，教育和就业是防止返贫的关键。邮储银行在部分地区还致力于支持建档立卡贫困户、下岗失业人员、复员转业军人、农村妇女、青年大学生等创业就业，截至2017年末，累计发放再就业贷款（含创业担保贷款、妇女小额贷款）1700多亿元，服务超过229万人次。

未来，邮储银行将持续探索有特色、商业可持续金融产品和服务模式，将邮储银行打造成国家脱贫典范，为服务乡村振兴战略注入新动力，为决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家增添新动能。

案例

邮储银行宁夏分行：探索金融扶贫新范本

宁夏固原市原州区寨科乡蔡川村地处六盘山特困地区，全村438户1596人靠天吃饭，曾是固原市的贫困乡村之一。经过多次实地调研，邮储银行宁夏分行将蔡川村作为整村推进普惠金融的典型代表，提出了“产业引领+能人带动+金融帮扶”的新型金融扶贫模式，被称作“蔡川模式”。

邮储银行宁夏分行立足蔡川村的养殖传统，从2008年分行一成立就选择13户具有一定养殖基础的农户，创新联保方式，变联保为村干部、养殖能手等任意组成联保小组担保，用于黄牛育肥和肉羊繁殖，一年下来户均增收超过1万元，且全部按时还款，收到了很好的经济效益和社会效益。

随后，邮储银行宁夏分行以“好借好还”小额贷款产品为抓手，通过“小额贷款+熟人社会+特色产业”，构建了“银行+合作社+农户”的金融服务模式，积极发挥村干部“村级致富带头人”的作用，将偏远贫困地区“熟人社会”的优势与邮储银行小额贷款有效对接。

截至2017年末，邮储银行宁夏分行在蔡川村累计发放贷款2850户、金额1.13亿元，蔡川村人均纯收入由2008年的不到2000元增长到8260元，已成功实现整村脱贫致富。

好借好还，再借不难。让金融扶贫持续发挥作用，必须培养村民的诚信意识。邮储银行利用基层组织力量，对农户进行摸底、评审出三个信用等级，再联合扶贫部门开展建档立卡贫困户的评级授信，信用等级会根据农户借款使用的实际情况逐年调整。由此，这个没有任何村民信用记录的“空白村”，逐步建立起了自己的信用档案库，并着力探索起贫困地区的金融生态环境建设工作。

在西海固，有很多村子与蔡川村一样，这几年发生了翻天覆地的变化。以前坑坑洼洼的黄土村道，如今变成了宽阔平坦的水泥路，汽车可以直接开进村里。土坯房、土窑洞被改造成红砖大宅院，电视、网络宽带、采暖炉等家家都有。随着西海固基础设施的变化和金融扶贫的持续推动，处于深度贫困区的西海固全面脱贫指日可待。

接下来，邮储银行将在宁夏已经建成的143个信用村中，率先选择22个贫困村建立农村信用体系，根据贫困村产业特点和群众生产实际，让有意愿的贷款户及时得到支持。并且，邮储银行还将支持能吸收贫困人口就业、带动贫困人口增收的绿色生态种养业、农产品加工业、乡村旅游、农村电商等特色产业发展；支持能帮助贫困户建立稳定增收的脱贫项目，如电商扶贫、旅游扶贫、光伏扶贫等项目，根据项目特点来合理设置贷款期限和还款方式，减少贫困户在起步阶段的还款压力。

在专家看来，“蔡川模式”为我国金融扶贫树立了典型，取得了商业银行商业可持续“造血式”扶贫的良好成效，提供了可复制可推广的经验和做法。

邮储银行后续将继续加大资金投放，让金融活水给西海固百姓奔小康增添动力，推进“输血式扶贫”向“造血式扶贫”转变，多层次多渠道深度开展金融扶贫，为宁夏脱贫攻坚作出新的更大的贡献。

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(责编：朱江、仝宗莉)