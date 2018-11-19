原标题：邮储银行湖北分行：以金融创新助力长江经济带发展

中新网8月27日电 当前，作为国家经济版图上的重要一环，长江经济带建设正如火如荼。

长江经济带发展战略作为中国新一轮改革开放转型、实施新区域开放开发战略，蕴含着大量金融需求。为此，湖北银监局于今年6月发布《湖北银行业支持推进长江经济带发展指导意见》，为金融机构助力长江经济带建设、发挥金融机构的资金服务优势指明方向。

机遇面前，各家金融机构积极行动，争当长江经济带建设的金融“助推器”。邮储银行湖北分行积极围绕湖北地处长江之“腰”、连贯东西的发展契机，积极创新，强力推进，助力长江经济带发展。

坚持服务创新 助力建设长江综合立体交通走廊

据介绍，邮储银行湖北分行按照《湖北银行业支持推进长江经济带发展指导意见》要求，以“生态优先、绿色发展”为引领，坚持金融创新、科技创新及服务创新，推动金融服务水平不断提高。

目前湖北实施的是“一主两副”布局，即以武汉为主，襄阳和宜昌两个“省域副中心城市”为辅。近日，媒体团以上述三地为探访主线，调研了邮储银行湖北分行服务长江经济带战略的举措和成效。

金融活水润荆楚，邮储银行服务经济高质量发展

在武汉天河机场三期航站楼，已经投入运营近一年的航站楼井然有序。这项巨大工程的背后也有邮储银行的支持。邮储银行为天河机场三期航站楼建设项目授信20亿元，为项目建设的顺利进行提供了资金支持。

除了资金支持，邮储银行湖北分行还在支持智慧机场建设方面不断尝试。比如建成后的天河机场T3航站楼内，有73家餐饮、商业店面由邮储银行免费提供收银设备，采用聚合支付的结算方式，实现现金支付、微信支付、支付宝支付等归集功能。同时，邮储银行湖北省分行投入建设的60平方米自助银行已对外营业。

据悉，邮储银行湖北分行加快对长江中游城市群互联互通领域的信贷支持，围绕公路、铁路、机场等立体交通重点项目加大信贷投放力度，大力支持综合立体交通建设，基础设施项目贷款余额近127亿元。

坚持产品创新 支持科技企业创新升级

在邮储银行湖北分行服务长江经济带发展战略中，科技创新发挥了不可估量的作用。湖北省处于长江经济带核心位置，对推动我国中部地区的经济发展起着至关重要的作用。而科技型企业在湖北的发展，将带动地方经济可持续高速发展，进而推动长江经济带发展战略顺利实施。

为此，邮储银行湖北分行鼓励各级分行积极创新，探索研发新产品，搭建起“融资+融智”的科技企业新型金融服务平台，为科技企业以“知识产权、股权、应收款、仓单质押”等信用方式获取创业融资。

邮储银行积极服务实体经济，送贷上门。

邮储银行湖北分行还成立了武汉城市圈科技金融创新专班，制定《武汉城市圈科技金融改革创新工作方案》，给予相应政策倾斜。同时，该分行以武汉东湖新技术开发区为重点，积极为科技型企业发展提供全生命周期金融服务。

据邮储银行武汉分行负责人介绍，为抢抓“中国光谷”国家双创示范基地和湖北自贸区的“双轮驱动”发展机遇，武汉分行在东湖新技术开发区内设立光谷科技支行，确保在机构和人员上满足科技金融服务需求，为区内小微企业发展及自贸区建设提供高效、一站式、全方位的金融服务。

“邮储银行光谷科技支行帮助我们解决了资金困难，增强了我们转型发展的信心。”前来办理业务的武汉某公司财务总监刘女士说。

根据科技中小企业多样化的融资需求和轻资产的特点，邮储银行光谷科技支行持续创新信贷产品，组合运用“挂牌贷”“股权质押贷款”“投联贷”等专属特色金融产品，积极满足不同科技中小企业融资需求。

数据显示，截至2018年6月末，邮储银行光谷科技支行累计发放小微企业贷款6.2亿元，累计服务小微企业300余家。

坚持理念创新 推进发展方式转型升级

在武汉，邮储银行湖北分行在服务社会民生、加强科技创新等领域助力长江经济带建设中硕果累累，而在襄阳和宜昌两地则体现了邮储银行发展绿色金融，坚持生态优先，积极推动能源结构调整与产业转型升级的不懈努力。邮储银行在生态保护中谋发展，闯出了一条绿色金融发展之路。

在襄阳，邮储银行襄阳分行为宜城龙王山风电场项目提供信贷支持，为项目正常建设提供了资金保障。该项目建成后，将有效降低大气污染，为长江生态保护做出积极贡献。

邮储银行专注中小微企业金融服务，为企业主化解融资难题。

在宜昌的安琪酵母股份有限公司，邮储银行湖北分行围绕绿色发展目标，推进绿色信贷发展，不断完善绿色金融服务。自2012年首次授信以来，双方多次在公司信贷、公司结算等业务上开展合作。安琪酵母不断通过技术升级改造，综合利用生产发酵废水等中间物，实施高效节能的循环经济产业链发展模式，在实现经济效益的同时赢得了良好的社会效益。截至目前，邮储银行宜昌分行对安琪酵母综合授信5亿元，余额4亿元，有力支持了安琪酵母的技术升级改造。

不仅如此，邮储银行湖北分行主动调整信贷结构，积极支持绿色、低碳、循环经济，加大对污水处理等领域的支持力度。同时助推宜昌传统工业创新发展，支持兴发集团、葛洲坝集团、华润电力等传统企业加快技术革新和改造，累计授信近80亿元。

据在宜昌兴发集团走访中了解，该集团是全国知名精细磷化工企业，也是三峡库区最大的移民搬迁企业。2016年以来，兴发集团推进绿色转型，通过关停、转型、搬迁、治污、复绿五步走，成为长江经济带企业实现提档升级、高质量发展的缩影。

邮储银行宜昌分行不断完善绿色金融服务，持续做好兴发集团的金融服务工作。兴发集团相关负责人表示，长期以来，兴发集团与邮储银行建立了良好的银企合作关系，对公司转型发展发挥了积极作用。截至目前，邮储银行对兴发集团综合授信6亿元，余额3亿元。

持续发挥银行金融“助推器”作用

无论是在武汉，还是襄阳和宜昌，一个个案例从侧面展现了邮储银行支持企业转型发展，助推长江经济带建设的成果。

此外，邮储银行湖北分行持续加大水电、风电等绿色新能源发电企业建设项目的支持力度，例如支持了湖北能源集团鄂州发电有限公司的水电项目、中电国际麻城纯阳山风电场工程项目、利川元堡风电场项目、黄土岗风电场项目和国电长源广水风电项目等。

截至2018年6月末，邮储银行湖北分行长江经济带建设项目贷款余额288亿元，比年初增长近33亿元。其中，绿色信贷项目22个，余额比年初增长42%。

未来，作为推动长江经济带建设中不可或缺的金融“助推器”，以邮储银行为代表的金融机构将坚持以创新驱动为先导，以绿色发展为理念，为助力长江经济带建设发挥越来越大的作用。

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(责编：朱江、仝宗莉)