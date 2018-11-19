“登山者”的“氧气罐”

2018年，是中国改革开放四十周年。这四十年，是中国翻天覆地的巨变四十年，也是不可思议的辉煌四十年。有人说，在过去的这四十年当中，改革开放最大的成就之一就是极大地唤起了中国民间的活力，以民营企业为主的非公有制经济飞速发展。

但发展之路从来都不是一片坦途，有鲜花，也有荆棘。不少民营企业家认为，做企业的过程中其实一直都在翻山越岭，摆在他们面前最大的三座“山”，分别是市场的冰山、转型的火山，还有融资的高山。

在民营企业“登山”的过程中，金融机构应该发挥什么作用？中国邮政储蓄银行四川省分行（以下简称“邮储银行四川分行”）给出了自己的答案。

积极创新，破解民营企业“融资难”

民营企业“融资难”，既难在商业银行创新不够，又难在民营企业自身市场风险防范意识和财务管理能力的不足。

邮储银行四川分行对于符合贷款条件的民营企业，广泛搭建平台、积极提供金融服务。对于暂时不符合贷款条件的民营企业，将其分成缺少有效担保方式的民营企业和暂时不符合信贷条件的民营企业两类。对缺少有效担保方式的民营企业，一方面加大产品创新力度，通过产品创新解决民营企业融资难题，结合四川实际创新开发了加油站贷款、燃气贷等产品；另一方面加大与担保公司、保险公司等机构的合作，将缺少有效担保方式的民营企业推荐给担保公司或保险公司，帮助企业寻找增信措施，对其发放法人保证贷款、保证保险贷款、担保公司贷款等。对于暂时不符合信贷条件的民营企业实行辅导期管理，对列入辅导期培养对象的民营企业，实行“一户一策”，一个企业做一套完整的金融产品服务方案，列出工作时间表，对每一阶段要做哪些工作、采用了何种方法、达到了何种效果等做出详细计划和安排，最终帮助企业达到定性、定量指标，满足信贷准入标准。

多管齐下，化解民营企业“融资贵”

为降低民营企业融资成本，邮储银行四川分行充分运用好相关政策，及时制定方案措施，下调小微贷款利率，降低企业利息费用，积极推出创新产品，不断为民营企业减费让利，缓解民营企业“融资贵”。

邮储银行四川分行三季度小微民营企业贷款发放利率相比一季度下降59个BP。在业务办理过程中，邮储银行四川分行通过采取抵押物内评代替外部评估机构评估的方式，有效降低了民营企业融资费用；创新融资担保模式，间接减少企业融资费用，四川某国际贸易有限公司利用其母公司在邮储银行集团授信时预留的保证额度为其担保，成功获得一笔免担保小企业贷款2200万元，为其节约担保费44万元；积极开展小微民营企业“无还本续贷”产品，减少企业“调头”费用。自2015年开办业务以来，已累计办理无还本续贷316笔，金额近17.96亿元，为企业节约融资成本约1796万元。

优化流程，缓解民营企业“融资慢”

邮储银行四川分行不断完善机制建设，建立业务作业分类机制，出台小企业信贷业务集约经营管理暂行办法，对经营机构分等、客户经理分级、产品分类，按照难易规则进行匹配，提升作业效率；立足工作实际，在风险可控的前提下，提升辖内二级分行审批权限，缩短审批链条；实行业务办理流程时效管理，从提高调查报告质量着手，大大减少客户在贷款申请资料整理上的耗时，同时对小微信贷审查审批实行绿色通道，优化审批流程；实行容缺受理，提前预审，提升审查效率。

邮储银行四川分行针对科伦药业销售、采购量较大，经营周转速度快，流动资金需求较多等特点，设计了包含基础结算、流动资金贷款、票据、债券、供应链金融等金融产品在内的一揽子金融服务，并协助企业发行中期票据、超短期融资券等银行间债券，助力企业快速成长。

不忘初心，优化民营企业金融服务

为确保党中央、国务院支持民营企业发展的政策措施真正落实到位，切实提升民营企业服务质量，邮储银行四川分行不断优化金融服务，多方协作，多部门联动，为支持民营企业提供坚强保障。

邮储银行四川分行成立之初多次登门造访通威集团，深入了解企业需求，为其提供综合金融服务。十年间，双方共同发展壮大，合作日益密切。2016年12月，邮储银行与通威集团签署战略合作协议，通威集团成为邮储银行成立三农金融事业部后签约的第一家国家级农业龙头企业。以此为契机，四川分行发挥服务“三农”的优势和城乡网点结算的便利性，积极为通威股份办理指定款项收付业务，并针对持邮储银行卡的个体经销商向银行提起实时在线代扣要求，实现全国持卡经销商实时代扣营收款，极大地方便了通威股份与下游客户的资金结算。2016年6月，通威股份与邮储银行开展的全国批量代扣业务正式上线，成功建立起银企直联、现金管理业务合作，目前委托代扣资金规模超过6亿元。

“企业没钱时紧张，有钱也紧张，不仅要保证钱够用，还要把每一分钱都花在刀刃上，邮储银行四川分行的团队以十分专业的产品和高度敬业的态度帮助了我们。”通威股份财务总监袁仕华感慨地说。为了满足通威股份拓宽融资渠道、降低财务费用的需求，邮储银行组建总、分、支三级投行业务团队，累计为通威股份承销债券20亿元，为企业翻越融资高山一路输送“氧气罐”。

强大的金融支持为企业插上了腾飞之翼。目前，通威股份拥有遍布全国各地及东南亚地区160余家分、子公司，年饲料生产能力超过1000万吨，是全球主要的水产饲料生产企业及我国重要的畜禽饲料生产企业，成为我国农、林、牧、渔板块销售规模位居前列的农业上市公司之一，水产饲料全国市场占有率已超过20%。

截至2018年10月末，邮储银行四川分行小微民营企业贷款客户76922户，贷款余额609.58亿元、同比净增82.86亿元；大中型民营企业贷款结余22笔，贷款余额34.17亿元。

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(责编：朱江、仝宗莉)