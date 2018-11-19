邮储银行安徽省分行与民营企业同进步、同成长

改革开放40年来，我国民营经济不断发展壮大。民营经济发展空间巨大，民营企业前途不可限量。小微企业数量占到企业总数90%以上，贡献了80%以上的就业岗位、70%以上的发明专利、60%以上的GDP以及50%以上的税收，在国民经济与社会发展中有着不可替代的作用，尤其在提供就业岗位，推进城镇化建设，推动科技创新，促进经济增长和维持社会稳定等方面发挥着举足轻重的作用。

民营小微企业在成长发展的道路上，需要更多的关怀与帮扶。成立以来，无论经济冷暖，无论风云变幻，邮储银行安徽省分行始终坚守零售战略定位，坚定服务小微企业，精心打磨每一款产品，用心服务每一个客户，专心、专注、专业地服务小微企业发展。

贴近市场，助力小微企业“越冬”

安庆市望江县杨结红是位小微企业主，在望江县经济开发区意达童装城从事童装生意，产品80%以上依靠电商销售。眼看电商最火爆的“双11”以及年关越来越近，大批量进货显得尤为必要。不过，与往年不同，今年杨结红底气足了，邮储银行安徽省分行主动上门，向其发放了一笔价值40万元的贷款，放款速度以及服务态度令他竖起了大拇指。

“作为一家民营小微企业，作为一名返乡创业者，在发展中有很多困难，但邮储银行的主动帮扶让我倍感温暖。”杨结红感叹道，每年进入四季度，都为资金犯愁，好不容易谈下来的货，如果不能给人家及时付款，供货链就容易中断，而邮储银行的“雪中炭”让他的这个冬季不再“寒冷”。

2014年前，杨结红一直在浙江织里务工。2014年底，由于各方面条件的成熟，杨结红选择了返乡创业，并成立望江县梦幻童年服饰有限公司。杨结红坦言，公司成立后也与银行打过交道，但因缺少抵押物和担保而出现了融资难题，而邮储银行向他推荐的创新产品是纯信用贷款，无需抵押和担保，很好地满足了小微企业资金周转需求。

据介绍，杨结红于今年9月份从邮储银行安徽省分行贷款的40万元，是该分行依托安徽省邮政公司所服务的电子商务企业的资金流、物流等信息，在特定电子商务平台上，向符合授信的小微企业提供的一种纯信用流动资金贷款。邮储银行安徽分行依据电子商务企业经营销售情况及资金流、物流状况给予授信额度，以信用方式发放贷款，无需企业提供抵质押担保，最高额度为100万元，解决了轻资产的电子商务企业因为缺乏有效担保而造成的融资难题。

创新产品，“量身定制”精准服务小微

望江县梦幻童年服饰有限公司仅仅是邮储银行安徽省分行驱寒送温暖的一个缩影。为给更多小微企业提供更好的融资服务，邮储银行安徽省分行近年来陆续推出了多款小微企业专属的创新信贷产品，自主研发能力显著增强。

仅2018年，邮储银行安徽省分行就先后落地“无还本续贷”“小微易贷”等助力小企业发展的新产品。“无还本续贷”是针对流动资金贷款到期后仍有融资需求的优质小微企业客户，可在其原流动资金贷款到期时无需还本自动续贷，从而减轻小企业筹措还本资金的压力，降低了企业融资成本，已累计发放148笔，总金额达6.86亿元；“小微易贷”是面向小微企业推出的一款短期网络全自助流动资金贷款业务，企业无需开户，通过邮储银行手机APP进行“小微易贷”预测算即可了解贷款额度，满意后再正式申请，线上操作，手续简单，操作便捷，还款方便，快捷满足企业的短期融资需求，已发放84笔，累计金额近4000万元。

此外，邮储银行安徽省分行在三农金融服务上，陆续研发了“极速贷”“税贷通”小额贷款。“极速贷”是一款纯线上个人经营性信用贷款产品，申请后最快30分即可查询到授信额度，贷款金额最高30万元，期限在12个月以内。自8月上线以来，已发放28笔，金额达326万元。“税贷通”小额贷款是一款以经营主体纳税信息为主要授信依据的纯信用小额贷款产品，单笔最高额度100万元，客户可通过手机银行、网银等线上渠道自主支用，额度期内可循环使用。目前已发放46笔，金额超1500万元。

“加速产品创新，是为了更加精准地服务各类小微企业，以创新服务模式为小微企业成长注入活力。”邮储银行安徽省分行小企业金融部总经理张文保介绍，不仅如此，该行还通过优化小企业贷款流程、组建零售信贷工厂、下放审批权限等方式，不断提高贷款发放效率和服务便利度。

减费让利，破解小微企融资难融资贵

“发展普惠金融，促进金融服务实体经济、服务小微企业，是既定国策，也是邮储银行安徽省分行长期以来的发展使命和责任担当。”谈及小微企“融资贵”难题时，张文保跟记者算了一笔账：小微金融业务分散，银行的经营成本高，小微企业资本实力弱，银行的风险成本高，服务小微企业与服务大中型企业所花费的时间精力成本相当。尽管如此，邮储银行安徽省分行自成立以来，不断提高政治站位，大力扶持小微企业发展，并采取了一系列行之有效的措施破解小微企业融资难、融资贵。

首先，全力保障信贷计划。该行单列全年小微信贷计划，优先保证“两小”业务发展，全力保障小微金融信贷额度。同时在年度授信政策指引中，对小微金融、三农金融领域给予政策倾斜重点发展。其次，给予收入补贴鼓励小微金融业务发展。该行在获得邮储银行总行减免税收入和两小业务补贴收入的基础上，出台省内专项补贴计划，为全分行扶小助微打了一支“强心针”。最后，降低融资成本。为落实国务院提出的“要确保将小微企业融资成本降下来”要求，一方面，根据总行统一部署，取消了小微贷款相关产品利率下限目标，放宽小微贷款分行定价权限，在价格、额度方面都为服务小微开辟了“绿色通道”。另一方面，对小企业客户提供结算优惠，切实减轻小企业客户的综合金融成本，全面落实好减费让利要求。严格规范贷款收费管理，杜绝不当收费。

坚守定位，持续提升小微金融服务质效

无论是产品的定制与创新，还是融资成本的降低与让利，都不难看出，邮储银行安徽省分行在服务小微企业的恒心与决心。分行成立小微金融服务领导小组及工作组，领导小组组长由行长担任，每季度召开小微金融服务领导小组会议，真正研究并解决问题。

2018年，邮储银行安徽省分行先后下发多个重要文件，出台加强绩效考核、尽职免责、加强小微金融专职队伍建设、利率管理相关配套政策。16个市分行行长不仅全力开展小微金融服务的研究部署工作，而且作为市分行“首席客户经理”，主动带头走访地方政府、工业园区、担保公司、中小企业，召开对接会，签订战略合作协议。截至9月末，全省各级分支行累计走访3854户小企业，达成融资意向企业1253户，放款862笔，总金额达31.01亿元，走访成果显著。与此同时，邮储银行安徽省分行持续推进平台合作，与省经信委、省科技厅、省担保集团、省农委、省股权托管交易中心、华安证券等十一家省级单位建起“朋友圈”，加强资源整合与信息共享。

发挥大行担当，“输血”实体经济，服务小微企业，邮储银行安徽省分行交出了一份亮眼的答卷。成立十年来，全分行在小微企业领域累计投放各类贷款2100亿元，结余超490亿元；普惠小微企业贷款余额近287亿元、年净增36.82亿元，完成总行下达的“两增”考核年度计划的237.53%；单户授信1000万元（含）以下贷款余额户数为86174户、较年初增加4986户，资产质量总体良好。

一串串的数字，是邮储银行安徽省分行倾心服务小微企业最有力的证明。在同广大小微企业携手前行的征程中，邮储银行安徽省分行深切体会到，服务小微企业关键要做到“高效”“用心”“专业”，整合资源、优化流程、提高效率，并从心出发了解客户，提供有感情、有温度的服务，提供专业化、定制化的金融服务。

抚今追昔，展望未来，邮储银行安徽省分行吴祖讲行长表示，将以实际行动坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持支持民营企业发展不动摇，坚持服务小微定位不放松，坚持创新引领不停步，与民营企业相伴共赢成长，迎接更加美好的明天。

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(责编：朱江、仝宗莉)