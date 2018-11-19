邮储银行广西区分行：破解民营企业发展“三难题”

作为以践行普惠金融为使命的国有大型零售银行，邮储银行广西区分行自成立以来认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，扎实推进自治区党委、政府及监管部门工作要求，牢牢把握金融服务实体经济的根本宗旨，把防范化解金融风险和服务实体经济结合起来，充分发挥资金、网络优势，结合各类民营企业特点，优化服务流程，不断提升民营企业金融服务水平。

截至2018年三季度末，邮储银行广西区分行小微民营企业贷款客户近3.2万户，贷款余额达168亿元，较年初净增22.64亿元；大中型民营企业客户签订借款合同金额累计5.5亿元，合同余额5.5亿元，较年初增长0.5亿元。2018年新签合同签约放款率100%，三季度小微民营企业贷款发放利率较一季度下降了56BP，着力解决民营企业“融资难”“融资贵”“融资慢”难题。

搭建平台 解题民营企业“融资难”

“我们公司对流动资金的要求比较高，每年都要参加南方电网、广西水利电业集团、三大通信运营商等公司招投标，今年上半年多个项目中标，急需资金采购原材料，面临流动资金紧张的问题。邮储银行南宁市分行在关键时刻解决了我们的燃眉之急，在短时间内为我们提供了1300万元的融资支持，真的是雪中送炭！”说起邮储银行南宁市分行“及时雨”般的信贷支持，广西凯威铁塔有限公司负责人深有感触。

广西凯威铁塔有限公司获得了中国质量技术监督局颁发的750kv及以下输变电钢管结构生产资质，主要为输电线路提供工程铁塔、变电站构架和钢管塔，属于典型的民生类企业。截至2017年末，公司总资产超过2.5亿元，年增长超过15%，是广西重要的民营铁塔生产企业。

谈起如何与邮储银行南宁市分行结缘，企业负责人对邮储银行与企业所在的南宁市横县六景工业园区合作搭建的“政银企”合作平台赞不绝口。今年上半年，邮储银行南宁市分行大力推进小微企业“三进三送”专项活动，其小微企业金融服务团队带着政策、产品和服务来到园区管委会，为园区企业详细介绍了邮储银行的各项小微企业金融产品，主动了解园区企业融资需求。“推荐会后，邮储银行就主动上门为我们定制融资方案，从联系我们到发放贷款，仅用了两周时间，急企业所急，想企业所想，服务高效又人性化，真正为咱们民营企业解决了融资难的问题。”广西凯威铁塔有限公司负责人说。

在广西，像凯威铁塔有限公司这样在邮储银行帮助下渡过难关、健康发展的民营企业还有很多。

自成立以来，邮储银行广西区分行始终以高度的责任感，扛起金融助推民营企业高质量发展的大旗，加大对实体经济的支持力度。一方面搭建平台，通过构建银政、银企、银协、银担、银保五大平台合作模式，加快信贷投放节奏、优化信贷结构。如建立由区工信委引导的业务模式，有效解决民营企业抵押物不足的问题，实现信贷引导资金1：10的放大效应，累计发放27亿元重点支持了节能减排、生产技术先进、带动就业、对当地有税收贡献的工业类民营企业。另一方面不断创新产品，丰富融资方式；同时，通过扩大抵质押物范围，开发多种信用贷款，引入政府担保基金、风险补偿基金、各类担保公司、保险公司等第三方增信措施，解决民营企业融资难题。目前广西分行担保贷款余额19亿元，为近420家抵押物不足的小微民营企业解决了融资难题。截至2018年三季度末，邮储银行广西区分行已累计发放小微贷款579亿元，为9.6万户小微民营企业提供了金融支持。

减费让利 缓解民营企业“融资贵”

广西梧州素来有“世界人工宝石之都”的美誉。在梧州，有多达1000多家非公经济企业从事宝石业，杜雪雁的新中环黄金有限公司便是其中一家。

“我和邮储银行可以说是一路共同成长起来的。”杜雪雁与邮储银行梧州市分行可以说是彼此的“知心人”。2009年11月，成立的一年的邮储银行梧州市分行刚刚获批开办个商贷款业务，恰逢起步期、急需资金支持的杜雪雁从亲友处获知这一消息，抱着试一试的想法找到了邮储银行梧州市分行。2009年12月，杜雪雁从邮储银行梧州市分行获得个商贷款90万元，这也是该分行发放的第一笔个商贷款。在邮储银行的资金支持下，新中环公司迅速成长，2011年、2013年又陆续在邮储银行梧州市分行获批的小企业流动资金贷款共计529万元。

在谈到为何能与邮储银行合作达十年之久，杜雪雁谈起了与邮储银行合作的贴心之处。“年底是黄金玉石饰品批发零售行业旺季进货的最佳时机，2016年春节囤货所需资金达360万元，但我们的贷款额度刚好12月到期，正在为筹集资金发愁时，邮储银行梧州市分行及时为企业延长贷款期限，一下子就解决了我的资金难题。”这样雪中送炭的支持，让杜雪雁与邮储银行结下了深厚的情谊。

为解决小微企业续贷时产生的过桥费用，邮储银行广西区分行于2014年10月起陆续推出了无还本续贷等产品，该项业务解决企业用款与银行贷款周期错配的难题，减少从外部获得过桥资金的成本，进一步支持实体经济、服务民营企业。最高峰时，邮储银行广西区分行该业务余额达6.08亿元，累计降低企业融资成本达1800多万元。

为了破解“融资贵”这一横亘在民营企业发展道路上的一大难题，近年来，邮储银行广西区分行不断升级民营企业金融服务，严格执行阳光信贷政策；严格落实小微企业服务收费“两禁两限”的要求，免除部分服务项目收费，主动向民营企业减费让利；今年以来，更是通过贷款利率优惠的方式，为小微民营企业直接节省了1300多万元的融资成本，有效降低企业融资成本。

优化服务 改善民营企业“融资慢”

如果说金融支持民营企业发展优先要解决融资难和融资贵的问题，那么优化流程、提升服务效率、提升民营企业金融服务的可得性，改善“融资慢”，则是切实提升民营企业金融服务质量的坚实保障。

针对民营企业资金需求“周期短、需求急、频次高”的特征，邮储银行广西区分行在风险可控范围内，不断优化调整贷款期限、额度、还款方式、抵押担保等要素，通过进一步合理压缩民营企业获得信贷的时间，提高金融服务效率。同时，大力发展小微易贷、快捷贷等小金额、高效率的线上信贷产品，民营企业客户可根据用款需求，通过手机银行和个人网银申请、支用贷款，系统实时放款，进一步节约民营企业时间成本。

针对民营企业分布广、多集中在县域地区的特征，邮储银行广西区分行持续推动县域小企业业务机构下沉，不断加大小企业客户经理专职队伍能力建设，引导县支行加快小企业客户经理人员配备及能力提升等工作。截至三季度末，全辖已实现下沉机构达到15个，下沉县支行2018年放款139笔、6.48亿元，年新增2.65亿元，余额达到9.78亿元，实实在在支持县域民营企业发展。

邮储银行广西区分行行长史军保表示：“针对民营企业行业分布分散、抗风险能力较弱的情况，邮储银行广西区分行不断强化授信政策支撑，制定民营企业专题授信政策，有效引导资源配置，适度提高对民营企业信贷风险容忍度，有效支持民营企业发展。同时，邮储银行广西区分行还按照监管部门的要求，积极推动债委会工作，持续提供融资支持，不抽贷、不断贷，促进民营企业开展资产重组和改善管理，切实做好民营企业的风险化解工作。”

下一步，邮储银行广西区分行将深入研究广西民营企业金融需求特征，结合广西区情创新金融产品，升级优化服务，持续加大对民营企业发展的金融支持力度，助推广西民营企业发展壮大，走向更加广阔的舞台，为金融服务实体经济发展贡献应有的力量。

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(责编：朱江、仝宗莉)