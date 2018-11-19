邮储银行江苏分行：聚焦农村电商发展 助力民营企业做大做强

民营经济蔚然起，乡村振兴正当时。农村电商是民营经济的一片蓝海。支持好农村电商发展不仅关系到民营企业发展，更有利于支持乡村振兴发展战略落地。作为大型国有商业银行，邮储银行江苏分行始终积极响应中央支持民企的号召，心怀责任、秉持担当，为民营企业家创业发力，支持民营企业做大做强。

支持农村电商 激活民企发展

十年前，地处徐州市睢宁县东部的沙集镇东风村由于不具备资源优势且缺乏特色产业，曾将收购全国各地的废旧塑料、废旧钢材作为“主导产业”，一直被称为“垃圾村”。

然而，该村用了十年时间培育出了一条“农户+网络+公司”的发展模式，这种模式被称为“沙集模式”。十年来，该村大力推进电子商务进农村，撬动了当地民营企业生产与流通，强大的网销平台带来了巨大的市场需求。该地区逐步从作坊式生产升级成为以自动化、机械化为特征的家居产业集群。“垃圾村”如今成了全国闻名的“淘宝村”。

沙集镇的民营企业家段亮就在邮储银行的支持下完成了华丽转型。在创业的前几年里，由于资金少，他采用的是家庭作坊式的生产模式，他与父母三人不仅在网上销售，还要自己生产、喷漆、包装、发货。随着规模的不断扩大，何如获取资金扩大经营，成为他日思夜想的问题。鉴于他的经营情况良好，个人信用优良，邮储银行睢宁县支行对他采取了“零抵押”授信方式，首笔支用50万元资金很快到账。“多亏了邮储银行的帮助，现在我的工厂从简易木工机器变为现代化的生产线；厂房从最初的家庭作坊，到现在的标准化厂房；工人从最初的家人、亲戚发展到目前的40多名生产工人、7名客服，企业年销售额近2000万元。”段亮已经成为镇上优秀的民营企业创业代表。

“我们邮储银行就是这段历史的见证者、参与者、建设者。”谈及沙集镇的“涅槃”，沙集信贷服务点负责人满是自豪。一直以来，邮储银行充分发挥网络优势与资金优势，为当地广大民营企业发展提供了强有力的金融支持。

创新驱动 做好特色产业服务

与沙集镇类似的还有新沂市的墨河街道新段社区。这个村庄曾是当地远近闻名的皮草村。然而，随着产品的单一性问题，以致当时企业仓库里堆满了滞销的裘皮工艺品。没有了成品销路做支撑，村民的兔皮销售也成了问题，一时间，家家杀兔，户户清仓，辉煌一时的皮草加工业随之没落。

就在这时，邮储银行为他们带来了转机。“邮储银行总是在关键的时候，提供关键的服务。”当地的老客户陈海峰评价说。老陈一直在新沂市墨河镇新段社区经营皮草加工销售生意，2014年因进原材料缺少资金，首次在邮储银行办理了贷款。由于经营规模不断扩大，老陈渐渐感觉资金吃紧。“我没有抵押物，想通过银行融资获取资金很困难。”老陈遇到了几乎所有电商都会遇到的融资难题。如今，邮储银行新沂市支行专门为电商平台客户打造了一款无抵押、无担保、额度高的创新产品，资金很快到位，帮助他及时抓住了市场行情。截至2018年三季度末，该支行已累计为当地电商客户提供直接融资规模达1.28亿元，成为推动新沂市电商产业发展的强大动力。

多措并举 支持民营企业发展

中央有要求，央企有责任，农村有市场，邮储有优势。大力支持民营企业发展，是邮储银行义不容辞的责任。邮储银行江苏省分行始终响应中央号召，用实实在在的举措，体现大型国有银行的社会责任与担当。截至2018年三季度末，邮储银行江苏分行普惠小微企业贷款余额437.84亿元，本年净增78.48亿元，完成上级下达计划的338.3%；普惠小微企业贷款增速21.8%，高出各项贷款增速6.8个百分点；定价水平持续走低，三季度新发放小微企业贷款利率较一季度下降68BP。

对于进一步支持民营企业发展，邮储银行江苏分行相关负责人表示，该分行将大力推进产品服务升级，满足农村和城市不同民营经济领域的融资需求；强化科技引领创新，降低民营企业的融资成本，提高融资可获得性；探索多边合作，加大与各级政府部门、行业协会、中小企业、金融机构、研究机构、媒体的合作，逐步整合人、财、物、信息等社会资源，为民营企业建设信息交流、政策解读、管理培训、法律咨询、融资服务、品牌传播的综合金融服务平台。

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(责编：朱江、仝宗莉)