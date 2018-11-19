邮储银行江西分行：为民营企业的发展壮大

改革开放40年来，民营企业蓬勃发展，民营经济从小到大、由弱变强，在稳定增长、促进创新、增加就业、改善民生等方面发挥了重要作用，成为推动经济社会发展的重要力量。长期以来，邮储银行江西分行认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和监管部门工作要求，以自身变革适应市场要求，立足江西经济产业特色，对内积极改革转型，对外主动服务实体经济，不断提升民营企业金融服务水平，助力民营企业走向更加广阔的舞台。

解决成长烦恼，金融力量托举“双创”梦想

作为金融服务民营企业、小微企业的国家队和主力军，邮储银行江西分行积极贯彻党中央、国务院创新创业相关政策，始终将做好民营企业、小微金融服务作为支持实体经济发展、履行社会责任的重要内容，不断激发民营企业创新创业的活力。

江西京尚实业有限公司在成立之初即获得邮储银行抚州市分行的重点扶持。作为一家初创小微企业，该公司从2013年7月在抚州市黎川县注册成立以来，已累计3次获得抚州市分行共计1450万元的贷款支持。在邮储银行抚州市分行的资金支持下，该公司取得发明专利一项，其他各项专利20余项，成为国家级的高新技术企业，荣获中国景德镇国际陶瓷博览会“技术创新金奖”。2018年3月，该公司经邮储银行江西分行选送，借助邮储银行总行与央视联合举办的《创业英雄汇》项目选拔，公司董事、副总经理刘建新登上央视舞台，以5%的股权成功获得700万元的意向融资，为企业的进一步发展赢得了更多资源和机遇。

这只是邮储银行江西分行支持民营企业、服务小微金融的一个缩影。近年来，该分行一直以挖掘者、培育者和实践者的角色全面投入到金融服务“双创”各项工作中，积极发放创业就业贷款并创新产品，满足初创企业从商户成长到上市公司的所有融资需求，并曾连续三年举办创业创富大赛，一大批在赣小微企业在该分行的扶持下迅速成长壮大、快速发展。

截至目前，邮储银行江西分行小微企业贷款余额超440亿元、今年净增超60亿元，其中民营小微企业贷款余额超430亿元、占比约98%，民营小微企业贷款年净增超50亿元、占比约95%。涉农贷款结余超620亿元、今年净增超100亿元。

降成本提效率，携手民营企业“穿越风雨”

有风有雨是常态，风雨无阻是心态，风雨兼程是状态。今年以来，民营企业特别是小微企业经营中存在的困难受到高度关注。在民营企业遇到的困难中，“融资难”“融资贵”是民营企业一个突出问题。“发展普惠金融，解决小微企业、民营企业融资难题是我们义不容辞的责任担当。”邮储银行江西分行行长、党委书记肖天星说。

今年以来，邮储银行江西分行不断改进业务流程，提升管理效率和服务水平，有效引导资源配置，适度提高对民营企业信贷风险容忍度，及时满足民营企业金融需求，有效支持民营企业发展。积极推出创新产品，不断为民营企业减费让利，支持小微企业、民营企业“穿越风雨”，在机遇挑战中不断发展壮大。

中盛水电实业有限公司就是邮储银行江西分行“弱担保”“纯信用”产品的受益者，也是该分行首笔“无还本续贷”支持企业。“企业与邮储银行已经合作5年了，每次临近贷款到期时，我都要为筹措还款资金大费一番功夫，那滋味实在不好受。今年就不一样了，邮储银行推出的无还本续贷业务，让我省去了不少的麻烦。”上饶县小水电协会的会长、中盛水电实业有限公司负责人心怀感激地说。

无还本续贷满足了企业生产经营的全部时间进度需求，有效节省了企业的转贷成本，实现还款放款间的“无缝对接”，从而减轻企业筹措本金还款的压力。此外，邮储银行江西分行还为该企业减少利息支出超过13万元，真正帮助企业减压，实现企业“轻装上阵”。有了邮储银行的资金等全方位金融支持后，这家企业越做越大，年销售收入近亿元。截至2018年10月末，邮储银行江西分行累计发放“无还本续贷”贷款超4亿元。自执行新的利率政策以来，民营小微贷款利率较一季度末下降了67个BP，三季度发放普惠小微企业贷款85亿元，为小微企业节省利息成本4250万元，有效解决小微民营企业“融资难”“融资贵”“融资慢”难题。

加大创新力度，助推民营企业转型升级

面对原材料价格上涨、劳动力成本上升，依靠低成本、高投入的粗放增长方式一去不复返，民营企业发展压力不断增大，转型升级的要求不断增强。在现代化经济转型的大背景下，邮储银行江西分行也在进行着自己的供给侧结构性改革，对几十个特色行业民营企业进行了专题调研，持续加大产品创新力度，不断丰富服务“供给箱”，为助推民营企业转型升级贡献一臂之力。

创建于1993年的江西高强电瓷集团有限公司，是江西省首家民营股份制电瓷企业集团，也是电磁行业的重点龙头企业。在转型之前主要是做中低压电瓷，企业从最初一家只有十几人的作坊式小厂，如今发展成为资产逾6亿元的集团企业。在企业发展过程中，邮储银行江西分行一直担负起金融服务的重任，企业从小到大的发展过程，也正是邮储银行江西分行多年来精心扶持民营企业成长的一个缩影。

2015年，为帮助企业提升产品结构，邮储银行江西分行授信财园通贷款1000万元，有力地支持了企业的转型发展，奠定了企业可持续发展的竞争优势。目前，企业通过技术创新和结构调整，发展成为国内颇具影响力的电瓷研发与生产基地，并跻身于国家高新技术企业行列。

潮涌大时代，源流民营情。改革开放四十周年，时代步伐踏上了一个新的节点，民营企业迎来了前所未有的机遇，始终与民营小微风雨同舟的邮储银行江西分行，将充分发扬担当精神与工匠精神，以认真态度、实干作为、扎实业绩、良好口碑扎实做好普惠金融工作，推动民营企业产业升级，以多样化、全方位的综合金融服务，支持民营企业发展并走向更加广阔舞台，用浓情厚意谱写与民营企业合作共赢的时代新篇章。

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(责编：朱江、仝宗莉)