邮储银行深圳分行：为民营经济发展出谋划策

今年是改革开放40周年，深圳作为改革开放的“源头”，民营企业经历了从无到有，从小到大，从弱到强的发展过程。“深圳奇迹”的一个个诞生离不开政策的支持，同样也离不开金融创新的力量。邮储银行深圳分行经过十多年的积淀，凭借物理网点多，服务接地气等天然优势，逐步壮大成为深圳服务民营企业的中坚力量。

小微企业“融资难”“融资贵”的问题不止让企业感到头疼，对金融机构来说也同样是难题。一方面，想更好地服务到他们，另一方面又担心违约风险成本过高引起不良。邮储银行深圳分行小企业部总经理钟志浩介绍，该行通过多种措施建立风险补偿机制，如与合作担保公司来实现风险分担，借助市政府推出的相关扶持政策，利用互联网大数据监测分析，多管齐下加强风险防控，解决银企间信息不对称的问题，降低违约风险，有效缓解了小微企业融资难题。

近年来，邮储银行深圳分行不断加大金融创新力度，提升金融服务水平。该行推出了小微易贷互联网金融产品，该产品依托互联网大数据、供应链金融模式等新型信息技术，利用客户在税务、人行征信、司法等公开系统中客户数据信息，实现在线申请、审批、支用、还款的流程网络化、自助化操作。企业足不出户就能在线上办理信用贷款，只需几分钟即可完成贷款到审批全流程操作，大大提升了企业的融资效率，缓解了企业对资金需求急短频的问题。

“邮储银行急小微企业之所急，想小微企业之所想。”深圳数虎图像股份有限公司企业法人李锐谈到与邮储银行的合作说，“邮储银行对我们小微企业非常贴心，只要有相关惠及小微企业的政策就积极推荐，我们企业顺利申请到了保费补贴，又节省了一笔开支。”

深圳数虎图像股份有限公司是一家以车载人、车、云交互平台及智能网联汽车汽车信息为主要产品的高科技公司，该公司在开发智能化技术时遇到资金缺口。考虑到这类科技型企业往往缺少抵押担保，邮储银行深圳分行主动联系担保公司，通过知识产权质押有效解决了担保问题，为企业研发提供了资金保障。该分行紧紧围绕“平台机构、产业园区、城市商圈、核心企业”四个重点渠道，同时主动搭建“银政、银担、银协、银保、银企”等多个产业金融合作平台，为企业提供各种融资担保、金融服务，使得企业在转型发展中“轻装上阵”。

“贷款没有违约让我松了一口气，感谢邮储银行的帮助让我们渡过难关。”在邮储银行上个月贷款刚好到期了，邮储银行深圳分行考虑到企业发展的困难，直接为企业提供了无还本续贷服务，企业在额度期限内无需筹钱还本，并可多次循环续贷，省去重新抵押、授信的过程，保障公司有持续的资金注入，实现企业还贷续贷的无缝对接。此外，该行主动研发出60余种小微信贷专属信贷产品，形成了“强抵押”“弱担保”“纯信用”相结合的全产品体系，充分满足分布于不同行业、处于不同生命周期小微企业的融资需求。

此外，在服务大中型民营企业客户方面，邮储银行深圳分行不断加大对先进制造业、信息技术、绿色环保、生物医药等产业的支持。全行已与中兴通讯、创维集团、中粮集团、腾讯公司、华润集团、比亚迪汽车等国家重点大中型企业建立了全面合作关系，业务范围覆盖融资融券、票据业务、国际业务、投行业务等多个领域，有效服务大批民营经济发展。

对于初创阶段的民营企业，邮储银行深圳分行积极通过投资银行业务为企业寻找合适投资者进行支持；对于成长阶段的中型企业，积极提供以贸易融资、短期融资等产品的授信支持；对于成熟阶段的大型民营企业，积极提供涵盖流动资金贷款、项目融资、票据贴现、债券投资等一揽子综合金融服务方案。截至目前，邮储银行为大中型民营企业发放信贷资金累计超过214亿元，放款加权平均利率4.65%，在同业中保持较低水平，以实际行动支持民营企业发展。

未来，邮储银行深圳分行将持续推进流程优化，不断丰富产品体系建设，切实降低企业融资成本。充分发挥网络与资金优势，积极开展网点的分层分类管理，建设专业化金融队伍，以科技创新为引领，全面提升民营经济的金融服务水平，持续加大对民营企业发展的金融支持力度，为民营非公有制经济发展提供驱动力。

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(责编：朱江、仝宗莉)