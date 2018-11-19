为民营企业发展做好“铺路石”

1980年，第一张个体工商户营业执照在浙江温州诞生。民营经济是浙江经济发展的主力军，也是浙江金融稳健发展的基础。然而近来，一些民营企业在经营发展中遇到了“三座大山”：市场的冰山、融资的高山、转型的火山。邮储银行浙江分行找准痛点，探索解决方案，在金融服务方面做到有的放矢，为民营经济向好发展努力营造良好融资环境，支持小微企业、民营企业“爬坡过坎”，“穿越风雨”，在机遇挑战中不断发展壮大。

截至2018年三季度末，邮储银行浙江分行单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款余额525.43亿元、同比净增102.58亿元；客户5.67万户、同比净增0.18万户。普惠型小微企业贷款发放利率较一季度末下降了59BP，为小微企业让利1.1亿元。

产品创新 为企业“量体裁衣”

位于嘉兴市秀洲区高照街道丝绸工业园区的某高新技术企业，2008年拥有了一项“染丝助剂及染丝工艺”专利发明，专利实现产业化后，能有效改进印染过程中染色助剂的损耗，减少染整过程对环境的污染。初尝科技甜头后，该企业又研发出“娟丝品质提升关键技术专利产业化开发项目”，使纱线更加光泽、白净，排污处理技术也得以进一步提高，数项专利为企业带来可观经济效益的同时，也让企业获得了嘉兴节能减排先进单位、嘉兴市高新技术企业的荣誉。今年2月，该企业急需生产经营资金，邮储银行嘉兴分行将首笔排污权质押贷款400万元发放给了这家企业，为其生产经营提供了强有力的资金支持。

而这，只是邮储银行浙江分行产品创新的一个缩影。该分行认为，支持民营企业，不仅要做实做好，更要做细做深。多数民营企业是小微企业，融资难融资贵是其长期难以逾越的鸿沟，而小微企业融资难，很大程度上就难在了一些企业经营信息不透明、财务制度不规范，拿不出能获得银行资信的有效抵质押物。邮储银行浙江分行加大了创新产品的研发与推广力度，不断优化其信贷产品的担保方式，着力打造差异化产品服务体系，以满足客户多元化的金融需求，“税贷通”“政采贷”“医院贷”“发票贷”“财政支农贷款”“同业保函贷款”等一大批创新产品现已落地。

同时，邮储银行浙江分行在服务小微企业的过程中，积极响应政府科技创新与金融创新良性互动、科技资源与金融资源高效对接的号召，在嘉兴等地成立了专门面向科技型企业的特色专业支行，精准服务辖区内的科技型小微企业。仅邮储银行嘉兴分行，截至目前已累计为45家企业提供了超2亿元的信贷资金支持。

优化服务 简便手续降成本

小微企业融资需求往往“短、小、频、急”。对于这些企业来说，时间是金钱，效率是生命，服务企业要想其所想，急其所急。银行提升综合服务能力，融资流程是关键要素，为此，邮储银行浙江分行开展了一系列行之有效的流程改革，提升自身服务水平，缩短业务内部流程，为民营企业节约了大量的融资成本。

让科技成为金融服务的有力驱动。邮储银行浙江分行积极运用移动互联网、云计算、大数据等新技术，持续推进作业自主化、营销批量化、风控系统化，全面深化普惠金融服务能力。

在信贷领域，该分行上线的“信贷工厂”大大简化了业务申报流程，其采取“自动审批+人工审批”模式，全面提升了产品标准化程度和业务处理速度。同时，邮储银行浙江分行积极在各地分、支行推广移动展业设备的应用，客户经理上门为有需求的小微企业提供信贷服务。目前，辖内四分之一的客户经理配备了移动展业设备，前三季度，通过应用移动展业设备放款达12.40亿元，较上年增长了5倍。

此外，邮储银行浙江分行还针对个体工商户、小微企业等普惠金融主体客群推出的“快捷贷”业务，在客户资料、调查报告、授信环节等给予简化，前三季度已累计放款超过188亿元，服务小微客户近2万户。

在银行贷款的小微企业最怕“续贷”，即贷款的“借新还旧”。就怕到期了，银行贷款批不出、批不足，尤其是，万一还款、借款的日期相差几天，还要到外面去找高利息的“过桥”资金。

为缓解小微企业续贷困境，邮储银行浙江分行坚守初心、不遗余力，助力民营企业发展，绝不盲目停压抽断贷款，只要民营企业产业健康信誉优良，就是该行的优质客户。该行大力推进“小企业无还本续贷”业务，减轻企业“过桥”压力。在企业贷款到期之前，该分行就与企业续签合同，落实借款条件后，企业不用偿还本金，就可以继续使用贷款资金，此举显著降低了企业因为“过桥”而增加的融资成本。目前已累计发放超40亿元，余额27亿元，为850余户小微企业节约了近5000万元转贷成本。

支农支小 压实责任显担当

“我养蟹已经10多年了，以前养蟹要愁养殖管理，更愁资金。蟹塘要先期投入、蟹苗、饲料都要用钱，像我们这样的养殖户，所有的资产就是一个养殖塘口，基本没什么固定资产，银行贷款又必须要抵押，为了钱的事可真是急坏了。邮储银行推出了养殖塘抵押贷款，真是救了我的大急，我通过养殖塘抵押贷了30万元，资金问题一下子解决了，我就能一心扑在养殖管理上面了。”三门县六敖正屿山养殖户孙仲潮乐呵呵地说。

2014年，台州三门小海鲜在央视纪录频道重磅推出《舌尖上的中国》第二季中亮相，向全世界的美食爱好者展示了“三门好味道”。三门县海岸线长227公里，浅海面积59万亩，滩涂面积21万亩，是中国的青蟹之乡，也是浙江省海水养殖第一大县。

邮储银行台州市分行针对三门县水产养殖户缺少固定资产抵押的实际情况，创新工作思路，立足县域特色，于2010年创新推出了养殖塘抵押贷款，通过用养殖户塘口进行抵押登记，实现了对养殖户的精准帮扶。截至2018年6月末，台州辖内仅三门支行已累计为1588户养殖户发放贷款1.21亿元。

近年来，邮储银行台州分行因地制宜，持续加大“三农”金融产品的创新力度，创新推出了土地承包经营权、农房抵押贷款、家庭农场贷款、农民专业合作社贷款等涉农贷款产品，不断尝试和推广多种抵质押担保创新，将农机购置补贴、大额粮食订单、养殖塘租赁权、近海捕捞渔船等纳入抵质押物范围。

总分联动 倾力支持大项目

作为一家扎根浙江城乡的国有大行，邮储银行浙江分行注重从“农”字着眼，从“小”入手，积极服务广大客户，但邮储银行不唯“小”不唯“细”，支持民营企业也有“大手笔”。

今年8月，邮储银行浙江分行向浙石化项目首次放款2.7亿元。据悉，浙石化项目建设总规模为4000万吨/年炼油+1040万吨/年芳烃+280万吨/年乙烯+远期下游深加工（精细化工）。项目分两期建设，其中一期由邮储银行浙江分行参与承贷。项目公司为浙江石油化工有限公司，由荣盛控股、桐昆集团两个民营企业和浙江国企巨化集团、舟山海投集团四家股东出资组建。

邮储银行浙江分行自2016年底跟进项目以来，先后10次参加三家牵头行统一组织的银团会、碰面会，各层级3次赴舟山鱼山岛现场调研考察，与业主方及浙石化项目公司跟进项目、会面交流10余次。为了保证项目顺利开展，该行自上而下、分层联动推进项目申报及审批，2018年3月份项目上报总行并通过审批30亿元。项目审批后，浙江分行举全行之力，为这30亿元项目贷款规模腾挪额度，并准时向银团牵头行出具贷款份额承诺函，最终分配至该行在银团合同中的贷款承诺额为20亿元。在邮储银行浙江分行看来，对重大项目的支持既是稳定地方经济的必要举措，也是邮储作为国有大行的责任担当。

欲强者，明故而创新。在当前经济下行压力加大的背景下，如何为民营经济闯关夺隘提供保障，增强服务民营企业、小微企业的“看家本领”，依然是邮储银行浙江分行要重点研讨的课题。而唯有实打实的措施，才是长久之道。

未来，邮储银行浙江分行将进一步巩固产品优势，提升服务竞争力，充分利用国家支持“三农”和小微企业发展的倾斜政策，重点结合新兴金融需求，推进民营企业和小微企业产品创新发展，助力民营经济航船行稳致远。

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(责编：朱江、仝宗莉)