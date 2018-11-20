国有资本投资运营公司试点达132家

本报北京11月19日电 （记者刘志强）记者从19日召开的国有资本投资、运营公司座谈会上获悉：自2014年国有资本投资、运营公司（两类公司）试点启动以来，已经在10家中央企业和122家地方国有企业开展试点。国资委主任肖亚庆在会上表示，下一步，国务院国资委初步考虑在央企中新增10户左右的试点企业，各地也要结合实际进一步扩大试点范围。
开展两类公司试点是深化国企改革的重要内容，也是以管资本为主加强国有资产监管的重要举措。据介绍，开展试点以来，试点企业在试体制、试机制、试模式等方面进行了大量探索，在授权放权、组织架构、运营模式、经营机制、党的建设等方面取得了积极成效。下一步在扩大试点范围的同时要推动综合改革，在两类公司中同步开展落实董事会职权、推行职业经理人制度、差异化薪酬分配改革、中央企业兼并重组、混合所有制改革、混合所有制企业员工持股等其他改革。同时，要进一步加大授权放权力度、打造市场化运作专业平台、完善配套支持政策，扎实有序推进试点工作。
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