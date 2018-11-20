原标题：国资投资运营改革进一步扩围升级 配套政策即将出台

拟新增10户左右试点企业

国资投资运营改革进一步扩围升级

一揽子配套政策即将出台，企业在工资总额等多方面将享更充分自主权

“不断提高试点推进的精准化、精细化水平，坚定不移把投资、运营公司试点工作推向深入。”在11月19日的国有资本投资、运营公司座谈会上，国务院国有企业改革领导小组办公室主任、国资委主任肖亚庆这样介绍下一步的改革方向。

据《经济参考报》记者了解，国有资本投资、运营公司试点将进一步扩围升级，国务院国资委初步考虑新增10户左右试点企业，正在履行相关程序。同时，一揽子配套政策即将出台。值得注意的是，在进一步打造市场化运作专业平台时，要防止“脱实向虚”。

改建组建国有资本投资、运营公司，是十八届三中全会明确的重要改革任务。据国务院国资委资本局局长李冰介绍，自2014年以来，国务院国资委和各地国资委围绕以管资本为主改革国有资本授权经营体制，共选择了10家中央企业和122家地方国有企业开展国有资本投资、运营公司改革试点，探索开展国有资本市场化运作，促进产业结构调整和资本布局优化，试体制、试机制、试模式，取得了重大进展和明显成效。

数据显示，截至今年10月底，国务院国资委向中国国新和中国诚通投入有关中央企业上市公司股权约1300亿元，这2家资本运营公司通过设立股权运营平台，制定股权运营方案，对划入股份开展运营，推动国有资本在进退流转中增值。同时，还推动实体经济产融有效结合，2家资本运营公司设立了6只基金，总规模达到8645亿元，已累计投资1680亿元，初步形成了较大规模的基金系。

值得注意的是，座谈会上，国务院国资委、财政部以及试点企业的相关负责人都指出，国有资本投资、运营公司试点还存在一些亟待研究和解决的困难和问题。在肖亚庆看来，一是向国有资本投资、运营公司授予哪些权力、如何把授权放权与加强监管结合起来还需要继续深入研究。二是在试点企业如何综合实施国有企业改革政策措施，哪些政策可以在哪个层级运用，还需要深入进行研究、统筹协调推进。三是国有资本投资、运营公司可以运用哪些金融手段，产融结合边界如何界定，需要国资委和金融监管机构深入进行研究。四是如何加大对试点企业的资本金支持，如何充分发挥市场化资本运作平台作用，需要在实践中不断探索。

今年7月30日，经中央深改委、中央政治局常委会审议通过后，国务院印发《关于推进国有资本投资、运营公司改革试点的实施意见》，明确了两类公司的功能定位、组建方式、授权机制、治理结构、运行模式等。10月9日全国国有企业改革座谈会提出下一步改革的任务之一就是突出抓好改革授权经营体制。要选准试点，在组织架构、运营模式、经营机制方面加大改革力度，推动国有资本投资、运营公司试点取得实效。

“国务院国资委正在研究制定深化中央企业国有资本投资、运营公司试点和开展综合改革的方案，进一步明确要求，细化措施。”国务院国资委副主任孟建民介绍说。

肖亚庆表示，要按照中央部署要求，将更多具备条件的中央企业纳入国有资本投资、运营公司试点，国务院国资委初步考虑新增10户左右试点企业。各地也要结合实际情况，进一步扩大试点范围。要把国有资本投资、运营公司作为综合改革平台，同步开展落实董事会职权、推行职业经理人制度、差异化薪酬分配改革、中央企业兼并重组、混合所有制改革、混合所有制企业员工持股等其他改革，充分发挥改革综合效应，进一步激发企业内生活力和发展动力。

改革国有资本授权经营体制是推进国有资本投资、运营公司试点的关键。据孟建民透露，按照要求，国务院国资委正在起草国有资本授权经营体制改革方案，已经进入审核程序，下一步将按照管资本要求，转变出资人机构职能和履职方式。

肖亚庆表示，要进一步加大授权放权力度，切实落实企业市场主体地位。各级国资委要全面落实中央文件要求，按照“一企一策”原则，根据各国有资本投资、运营公司的发展定位和工作实际，在战略规划、业务管理、工资总额、选人用人、股权激励、产权管理、重大财务事项等方面赋予更充分的自主权。同时，要坚持授权与监管相结合、放活和管好相统一，统筹协调各类监督力量，努力实现对国有资本的全面有效监管，确保国有资本规范有效运行。

市场化运作专业平台的打造也是下一步工作的重点。座谈会明确，各级国资委要完善现有主业管控模式，指导试点企业根据国家战略调整或增加新的主业，推动国有资本更多投向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域。支持投资、运营公司设立财务公司，同时也要规范财务公司运作，鼓励其利用内部资金开展资本运作，提升资本运营能力，防范各类风险。允许投资公司依据自身条件，结合主业特点和行业监管要求，合理申请金融牌照，更好地服务实体经济。但是也要强调，不能脱离主业搞金融，更不能搞资金空转套利，要防止脱实向虚。

座谈会上，一些试点企业负责人建议进一步完善配套支持政策。对此，肖亚庆提出，领导小组办公室要会同有关部门加大对试点工作的配套支持力度，特别是要研究国有企业重组整合涉及的资产评估增值、土地变更登记和国有资产无偿划转等方面税收优惠政策，研究鼓励和支持国有资本投资、运营公司妥善解决历史遗留问题、处置低效无效资产的具体政策，研究简化工商税务登记、变更程序，研究国有资本经营预算支持政策，为试点工作提供充分保障。（记者 王璐）

(责编：杨曦、仝宗莉)