区域经济发展提速 新一轮支持政策频出

日前，国家发改委等部门连续出台多项区域经济发展重要政策，区域经济发展提速显著。其中，长三角、京津冀、粤港澳大湾区等重点区域成为下一步政策推进的重点。发改委表示，未来将进一步做好顶层设计，扎实推进政策落实，实现区域经济更高质量发展。
发改委新闻发言人孟玮表示，目前，国家发改委正在会同有关方面积极谋划，体现新发展理念，贯彻落实长三角一体化发展。
针对粤港澳大湾区的发展，孟玮表示，未来将围绕充分发挥粤港澳综合优势、建设富有活力和国际竞争力的一流湾区积极推进，将粤港澳大湾区打造成国际科技创新中心。同时，将进一步强化内地与港澳交通联系，构建高效便捷的现代综合交通运输体系，促进粤港澳三地基础设施互联互通，进一步提升市场一体化水平，在人流、物流、资金流和信息流等方面探索实行更加便捷高效的监管模式。
除了长江三角洲区域一体化和粤港澳大湾区等之外，近来多项有关区域经济的支持政策密集发布。国家发改委日前连续发布了汉江生态经济带发展规划和淮河生态经济带发展规划，确定了汉江和淮河流域沿线数十个城市到2035年的发展目标和计划。
在这新一轮推进区域经济发展中，还特别强调了要进一步提高重点区域的经济带动作用。例如粤港澳大湾区的发展就提出要发挥深圳前海、珠海横琴等珠三角城市的优势，扩展经济合作发展空间。
专家指出，我国在推动区域经济发展上更加精准和具体，更加注重跨行政区域、大区域的协调发展，强调资源要素在更广的范围内优化配置，以提高经济发展的质量和效率。
广汽集团总经理冯兴亚表示，区域经济发展的拓展给企业更大助力。粤港澳大湾区的发展使营商环境、产业链供应、资金、人才等要素更加有效地流动和配置，并带动了更大范围的整体发展。更有助于企业降低成本，更好地吸引资金、人才和技术，进一步推动企业不断转型升级和国际化发展。（记者 李志勇）
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