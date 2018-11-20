上海自贸区先行先试五年来——贡献批量可复制经验

这是一组让人惊叹的数据：设立外商投资企业需提交材料由十几份减少至0，办理时间由8个工作日缩减至1个工作日；货物申报由1天缩到半小时，船舶申报由2天到2小时；3.8万余家境内外企业开立自由贸易账户7.2万个，累计办理各类本外币跨境结算折合人民币25.9万亿元，涉及161个国家和地区……

2013年9月29日，中国（上海）自由贸易试验区揭幕，拉开了中国自贸区的探索序幕。5年过去，一大批可推广可复制的经验在上海自贸区诞生，贸易便利化、投资便利化、监管便利化逐一得到推进，并取得了积极成效。

建设外商投资管理制度，以负面清单为核心

上海自贸区揭幕后的第二天，立即推出了中国第一份外商投资准入负面清单（2013版），对18个行业门类进行了分类，列明了190条外商投资特别管理措施。这意味着清单之外皆可行。尽管这份清单较长，但它减少和取消对外商投资准入限制，简化了准入管理，开放的透明度更高了。

此后，负面清单不断缩短。2014年7月，上海市政府发布第二版负面清单，管理措施减少为139条，较第一版减少了51条。2015年和2017年，上海市商务委会同市相关部门，分别向商务部提出进一步扩大开放措施和负面清单修订建议，大部分措施建议得到采纳。2018年，国家发改委、商务部发布的自贸试验区负面清单管理措施已减少至45条，比第一版减少了145条。

负面清单规定了禁入领域，但可以准入的领域如何操作？上海同时创新了外商投资管理模式，备案成为外资准入管理的主要方式。外商投资企业备案的申报、审核、结果告知全程网上办理，办理时间压缩至1个工作日。

备案制大大提升了外商投资上海的热情。截至今年6月，上海自贸区挂牌后共新设外商投资企业8696个，合同外资1102.4亿美元，实到外资221.33亿美元，98%以上是通过备案方式设立。2017年，上海自贸试验区新增实到外资60亿美元，实到外资额在全国自贸试验区中位列第一。

负面清单不断压缩的同时，上海率先放宽市场准入，扩大外商投资领域。截至今年6月，扩大开放措施累计落地项目逾2600个。

率先推出自由贸易账户，建立一批创新性金融制度

某企业集团下属自贸试验区企业需要发放7500万英镑的外币贷款，建设银行上海市分行为解决这一需求，通过分账核算业务从建行海外分行融入了这笔英镑，为企业解决了难题，实现了商业银行分账核算业务境外融资的创新。这是自由贸易账户创新的案例之一。

人民币跨境使用及资本项目可兑换，是金融领域开放的“最后一公里”，上海自贸区率先进行了创新试验。经过5年多的建设，上海自贸试验区按照对标国际高阶贸易投资规则的总体要求，构建了“监管沙盒机制”，并相继建立了一批创新性金融制度。

自由贸易账户是一套以人民币为本外币合一的可兑换账户，由金融机构在分账核算管理的制度下运营。对标国际高阶贸易投资规则，人民银行上海总部于2014年5月发布了“试验区分账核算业务实施细则和风险审慎管理细则”，并于同年6月正式启动试验区分账核算管理下的自由贸易账户业务。目前，已有56家上海市各类金融机构建立了分账核算体系，提供自由贸易账户各项金融服务。

自由贸易账户给企业提供了极大便利，满足了企业内外贸一体化经营的需求，既提高了资金结算效率，也节约了账户管理成本。

“鼓励企业充分利用境内外两种资源、两个市场，实现跨境融资自由化”，是自贸区的重要任务。自由贸易账户支持下的企业跨境融资方案基本实现了这一目标。至今，已累计办理本外币融资总额折合人民币1.36万亿元，其中人民币融资平均利率为4％。

国际贸易单一窗口和证照分离应用成功，监管便利逐步实现

自贸区有不少船舶进港，进出港都得办理手续。现在，通过单一窗口在线办理，流程由“串联”变“并联”，并通过电子签章，网络送达，突破了时间和空间限制。办理时间由1天缩短到2个小时。

监管到位便利，也是上海自贸区的重要试验。国际贸易单一窗口和证照分离就是其中两项。上海的国际贸易单一窗口建设以“一个平台、一次提交、结果反馈、数据共享”为原则，企业一次性递交所有材料，监管部门也通过一个平台将结果反馈给相关企业，实现企业与监管部门之间、监管部门相互之间的数据共享和国际贸易相关手续的“一网通办”。

中国（上海）国际贸易单一窗口于2014年2月启动建设，对接了22个政府部门，服务了27万家企业。

在简政放权方面，上海自贸区着力推进以“证照分离”为核心的企业准入便利措施，着眼破解市场主体“办证难”和“准入不准营”问题。

通过取消审批、审批改备案、实施告知承诺等方式，最大限度地减少审批事项、优化审批流程，降低企业创新创业门槛。2018年1月，国务院批复的10个领域47项改革试点，已全部实施并取得初步成效。与此同时，按照上海市政府关于改革全覆盖要求，纳入自主改的35项事项也已全部实施。2018年9月12日，国务院常务会议部署向全国复制推广“证照分离”改革。

监管的改变，激发了市场的活力。5年来，上海自贸试验区累计新注册企业5.7万家，新设企业数是前20年同一区域企业数的1.6倍，其中新设外资企业数1万多家，占比从自贸试验区挂牌初期的5%上升到近20%；累计实到外资250亿美元，累计办结境外投资项目超过2200个。

《 人民日报 》（ 2018年11月20日 06 版）

(责编：仝宗莉、赵爽)