沈阳宣判三起拉拽公交司机案

本报沈阳11月19日电 （记者何勇）近日，沈阳基层法院宣判了三起拉拽公交司机，甚至暴力抢夺公交车方向盘案件。法院认为：被告汲传明、吴玉香、李文三人在公交车行驶过程中拉拽驾车司机，导致车辆失控，司乘人员受伤，其行为均已构成以危险方法危害公共安全罪。

2017年4月25日，汲某乘坐公交车时，因下车问题与司机发生争执，对司机进行拉拽，最终公交车失控并撞向路边护栏；同年8月11日，吴某乘坐公交车时，因未能及时下车，与司机发生口角，并猛拽、击打司机，造成该公交车失控；同年10月19日，李某在乘坐公交车时，因下车问题与司机发生口角，并拉拽对方，致使急刹车后，一乘客摔倒，头部受伤。

为此，对汲传明、李文各判处有期徒刑3年，缓刑4年，对吴玉香判处有期徒刑3年，缓刑3年。

《 人民日报 》（ 2018年11月20日 13 版）

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