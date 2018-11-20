广州一天开建6条地铁

本报广州11月19日电 （记者罗艾桦）19日，随着一捧捧彩色金沙缓缓注入新线开工启动装置，广州地铁三号线东延段、五号线东延段、七号线二期、十号线、十二号线、十四号线二期6条新线正式宣布开工建设，拉开了广州市新一轮轨道交通建设的序幕。6条新线总长110公里，车站数量多达73座，总投资超过1000亿元。线路分布则集中在番禺、天河、白云、越秀、荔湾、海珠、黄埔七个行政区，建成后将进一步优化广州城市功能布局。

据介绍，目前广州已开通地铁线路13条，总里程近400公里，日均客流量达到820万人次；到2023年，规划建设总里程将翻一番，超过800公里。

《 人民日报 》（ 2018年11月20日 12 版）

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