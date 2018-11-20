“一站式”服务点燃创业激情

“这个软件著作是我们的专利之一，可以节省大量制作动画的时间”，走进江西情景科技有限公司，总经理吴成五指着屏幕上的卡通人物，介绍起他们的拿手活——情景三维表情动作库生成系统。
作为江西省唯一一家研发球幕飞行影院的企业，短短两年时间，这家公司已由初期的8人，增添到如今的50余人，年营业额翻了近10倍。这离不开南昌市经济技术开发区这片创业“沃土”的孵化。
近年来，南昌经开区以发展需求为导向，着力推动“产业链、创新链、资金链、人才链”四链合一，通过出台“关于支持江西青年科技创新项目政策‘二十条’”等一系列政策措施，为创新创业者提供“真金白银”的支持，引导创业主体积极与各类基金、风投、信贷对接。“仅有资金保障是不够的，我们还计划安排25亿元人才发展经费，对高端领军人才及其团队、技能人才等给予‘一站式’‘保姆式’服务。”赣江新区管委会副主任、南昌经开区、临空区党工委书记熊一江介绍，今年上半年，南昌经开区高新技术产业主营业务收入233.9亿元，同比增长25.1%。
股份回购继续升温 23天逾100家上市公司发公告 根据东方财富网的统计数据，自11月9日以来至记者18日发稿，共有40家上市公司发布与回购股份相关的公告。如果把时间拉长到10月27日，发布公告的公司达到107家。业界认为，这与近期上市公司股份回购得到政策力挺密不可分。 10月2…【详细】
上市不足四个月 拼多多被做空机构盯上 北京晨报讯（记者 陈琼）在上市不到四个月内，拼多多遭遇了美国做空机构Blue Orca的做空，尽管股价暂未受到做空报告的影响，对拼多多而言，接下来如何抵抗住做空机构后续质疑将是巨大的考验。 11月16日，拼多多就做空报告发表回应…【详细】
销售累计过万亿 彩票行业为何屡受诟病？ 销售累计过万亿的彩票行业为何屡受诟病？ 每年解决的就业岗位近百万人，参与彩票购买的人群近2亿人。但这个行业为何总受到各种诟病、质疑和声讨？ 最近，中国彩票负面事件接踵而至，再次成为舆论的风口浪尖。有专家戏称，彩票是具有“…【详细】
明年财政赤字率热议：3%红线是否要突破？ 从年初“稳中向好”到年末“稳中有变”，高层对经济运行形势的判断有所调整：当前“经济下行压力有所加大，部分企业经营困难较多，长期积累的风险隐患有所暴露。” 在此背景下，明年赤字率还要不要锁定在3%的安全线以内成为业内热议的话题。有…【详细】