“一站式”服务点燃创业激情

“这个软件著作是我们的专利之一，可以节省大量制作动画的时间”，走进江西情景科技有限公司，总经理吴成五指着屏幕上的卡通人物，介绍起他们的拿手活——情景三维表情动作库生成系统。

作为江西省唯一一家研发球幕飞行影院的企业，短短两年时间，这家公司已由初期的8人，增添到如今的50余人，年营业额翻了近10倍。这离不开南昌市经济技术开发区这片创业“沃土”的孵化。

近年来，南昌经开区以发展需求为导向，着力推动“产业链、创新链、资金链、人才链”四链合一，通过出台“关于支持江西青年科技创新项目政策‘二十条’”等一系列政策措施，为创新创业者提供“真金白银”的支持，引导创业主体积极与各类基金、风投、信贷对接。“仅有资金保障是不够的，我们还计划安排25亿元人才发展经费，对高端领军人才及其团队、技能人才等给予‘一站式’‘保姆式’服务。”赣江新区管委会副主任、南昌经开区、临空区党工委书记熊一江介绍，今年上半年，南昌经开区高新技术产业主营业务收入233.9亿元，同比增长25.1%。

《 人民日报 》（ 2018年11月20日 11 版）

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