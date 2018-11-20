激发内生动力 立起脱贫志气

脱贫攻坚到了啃硬骨头、发起总攻的关键阶段，容不得我们松懈、放任，必须坚定信心加油干

时间：11月16日

场合：云南深度贫困地区脱贫攻坚现场推进会

初冬时节，群山披绿的怒江大峡谷迎来了步履匆匆的客人。

11月15日，广东省党政代表团一行风尘仆仆，在云南省委主要负责同志的陪同下，深入到对口帮扶的云南怒江傈僳族自治州泸水市卯照村进行考察。

这个曾经全国贫困发生率最高的深度贫困地区，现在水泥路通村入户，农家小院错落有致。

党的十八大以来，云南推动全省脱贫攻坚，取得了决定性进展。但云南仍然是全国贫困人口和贫困县最多、贫困程度最深、脱贫难度最大的省份。

16日下午，云南深度贫困地区脱贫攻坚现场推进会在怒江州泸水市召开。如何提高贫困地区和贫困群众自我发展能力，如何提高脱贫质量？“重点支持贫困村的高原特色农业发展，重视打通农产品产销对接通道。”“完善省际劳务协作组织化和精准对接机制，推动贫困劳动力转移就业。”上海、广东主要负责同志纷纷建言献策。

“在思想上‘扶志’、能力上‘扶智’、发展上扶持、精神上激励、文明上塑造，帮助贫困群众转变思想观念，激发内生动力，立起脱贫的志气。”云南省委书记陈豪说，“要牢牢抓住干部群众这个关键，全面激发深度贫困地区内生动力。”

“东部省市和中央单位要落实好帮扶责任，拿出真金白银、派出精兵强将，增强帮扶的精准度和有效性。”国务院扶贫办主任刘永富说。

推进会上，上海市、广东省、中国交通建设集团有限公司、中国旅游集团公司等与云南省相关州（市）、县签署扶贫协作、定点帮扶和易地扶贫搬迁建设、公益岗位使用建档立卡贫困户协议，为攻坚克难再添一份助力。

陈豪说：“脱贫攻坚到了啃硬骨头、发起总攻的关键阶段，容不得我们松懈、放任，必须坚定信心加油干。”

《 人民日报 》（ 2018年11月20日 11 版）

(责编：仝宗莉、赵爽)