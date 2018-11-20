引领汽车创新产业发展

在世界顶级赛车的巨大轰鸣声中，在国际G2级专业赛道的重重环抱之下，超4000位现场观众忘却初冬严寒，尽享速度与激情。

日前，中国原型车耐力系列赛在天津V1汽车世界国际赛车场打响收官战，由美国威特集团与远洋集团合作开发建设的该赛车场宣告正式试运营。威特集团董事长、知名华商李学海也在“时装巨子”与“货仓大王”的身份外，再向汽车创新产业领军人迈进一步。

回顾其创业历程，李学海的每一个关键决策似乎都暗合了时代发展趋势。

李学海原籍广东，1976年从香港移民美国。彼时，曾在制衣厂打工多年的他注意到，当地华人仅接加工订单，利润被外国时装公司牢牢把持，便决心自创品牌，于1981年成立服装公司“C.G”，即威特集团前身。凭借过硬的质量与设计，C.G高歌猛进，如今坐拥20多个品牌，销售网络遍布全美。

上世纪90年代初，受经济危机影响，美国不景气的房地产业让李学海嗅到第二次商机。他陆续买下总价值超2亿美元的15座巨型货仓，领先业内为报关商检、卸货进仓、打包出库等配备电脑管理。

如今，其仓储物流中心遍及纽约、新泽西、洛杉矶等美国东西海岸主要城市。电商与网购的蓬勃发展，再次力证了他在20多年前布局物联网、信用系统、零库存等供应链服务的远见。

事实上，时刻以极大热忱关注中国变化的李学海，早已在中国兴办多个服装工厂，投资多家物流企业。

“回顾过去，中国改革开放初期的政策优惠，让海外华商获得宝贵商机；期间，国内日益增长的消费能力，拉动了华商事业不断拓展。”李学海说，“如今，改革开放来到第四十个年头，国内的社会经济环境今非昔比。想获得更好发展，企业必须根据市场需求和政策导向及时调整目光，进行相应转型。”

2015年，李学海着手开发天津V1汽车世界创新生态园项目。项目不仅包含国际赛车场，还建有二手豪车购买服务中心、高端汽车VIP俱乐部、售后汽车改装升级店、汽车文化博物馆、汽车研发中心等设施，旨在为中国汽车创新领域和赛车文化打造全新里程碑。

李学海表示，聚焦汽车项目，是看好中国在该领域的产业发展趋势。他说，当前中国汽车保有量是几亿辆，每年生产和销售数量在3000万辆左右，是世界范围内最多的；另有数据显示，未来中国的新能源车、电动车、智能车或将占据全球总销量的80%，V1汽车世界项目正是就此紧密展开。

而选址天津武清，是看中京津冀协同发展战略下，该区位的巨大潜力。“这里距天津市区、北京、河北车程均不到一小时。加之北京的非功能区、非功能产业正在外移，我们有信心承接到更多相关业务，将V1汽车世界打造成该产业核心集散地。”李学海说。

李学海坚信，自己事业的成功与祖籍国发展息息相关。他建议海外华商更主动地关注新时代中国各领域新动向，结合自身情况，紧跟步伐，为企业规划高质量发展。

（据中新网）

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