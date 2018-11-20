原标题：快递公司10月数据出齐 韵达圆通单票收入同比下降

快递公司10月数据出齐 申通韵达业务量增速领先

11月19日晚间，申通、韵达、圆通、顺丰4家快递企业发布了10月的主要经营数据。其中，申通、韵达两家完成业务量增速均超过40%，在4家公司中处于领先水平。韵达、圆通两家快递企业的产品单票收入同比下降。

总体来看，几家披露经营数据的公司在10月份都实现了两位数以上的增长，业务完成量也实现了增长。其中申通的快递服务业收入在10月达到了16.58亿元，同比增长47.09%。在完成业务量方面达到了5.11亿票，同比增长44.6%。

韵达股份在10月份完成业务量的增速与申通快递相差无几。10月完成业务量达到6.64亿票，同比增长了43.41%。不过，在快递业务收入方面，韵达股份的营收增速却不及申通快递，10月为11.21亿元，同比增长29.75%。其业务收入增速在四家公司中排名第二。值得一提的是，韵达的单票收入在10月达到了1.69元，同比减少了9.53%，环比9月的1.7元有所下降，对比7月的1.54元和8月份的1.58元则有明显上涨，涨幅分别为9.74%和6.96%。

顺丰控股依然是快递行业龙头，在四家公司中的营收最高，10月份的营收达到了72.99亿元，同比增长21.06%，增速在四大公司中排名第三。且从单票收入上看，顺丰10月的单票收入达到了24.25元，同比增长了2.58%。

对比韵达、圆通的单票收入同比下降，顺丰的单票收入不仅上升，且增速也是四家企业中最高的。

圆通速递10月共完成6.29亿票，同比增长31.02%，但单票收入同比下降了9.87%，因此整体收入增速受到了影响。10月快递产品收入达到20.7亿元，同比增长了18.09%，是四家公司中收入增速最低的。

国家邮政局日前公布了今年10月份全国邮政业的运行情况显示，1~10月，全国快递服务企业业务量累计完成394.3亿件，同比增长26.6%；业务收入累计完成4780.5亿元，同比增长23.5%。其中，同城业务量累计完成89.6亿件，同比增长23.9%；异地业务量累计完成295.9亿件，同比增长27.1%；国际/港澳台业务量累计完成8.8亿件，同比增长38.4%。

快递行业持续繁荣，与电商行业的拉动有极大关系。就在11月19日晚间京东也发布了财报，显示今年第三季度净营收1048亿元，同比增长25.1%。第三季度净服务收入为109亿元人民币(约16亿美元)，同比大幅增长49.4%。京东集团GMV(一定时间段内成交总额)同比快速增长30%。申通快递在公告中表示，公司业务量收入增长与电商行业持续增长和公司服务水平持续改善等有利因素有关。

(责编：杨曦、仝宗莉)