未来中国政策红利释放值得期待

原标题：未来政策红利释放值得期待

毕马威中国近日发布2018年第四季度《中国经济观察》报告（以下称为“报告”）。报告显示，前三季度中国经济保持了平稳增长的态势，GDP同比增长6.7%，较上半年增速小幅放缓0.1个百分点。毕马威预测，中国宏观经济将保持平稳运行，完成6.5%的政府全年增长目标。

中国三季度GDP同比增长6.5%，增速较二季度回落0.2个百分点。从产业来看，服务业增速继续领先其他产业部门且有所加快。需求方面，消费继续成为稳定经济增长的中流砥柱；投资增速受基建拖累有所放缓，前三季度工业产出势头持续趋缓。出口增速仍然保持了两位数以上的相对高位。

毕马威中国首席经济学家康勇指出：“高技术产业、装备制造业和战略性新兴产业增加值的增长速度均高于同期工业总体增速，中国经济转型的步伐仍在持续推进。另外值得注意的是，政府近期频繁推出举措，进一步加大对民营经济的支持和对外开放力度，将有利于促进我国经济高质量的发展。”

报告指出，财政方面减税政策的效果开始显现。9月国内增值税收入增速由正转负至-1.2%，为2016年3月以来的首次同比下降，企业所得税增速也有所放缓；同时，新的个人所得税法获得通过，并且已经于10月1日开始实行新的5000元基本减除费用标准。企业和居民部门的税务负担有所减轻，有利于进一步释放经济活力。货币政策方面，央行10月初宣布降准1%，释放增量资金7500亿元，10月底再先后发布了两条定向支持小微和民营企业融资的政策措施。

总的来看，中国经济平稳运行的基础依然牢固，产业结构不断优化，未来政策红利的释放值得期待。（记者 杨欣）

(责编：杨曦、仝宗莉)